Terça-feira será de calor e pancadas de chuva isoladas em todo o Acre

Instabilidade atmosférica favorece chuvas rápidas, mas risco de temporais é considerado baixo, segundo previsão

O tempo nesta terça-feira (3) será marcado por calor, ventilação e pancadas de chuva isoladas em todo o Acre. De acordo com o portal O Tempo Aqui, a elevada umidade do ar associada à instabilidade atmosférica favorece a ocorrência de chuvas pontuais ao longo do dia, embora a probabilidade de temporais seja considerada muito baixa no estado.

Nas microrregiões de Rio Branco, Brasiléia e Sena Madureira, no leste e sul acreano, a previsão indica dia quente e bastante ventilado, com sol entre nuvens e chuvas rápidas e localizadas. A umidade relativa do ar mínima deve variar entre 40% e 50% no período da tarde, enquanto a máxima pode alcançar entre 90% e 100% ao amanhecer. Os ventos sopram de fracos a moderados, com rajadas, predominando da direção norte, com variações de noroeste e nordeste.

No centro e oeste do estado, nas microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá, o cenário é semelhante, com calor, ventilação, sol entre nuvens e chuvas passageiras. A umidade mínima varia entre 45% e 55% à tarde, e a máxima também pode chegar a 100% nas primeiras horas do dia. Os ventos sopram entre fracos e calmos, com rajadas moderadas, vindos principalmente do norte.

As temperaturas seguem elevadas em todas as regiões. Em Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre, as mínimas variam entre 22°C e 24°C, e as máximas entre 32°C e 34°C, padrão que se repete em Brasiléia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba, Assis Brasil, Plácido de Castro e Acrelândia. Em Sena Madureira, Manoel Urbano e Santa Rosa do Purus, as máximas ficam entre 31°C e 33°C.

Já em Tarauacá e Feijó, os termômetros devem registrar mínimas de 23°C a 25°C e máximas entre 32°C e 34°C. No Vale do Juruá, em Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, as temperaturas variam entre 23°C e 25°C nas mínimas, e de 31°C a 33°C nas máximas, cenário também esperado para Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão.

