Tenente suspeito de matar a mulher com três tiros é preso em Rio Branco
Militar se entregou na Delegacia da Mulher após matar companheira de 29 anos na frente das duas filhas pequenas da vítima; prisão temporária havia sido decretada no sábado
Com G1/Acre
O 2º tenente da Polícia Militar Reginaldo de Freitas Rodrigues, de 56 anos, foi preso na manhã desta segunda-feira (29) suspeito de assassinar Ionara da Silva Nazaré, de 29 anos, no último sábado (27), no bairro Mocinha Magalhães, em Rio Branco. O militar, que estava foragido, se entregou na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM).
O crime ocorreu na casa onde o casal vivia com as duas filhas de Ionara, de 3 e 7 anos, que presenciaram o assassinato da mãe. Reginaldo, que se aposentou em fevereiro de 2018 após mais de 30 anos de serviço, havia sido reconvocado em 2022 para atuar na área administrativa do Quartel do Comando-Geral da PM, pelo Corpo de Voluntários da Reserva Remunerada.
A prisão temporária do tenente foi decretada no sábado, mesmo dia do crime. Após efetuar os disparos, ele fugiu e chegou a ser procurado pelas polícias Civil e Militar até se entregar nesta segunda.
Família acredita em traição
a reportagem conversou nesta segunda-feira (29) com uma das irmãs de Ionara, que pediu para não ter o nome divulgado. A jovem disse que a família acredita que Reginaldo Rodrigues estava traindo Ionara e ela acabou descobrindo.
“Creio que minha irmã descobriu alguma coisa dele. Pode ter visto alguma coisa no telefone, descoberto alguma traição, alguma coisa assim e foi questioná-lo”, destacou.
Ionara e Reginaldo começaram a namorar em setembro do ano passado. Em novembro do mês ano, o casal decidiu morar junto na casa onde Ionara morava com as filhas e uma das irmãs.
“Morei com a minha irmã até agosto do ano passado. Aí em setembro eles começaram a relação e em novembro ele foi morar com ela. Inclusive, eu estava na casa quando ele chegou com a mudança, tinha ido passar um final de semana com ela”, relembrou a irmã.
Ainda segundo a irmã de Ionara, Reginaldo Rodrigues disse à irmã que era era separado da ex-mulher quando iniciou o relacionamento com ela.
“Estava separado há algum tempo. Ex dele nunca aceitou o término porque achava que a minha irmã não ia casar com ele. Minha não é uma menina de farra, não era de se envolver com homens enrolados com a família”, disse.
A irmã contou que havia brigas entre a vítima e as filhas do suspeito. Mesmo assim, ela disse que, antes do crime, a vítima estava muito feliz porque o casal tinha alugado uma nova casa e estava de mudança.
“Eles iam trocar de casa, iam entregar a casa onde aconteceu [o crime]. Ela tinha me mandado mensagem contando que a nova residência dela era perto da escola da filha”, relembrou.
Crianças sabem da morte da mãe
A jovem contou também que filhas da vítima estão sob os cuidados dela e da avó. As crianças sabem parte do que houve entre ela e o padrasto, mas não compreendem tudo.
“As minhas sobrinhas têm certeza que a mãe delas morreu. Inclusive, elas falam isso direto”, lamentou a tia das meninas.
O caso será investigado como feminicídio e o acusado permanecerá à disposição da Justiça.
A PM do Acre disponibiliza os seguintes números para denunciar casos de violência contra a mulher:
- (68) 99609-3901
- (68) 99611-3224
- (68) 99610-4372
- (68) 99614-2935
Veja outras formas de denunciar:
- Polícia Militar – 190: quando a criança está correndo risco imediato;
- Samu – 192: para pedidos de socorro urgentes;
- Delegacias especializadas no atendimento de crianças ou de mulheres;
- Qualquer delegacia de polícia;
- Secretaria de Estado da Mulher (Semulher): recebe denúncias de violações de direitos da mulher no Acre. Telefone: (68) 99930-0420. Endereço: Travessa João XXIII, 1137, Village Wilde Maciel.
- Disque 100: recebe denúncias de violações de direitos humanos. A denúncia é anônima e pode ser feita por qualquer pessoa;
- Profissionais de saúde: médicos, enfermeiros, psicólogos, entre outros, precisam fazer notificação compulsória em casos de suspeita de violência. Essa notificação é encaminhada aos conselhos tutelares e polícia;
- WhatsApp do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos: (61) 99656- 5008;
- Ministério Público;
- Videochamada em Língua Brasileira de Sinais (Libras).
Polícia Militar do Acre inicia II Curso de Operações Rotam
Com 45 alunos prontos para enfrentar uma rotina intensa de treinamentos, a Polícia Militar do Acre (PMAC) deu início, nesta segunda-feira, 29, ao II Curso de Operações Rondas Ostensivas Tático Móvel (II COR/2025). A solenidade de abertura aconteceu no auditório da Biblioteca Pública, em Rio Branco, e marcou mais um passo importante na consolidação da doutrina do patrulhamento tático móvel no estado.
A formação reúne 40 policiais militares do Acre e dois do Mato Grosso, além de três integrantes da Polícia Penal acreana. Durante cerca de 60 dias, eles serão submetidos a uma jornada de 810 horas de capacitação, que inclui instruções de sobrevivência na selva, operações ribeirinhas e aéreas, patrulhamento em áreas de fronteira, abordagem tática, legislação policial, técnicas de tiro, entre outras.
A comandante-geral da PMAC, coronel Marta Renata, ressaltou a importância da especialização para o fortalecimento da instituição. “Este curso representa mais do que uma capacitação. Ele simboliza a continuidade de um trabalho que busca a excelência no serviço policial e a valorização de nossos profissionais. São homens e mulheres que aceitaram o desafio de se preparar para atuar em situações de maior complexidade, sempre com responsabilidade e compromisso com a sociedade acreana”, destacou.
No evento, também estiveram presentes o subcomandante-geral da PMAC, coronel Kleison Albuquerque, o secretário adjunto da Sejusp, coronel Evandro Bezerra, o presidente do Iapen-AC, delegado Marcos Frank, além de oficiais e praças da instituição. O coronel Wellington Braguin, comandante-geral da Polícia Militar de Rondônia (PMRO), foi o responsável pela palestra inaugural, com o tema Combate ao crime organizado por meio do policiamento ostensivo.
Desafio e dedicação
Para os alunos, a experiência vai além do aprendizado técnico. O soldado Heriberto Ribeiro, da PMAC, descreveu o curso como uma oportunidade única. “É a chance de agregar conhecimento sem precisar sair do nosso estado. A formação traz uma grade diversificada, que nos prepara para estar nas ruas de forma mais qualificada e oferecer um serviço melhor. Sei que será um período de muita dedicação, mas conto com o apoio da minha família e agradeço aos comandantes que nos liberaram para viver essa experiência”, disse.
O coordenador do curso, capitão Alciderlando Furtado, comandante da Rotam e coordenador do II COR, reforçou a dimensão histórica do momento. “Estamos iniciando com 45 alunos, entre policiais militares, penais e colegas do Mato Grosso, em uma formação de aproximadamente 60 dias. Nosso compromisso é entregar profissionais altamente qualificados para atuar nas diversas frentes do patrulhamento tático, em especial nas áreas de fronteira. O objetivo é claro: formar operadores preparados para oferecer o melhor serviço possível”, disse.
A Companhia Rotam da PMAC completou, em setembro, sete anos de fundação, consolidando-se como referência no policiamento tático móvel no Acre.
Assembleia Legislativa promete divulgar edital de concurso público com 200 vagas em outubro
A Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE-RO) anunciou na última terça-feira (23/09), a data prevista de lançamento do edital de concurso público, com prazo até o final de outubro. O certame vai oferecer mais de 200 vagas, com salários de até R$ 24 mil.
O processo será organizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e deve contemplar vagas imediatas para os níveis médio e superior, além da formação de cadastro reserva. As oportunidades são para os cargos de Consultor Legislativo, Analista Legislativo e Assistente Legislativo. Confira:
Concurso da Assembleia Legislativa de Rondônia
Cargo
Vagas
Cadastro reserva
Remuneração
|Assistente Legislativo
|124
|79
|R$ 6.503,55
|Analista Legislativo
|136
|136
|R$ 9.575,93
|Consultor Legislativo
|02
|10
|R$ 24.078,42
Fonte: Fundação Getúlio Vargas
A expectativa é que mais de 30 mil candidatos se inscrevam. As provas serão aplicadas em seis cidades: Porto Velho, Ariquemes, Ji-Paraná, Cacoal, Vilhena e Guajará-Mirim. A data das provas ainda será definida.
A contratação da FGV foi feita por dispensa de licitação, ou seja, sem a necessidade de abrir concorrência entre empresas. Isso é permitido por lei quando o serviço é prestado por instituições reconhecidas. O contrato tem valor de quase R$ 3 milhões.
No fim de julho, foi instituída uma comissão com cinco servidores para acompanhar e fiscalizar o 2º concurso da Assembleia.
A comissão acompanha e fiscaliza todas as etapas do concurso público da Assembleia Legislativa de Rondônia. Ela garante que o contrato com a FGV seja cumprido corretamente e pode tomar medidas se houver problemas.
Sete presos de alta periculosidade fogem de presídio de Ariquemes
Uma fuga em massa foi registrada no Centro de Ressocialização do município de Ariquemes, na madrugada desta segunda-feira (29/09). Ao menos sete detentos alta periculosidade conseguiram escapar do presídio.
De acordo com informações apuradas pela equipe do Jornal Eletrônico Portal de Rondônia, os detentos aguardaram a troca de turno dos policiais penais, para poder arrombar as celas, e fugir pulando os alambrados.
Confira os nomes dos fugitivos:
- Alexandre Bisbo, 29 anos
- Joilson Cunha, 30 anos
- Elias Pereira, 42 anos
- Rafael Fernandes, 30 anos
- Cleimeson Roberto, 25 anos
- Luan Fernandes, 22 anos
- Renan de Souza (idade não informada)
Uma força tarefa da Polícia Militar e a Polícia Penal foi montada para localizar e prender os fugitivos, que são considerados de alta periculosidade.
Fonte: Portal de Rondônia
