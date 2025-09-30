Tenente que matou a esposa fica em silêncio no interrogatório

O tenente da reserva da Polícia Militar Reginaldo de Freitas Rodrigues, preso na segunda-feira, 29, não quis falar sobre as circunstâncias do crime.

O militar usou o direito de ficar em silêncio para não responder as perguntas da delegada responsável pelo inquérito.

Reginaldo de Freitas Rodrigues de 56 anos é acusado pela feminicídio da esposa Ionara da Silva Nazaré de 29 anos, foi preso ao se apresentar, acompanhado do advogado, na sede da Delegacia de Mulher.

Reginaldo de Freitas Rodrigues era procurada desde a madrugada do último sábado, 27, após matar Ionara da Silva de 26 anos, na frente das filhas dela de 3 e 7 anos.

O crime aconteceu, na residência do casal, localizada na Rua da Maça, no Bairro Mocinha Magalhães, em Rio Branco.

O feminicídio teria ocorrido após uma discussão entre a vítima e o acusado.

Ainda no sábado, o militar da reserva, teve prisão temporária de 30 dias decretada pelo Juiz da Vara Estadual das Garantias.

Reginaldo de Freitas Rodrigues, deve passar por audiência de custódia, nesta terça-feira, 30, no Fórum Criminal.

Por ser militar, ele deve ficar preso no quartel do BOPE ou do Batalhão Ambiental.

A previsão é que o inquérito do caso seja finalizado em 30 dias.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários