Tenente da reserva é encontrado morto dentro de casa em Tarauacá

Ex-policial militar aposentado há três anos foi localizado sem vida na manhã desta terça-feira (2) no bairro Cohab; corpo foi encaminhado para IML de Cruzeiro do Sul

O tenente da reserva José Robério, aposentado há aproximadamente três anos, foi encontrado morto dentro de sua residência na manhã desta terça-feira (2) no bairro Cohab, em Tarauacá. A confirmação foi feita pela Polícia Civil do município, que já iniciou as investigações sobre o caso.

De acordo com as primeiras informações, o ex-integrante da corporação foi localizado sem sinais vitais por pessoas próximas, que imediatamente acionaram as autoridades. Após as análises iniciais no local, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Cruzeiro do Sul, onde será submetido a exames que determinarão a causa da morte.

A Delegacia de Tarauacá ficará responsável pelas investigações. Até o momento, a polícia não divulgou detalhes sobre as condições em que o tenente foi encontrado, nem sobre possíveis circunstâncias que possam ter levado ao óbito.

José Robério era morador do bairro Cohab e serviu por anos à Polícia Militar do Acre antes de se aposentar. O caso segue sob sigilo investigativo enquanto aguarda os resultados periciais.

Relacionado

Comentários