Tenente da reserva é denunciado por feminicídio qualificado após matar esposa a tiros em Rio Branco

Crime cometido diante das filhas do casal chocou a capital acreana; Ministério Público pede prisão preventiva do acusado

O tenente da reserva da Polícia Militar, Reginaldo de Freitas Rodrigues, de 56 anos, foi indiciado pela Polícia Civil e denunciado pelo Ministério Público do Acre (MPAC) pelo crime de feminicídio qualificado. Ele é apontado como o autor do assassinato de Ionara da Silva Nazaré, de 29 anos, morta com quatro tiros na madrugada de 27 de setembro, no bairro Mocinha Magalhães, em Rio Branco.

Segundo a denúncia apresentada pelo promotor Carlos Pescador, o crime foi cometido por motivo fútil e com recurso que dificultou a defesa da vítima. O MPAC também pediu a conversão da prisão temporária do militar, decretada em 29 de setembro, em prisão preventiva.

Caso a denúncia seja aceita, Reginaldo passará à condição de réu e a defesa terá 10 dias para apresentar resposta à acusação. O juiz Fábio Farias, da 1ª Vara do Tribunal do Júri, deve decidir nas próximas horas sobre o prosseguimento do caso.

O crime, considerado de extrema gravidade, ocorreu na presença das duas filhas do casal, de 3 e 7 anos. As investigações indicam que a discussão começou por causa da pensão alimentícia de um filho do tenente com outra mulher. Durante a briga, Reginaldo teria quebrado uma televisão, um tablet e o celular da vítima antes de efetuar os disparos.

Dois dias após o feminicídio, o militar se apresentou na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), onde foi preso. Ele permanece detido no quartel do Batalhão de Operações Especiais (Bope), em Rio Branco.

