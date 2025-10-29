Geral
Tenente da reserva é denunciado por feminicídio qualificado após matar esposa a tiros em Rio Branco
Crime cometido diante das filhas do casal chocou a capital acreana; Ministério Público pede prisão preventiva do acusado
O tenente da reserva da Polícia Militar, Reginaldo de Freitas Rodrigues, de 56 anos, foi indiciado pela Polícia Civil e denunciado pelo Ministério Público do Acre (MPAC) pelo crime de feminicídio qualificado. Ele é apontado como o autor do assassinato de Ionara da Silva Nazaré, de 29 anos, morta com quatro tiros na madrugada de 27 de setembro, no bairro Mocinha Magalhães, em Rio Branco.
Segundo a denúncia apresentada pelo promotor Carlos Pescador, o crime foi cometido por motivo fútil e com recurso que dificultou a defesa da vítima. O MPAC também pediu a conversão da prisão temporária do militar, decretada em 29 de setembro, em prisão preventiva.
Caso a denúncia seja aceita, Reginaldo passará à condição de réu e a defesa terá 10 dias para apresentar resposta à acusação. O juiz Fábio Farias, da 1ª Vara do Tribunal do Júri, deve decidir nas próximas horas sobre o prosseguimento do caso.
O crime, considerado de extrema gravidade, ocorreu na presença das duas filhas do casal, de 3 e 7 anos. As investigações indicam que a discussão começou por causa da pensão alimentícia de um filho do tenente com outra mulher. Durante a briga, Reginaldo teria quebrado uma televisão, um tablet e o celular da vítima antes de efetuar os disparos.
Dois dias após o feminicídio, o militar se apresentou na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), onde foi preso. Ele permanece detido no quartel do Batalhão de Operações Especiais (Bope), em Rio Branco.
Jornal Extra destaca atuação da Polícia Civil do Acre no combate ao crime organizado
O jornal Extra, em uma série especial de reportagens sobre a expansão das facções criminosas pelo país, destacou o trabalho da Polícia Civil do Acre (PCAC) no enfrentamento ao crime organizado. A publicação nacional analisou a influência de grupos oriundos do Rio de Janeiro em diferentes estados e ressaltou que o Acre tem conseguido conter o avanço dessas organizações graças à atuação firme e coordenada das forças de segurança locais.
De acordo com a reportagem, facções como o Comando Vermelho (CV) e o Terceiro Comando Puro (TCP) tentaram se instalar no estado, mas encontraram resistência efetiva da Polícia Civil acreana, que tem investido em inteligência e investigação para enfraquecer o poder dessas organizações.
O coordenador da Divisão de Homicídios da Polícia Civil do Acre, delegado Alcino Sousa Júnior, explicou ao Extra que o trabalho de monitoramento contínuo tem sido essencial para impedir que o Acre enfrente o mesmo cenário de violência visto em outras regiões do país.
“A gente tem investido muito no monitoramento desses grupos para impedir que o cenário do Sudeste se repita”, destacou o delegado.
O reconhecimento do Extra reforça o compromisso da Polícia Civil do Acre com a segurança pública e a proteção da sociedade, demonstrando a eficiência e a seriedade com que a instituição atua no combate à criminalidade organizada.
Para o delegado-geral da Polícia Civil do Acre, José Henrique Maciel, o destaque em um dos maiores veículos de comunicação do país é motivo de orgulho para toda a corporação.
“Esse reconhecimento mostra que estamos no caminho certo. Nossas equipes têm trabalhado com dedicação, inteligência e responsabilidade para garantir a segurança dos acreanos e enfraquecer o crime organizado. A Polícia Civil do Acre é uma instituição forte e comprometida com o povo do nosso estado”, afirmou o delegado-geral.
Fonte: PCAC
Homem é preso em Cruzeiro do Sul após agredir esposa e ser atingido a ripadas durante briga
Mulher relatou que reagiu para se defender das agressões; casal precisou de atendimento médico antes de ser levado à delegacia
Raellisson Amorim da Silva, de 33 anos, foi preso pela Polícia Militar na noite dessa terça-feira (28) após agredir a esposa durante uma briga no bairro da Floresta, em Cruzeiro do Sul. A mulher, para se defender, revidou as agressões utilizando uma ripa. Ambos ficaram feridos e precisaram de atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA).
Ao chegar à residência do casal, os policiais encontraram a mulher do lado de fora, visivelmente abalada e com um hematoma na cabeça, sinal de agressão recente. A vítima contou que o marido estava há cerca de duas semanas ingerindo bebida alcoólica e, ao chegar em casa embriagado, passou a xingá-la e agredi-la fisicamente.
Durante a tentativa de defesa, a mulher usou uma ripa para afastá-lo, mas o agressor tomou o objeto e continuou a agressão, provocando ferimentos em ambos. Após atendimento médico, os dois foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, onde Raellisson permaneceu preso à disposição da Justiça.
Sete acreanos estão entre os alvos identificados em megaoperação no RJ
Uma megaoperação realizada na terça-feira (28) pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, nos complexos da Penha e do Alemão, identificou sete pessoas naturais do Acre entre os suspeitos ligados a facções criminosas atuantes na capital fluminense. A informação faz parte de um levantamento divulgado pelo Estadão, com base em dados oficiais da corporação.
Ao todo, a operação teve mais de 80 prisões e cerca de 150 mandados de busca e apreensão. Segundo as investigações, os suspeitos acreanos, assim como outros de diferentes estados da Região Norte, estariam ligados ao Comando Vermelho (CV) e teriam se deslocado para o Rio de Janeiro fugindo de investigações e crimes cometidos em seus estados de origem.
Em nota, a Polícia Civil do Pará, estado com o maior número de suspeitos identificados, 78 no total, afirmou que muitos criminosos da região atuam à distância, comandando o tráfico e o envio de drogas para outros centros urbanos. No caso do Acre, os sete alvos ainda não tiveram nomes divulgados oficialmente.
A operação no Rio também revelou suspeitos oriundos do Amazonas (21), Amapá (5), Bahia (18) e Ceará (10), demonstrando o caráter nacional do esquema.
