Tenente da reserva da PM é considerado foragido após feminicídio em Rio Branco
Reginaldo de Freitas Rodrigues, de 56 anos, teve prisão decretada após assassinar a esposa, Ionara da Silva Nazaré, na frente dos filhos do casal
O tenente da reserva remunerada da Polícia Militar, Reginaldo de Freitas Rodrigues, de 56 anos, é considerado foragido da Justiça desde a madrugada do último sábado (27). Ele é acusado de matar a esposa, Ionara da Silva Nazaré, de 26 anos, a tiros, dentro da residência da família no bairro Mocinha Magalhães, em Rio Branco.
Segundo as investigações, o feminicídio ocorreu após uma discussão entre o casal. A vítima foi atingida por disparos de arma de fogo na frente dos filhos, de 3 e 7 anos de idade. Logo após o crime, Reginaldo fugiu do local.
Ainda no sábado, a Justiça do Acre decretou a prisão temporária de 30 dias do acusado, após representação feita pelo delegado plantonista da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM).
O caso segue sob investigação da Polícia Civil.
PREFEITURA MUNICIPAL DE EPITACIOLÂNDIA – AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE EPITACIOLÂNDIA
COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CMPL
AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 005/2025.
DATA PARA RETIRADA DO EDITAL: 29/09/2025 à 13/10/2025.
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço.
DATA DA REABERTURA: 14 de outubro de 2025, a partir das 10:00 horas (horário de Brasília-DF), através do site www.comprasnet.gov.br. O edital e seus anexos encontram-se a disposição dos interessados para consulta e aquisição, através dos endereços eletrônicos: [email protected] ewww.comprasnet.gov.br.
OBJETO: Aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Epitaciolândia/AC.
A Prefeitura Municipal de Epitaciolândia reserva-se ao direito de a todo e qualquer tempo, desistir, revogar adiar ou mesmo anular total ou parcialmente esta Licitação, sem que isto represente direito dos interessados a qualquer pedido de indenização, reembolso ou compensação dos valores.
Epitaciolândia/AC, 29 de setembro de 2025.
Agleison Rodrigues dos Santos
Pregoeiro Oficial
Decreto n° 072/2025
América Expedições leva o Acre para o mundo com aventuras sobre quatro rodas
Projeto idealizado por Felliphe Saadi oferece roteiros pela América do Sul e projeta novas rotas até a Patagônia e África
Em um momento em que viajar se tornou sinônimo de liberdade e conexão cultural, o acreano Felliphe Saadi transformou a paixão pelas estradas em um projeto profissional que já cruza fronteiras: a América Expedições. A empresa é especializada em roteiros de expedições 4×2 e 4×4 pela América do Sul, unindo aventura, segurança e experiências únicas.
Do Acre para os Andes
Partindo muitas vezes de Rio Branco e Brasileia, Felliphe conduz grupos por destinos emblemáticos do continente. Os roteiros incluem o Deserto do Atacama, o Salar de Uyuni, o Parque Nacional Eduardo Avaroa, vulcões ativos e lagunas altiplânicas, muitas vezes em rotas pouco exploradas, fora dos mapas de GPS.
“Nosso objetivo é mostrar que é possível sair do Acre e viver experiências internacionais por terra, com conforto, segurança e emoção”, destaca Saadi.
Estradas com segurança
Mais que uma simples viagem turística, as expedições exigem preparo físico e planejamento técnico. Por isso, a empresa garante suporte médico e mecânico emergencial, mapas offline e paradas estratégicas em hotéis previamente selecionados.
“Nós não vendemos apenas viagens, vendemos experiências transformadoras. É a chance de viver intensamente cada quilômetro percorrido”, afirma o guia.
Cultura overlander ganha força no Acre
Enquanto países como Chile e Argentina já consolidaram o overlanding (viagens por terra de longa distância), no Acre a prática ainda é recente. Felliphe, no entanto, acredita no potencial local:
“As pessoas têm medo do desconhecido, mas a maior aventura é sair de casa. Nossos grupos voltam com histórias únicas, amizades fortes e memórias que carregam para sempre.”
Próximos destinos
Além das rotas tradicionais, a América Expedições prepara novos projetos. Em breve, os aventureiros poderão explorar a Patagônia argentina, com montanhas imponentes e glaciares cinematográficos.
A longo prazo, Felliphe também sonha em levar grupos ao continente africano, explorando desde o deserto de Marrocos até as paisagens da Namíbia.
Mais que viagens, experiências
Para o idealizador, o maior risco não está na estrada, mas em deixar a vida passar. “Viajar é a melhor maneira de entender que somos pequenos diante da imensidão da natureza, mas grandes quando nos permitimos viver o novo”, conclui.
📌 Serviço
Mais informações sobre expedições estão disponíveis no Instagram @america_expedicoes_ ou pelo contato direto com Felliphe Saadi: 📱 (68) 99220-7625.
Acidente na BR-364 deixa mestre maçom morto e duas pessoas feridas
Colisão entre caminhão, carro e motocicleta ocorreu na noite de sábado (27), no km 22 da rodovia, próximo a Rio Branco. Vítima fatal é Antônio Clidenor Borges de Oliveira, ex-servidor da Justiça do Trabalho
Um grave acidente envolvendo três veículos — um caminhão, um carro de passeio e uma motocicleta — deixou uma pessoa morta e duas feridas na noite deste sábado (27), no km 22 da BR-364, nas proximidades de Rio Branco.
A vítima fatal foi identificada como Antônio Clidenor Borges de Oliveira, mestre maçom do Grande Oriente do Estado do Acre (GOEAC) e ex-servidor da Justiça do Trabalho. Ele era passageiro do Fiat Argo prata, conduzido por Fábio Felipe Carneiro, de 42 anos, que seguia no sentido Rio Branco quando colidiu na traseira de um caminhão Ford F4000, dirigido por Fausto Souza dos Santos, de 78 anos, que vinha de Boca do Acre (AM).
Com o impacto, o carro rodou na pista e atingiu a motocicleta Honda CG 160 Fan, pilotada por Micaela da Silva Machado, de 31 anos, que seguia no sentido contrário.
Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas e socorreram as vítimas. O motorista do Argo foi encaminhado à UPA do Segundo Distrito, enquanto a motociclista, com fratura no pé, suspeita de fratura na mão e escoriações, foi levada em estado estável ao Pronto-Socorro de Rio Branco. O caminhoneiro não se feriu.
O corpo de Antônio Clidenor, que ficou preso às ferragens, foi retirado pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). A Polícia Rodoviária Federal isolou a área para a realização da perícia.
Segundo informações, os ocupantes do Fiat retornavam de um evento da maçonaria em Acrelândia. As causas do acidente ainda serão investigadas.
