Tenente da Polícia Militar morre em grave acidente na BR-364, em Tarauacá
Veículo colidiu contra pilar de ponte; causas serão investigadas pela Polícia Civil
O tenente da Polícia Militar do Acre, Pedro Soares Gomes, morreu na manhã desta quarta-feira (29) após sofrer um grave acidente de trânsito na BR-364, nas proximidades da região do Corcovado, em Tarauacá, interior do estado.
De acordo com informações preliminares, o militar estava sozinho na caminhonete quando o veículo colidiu violentamente contra o pilar de uma ponte. O impacto destruiu parte da frente do automóvel e causou ferimentos fatais no oficial.
Equipes do Instituto Médico Legal (IML) e da Polícia Civil foram acionadas para realizar os procedimentos de perícia e a remoção do corpo. As circunstâncias do acidente ainda estão sendo apuradas pelas autoridades competentes.
A morte do tenente Pedro Soares Gomes causa comoção entre colegas de farda e na comunidade local, onde ele era bastante conhecido pelo trabalho na segurança pública.
“Invertemos prioridades e estamos aplicando recursos próprios”, afirma secretário que revolucionou a saúde em Epitaciolândia
O secretário municipal de Saúde e vice-prefeito, Sérgio Mesquita, tem mantido discurso firme e números expressivos para defender sua gestão: “Invertemos prioridades e estamos aplicando recursos próprios”, afirma, convencido de que essa estratégia é decisiva para fortalecer a atenção básica. Ele afirma que tem um atendimento humanitário, acolhedor e resolutivo e que, “quando se tem amor e solidariedade, não existem limites entre municípios ou divisões entre estados”.
Sob sua coordenação, o programa Saúde na Comunidade atingiu mais de 140 mil atendimentos ao longo de 126 edições — média de mais de 1.120 atendimentos por edição. O município também destaca ter sido o primeiro no Acre a pagar o piso nacional para algumas categorias da saúde e operar Unidades Básicas de Saúde (UBSs) no turno da noite. Mesquita informa que o município realiza, diariamente, o transporte de 40 pessoas para Rio Branco e 70 (mensalmente) para Porto Velho. A capital do Estado vizinho recebe pacientes oncológicos, uma iniciativa que extrapola a responsabilidade municipal.
Segundo ele, já foram ofertadas cerca de 15 mil ultrassonografias, bem como existem duas UBSs funcionando até meia-noite, cada uma com médicos, dentistas, psicólogos e equipes completas, além de estoques robustos de medicamentos, reforçando sua avaliação positiva na atenção primária.
Mesquita reconhece, porém, que não existe “um ranking oficial ou métrica universal” para apontar o melhor secretário municipal de saúde, mas afirma que os resultados podem falar por si: “pegamos uma pasta onde os servidores não acreditavam no trabalho. Hoje temos uma saúde que desponta como uma das melhores do Acre”. A estratégia, ele diz, é combinar senso técnico e sensibilidade humana em cada ação.
Saltamos de 21º para 3º lugar em três meses: estratégia que virou caso de estudo
Quando assumiu a pasta da Saúde, Sérgio Mesquita relata que Epitaciolândia figurava entre os últimos colocados no Previne Brasil: “Éramos o 21º empatados com o 22º colocado”. Mas, com reordenação administrativa e foco em indicadores, afirma que, em três meses, saltou para o 3º lugar”. A lógica, segundo ele, é clara: a melhora nos resultados no Previne Brasil significa mais recursos federais — “os valores dos recursos vêm de acordo com tua nota no programa”.
Ele ressalta que a conquista do 1º lugar no Previne Brasil pela 4ª vez reflete compromisso consistente com cobertura vacinal, atenção pré-natal e prevenção de doenças crônicas. Também enfatiza que os ganhos no ranking vieram pela reestruturação de equipes, capacitação e mobilização dos agentes comunitários de saúde.
O secretário destaca que, em muitas ocasiões, investimentos foram feitos inclusive com recursos próprios. “As verbas para contratações eram pequenas e tivemos que complementar com nosso orçamento”, reforça, apontando que o diferencial da gestão está no uso estratégico de recursos municipais quando o federal não supre a demanda. Em sua avaliação, essa tática permitiu ampliar ofertas de especialidades como ginecologia, cardiologia e psiquiatria — serviços que, antes, só eram disponibilizados em Rio Branco ou Brasiléia.
Em suas palavras, “o nosso município tem o segundo melhor IDH, a melhor renda per capita e a melhor saúde entre os municípios acreanos” — afirmação ousada que Mesquita sustenta como base para defender que Epitaciolândia virou referência regional. Ele reforça: “jamais iremos negar atendimento ou segregar pessoas”.
Epitaciolândia eleva investimentos em saúde em 11% e mantém equilíbrio fiscal com 2,4% de folga orçamentária Epitaciolândia, com pouco menos de 20 mil habitantes, registrou um crescimento de 11% nas receitas públicas e manteve 2,4% de superávit orçamentário em 2024, segundo dados do IBGE e do Tesouro Nacional. Mesmo com aumento de despesas de 10,3%, a cidade conseguiu ampliar investimentos em saúde e infraestrutura sem comprometer o equilíbrio fiscal — um feito raro entre municípios de pequeno porte na região Norte.
A gestão municipal atribui o resultado à eficiência administrativa e à priorização da saúde pública. “Reorganizamos a rede, contratamos especialistas e ampliamos o acesso ao atendimento de forma planejada e responsável”, assegura Mesquita.
Além dos serviços médicos especializados Ginecologia, Cardiologia, Psiquiatria e Ortopedia a cidade foi a primeira do Acre a pagar o piso nacional da saúde, investindo também na valorização profissional.
A despeito da mortalidade infantil de 21,35 por mil nascidos vivos, o município aposta em ações preventivas e acompanhamento pré-natal para reduzir o indicador nos próximos anos. “Os números vão cair porque estamos investindo onde realmente importa: na base e na prevenção”, garantiu ele.
Com o avanço nos investimentos e o controle rigoroso das contas, Epitaciolândia se consolida como uma das gestões mais equilibradas e inovadoras do Acre, combinando crescimento fiscal e melhoria real nos serviços de saúde pública.
CCJ aprova projeto que simplifica doação em pagamento de créditos tributários no Acre
A Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJ) da Assembleia Legislativa do Acre aprovou nesta terça-feira (28), o Projeto de Lei que altera a Lei Complementar nº 477/2024, que trata da satisfação de créditos tributários por meio de doação de bens imóveis. A proposta tem como objetivo desburocratizar o procedimento para contribuintes que desejam quitar débitos com o fisco por meio da dação em pagamento.
Relator destaca benefícios da proposta
O deputado Eduardo Ribeiro (PSD), relator do projeto, explicou que a medida busca simplificar o processo de formalização das doações em pagamento, eliminando etapas burocráticas que anteriormente dificultavam a regularização.
“Esse projeto vem para desburocratizar a questão da dação em pagamento de créditos tributários. Antes, era necessário passar por uma análise complexa, o que tornava o processo muito mais lento. Com essa proposta, o procedimento fica mais simples, rápido e seguro para o contribuinte”, afirmou o parlamentar.
Principais mudanças na legislação
O projeto promove alterações pontuais na Lei Complementar nº 477/2024, incluindo:
•Supressão do parágrafo único do artigo 4º, que exigia análise por uma comissão, simplificando o processo de doação em pagamento;
•Correção de erro material no artigo 2º, parágrafo 2º, ajustando a referência da Lei Complementar nº 316, de 10 de março de 2016, que estava equivocadamente citada como 10 de maio de 2016.
Parecer favorável do relator
O deputado Eduardo concluiu seu parecer afirmando que a proposta beneficia diretamente os contribuintes, tornando o procedimento menos burocrático e mais ágil.
“O projeto facilita ao contribuinte que queira realizar a doação em pagamento, tornando o processo mais simples. Portanto, meu parecer é pela aprovação”, disse o relator.
Com a aprovação do parecer na CCJ, o projeto segue agora para as próximas etapas do trâmite legislativo na Assembleia Legislativa do Acre.
Vídeo: Ex-empresário Adriano Vasconcelos morre vítima de infarto fulminante em Brasiléia
O ex-empresário Adriano Vasconcelos Correia da Silva, de 49 anos, conhecido por ter sido proprietário do supermercado Super Negão, tradicional na fronteira do Acre, faleceu na manhã desta terça-feira (28) em decorrência de um infarto fulminante.
De acordo com informações preliminares, Adriano estava em casa quando começou a sentir um mal-estar e, posteriormente, enquanto se encontrava em uma academia, passou a apresentar sinais mais graves. Amigos que estavam no local prestaram os primeiros socorros até a chegada de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que o encaminhou ao Hospital Regional Raimundo Chaar, em Brasiléia.
Os médicos tentaram reanimá-lo por cerca de 40 minutos, mas o empresário não resistiu, tendo o óbito confirmado às 9h57. Informações médicas apontam que Adriano era hipertenso e portador de diabetes crônica, fatores que podem ter contribuído para o quadro.
Figura bastante conhecida na região de fronteira do Acre, Adriano ganhou destaque por anos à frente do supermercado Super Negão, um dos empreendimentos tradicionais de Epitaciolândia, além de atuar também no setor pecuário.
Em 2023, o empresário chegou a ter o nome envolvido em um episódio de agressão ocorrido em um bar e restaurante na Rua Marechal Rondon, em Brasiléia. O caso teve ampla repercussão à época e resultou em procedimentos policiais e judiciais.
A morte de Adriano Vasconcelos causou comoção entre amigos, familiares e comerciantes da região, que lamentaram a perda de uma figura marcante na história do comércio local.
