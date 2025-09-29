Extra
Tenente aposentado da PM se entrega após feminicídio em Rio Branco
Reginaldo de Freitas Rodrigues, de 56 anos, é acusado de matar a companheira Ionara da Silva Nazaré, de 29, na frente das filhas do casal
O 2º tenente aposentado da Polícia Militar, Reginaldo de Freitas Rodrigues, de 56 anos, foi preso na manhã desta segunda-feira (29) após se apresentar espontaneamente na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), em Rio Branco. Ele é acusado de assassinar a companheira, Ionara da Silva Nazaré, de 29 anos, com três disparos no último sábado (27), dentro da residência onde viviam, no bairro Mocinha Magalhães.
O crime ocorreu na presença das filhas do casal, de 3 e 7 anos de idade, que presenciaram a cena. Conforme a investigação, uma discussão antecedeu os disparos feitos com uma pistola calibre .40. Após o homicídio, o militar fugiu e foi visto caminhando em via pública portando a arma.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas a vítima já estava sem vida quando a equipe chegou. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).
A Justiça do Acre havia decretado a prisão temporária de Reginaldo no mesmo dia do crime, e desde então ele era procurado pelas polícias Civil e Militar.
Reginaldo se aposentou em 2018 como 2º tenente, após mais de 30 anos de serviço, mas em 2022 retornou de forma administrativa ao Quartel do Comando-Geral da PM-AC, por meio do Corpo de Voluntários da Reserva Remunerada.
Familiares de Ionara relataram que o crime pode ter sido motivado por uma suposta traição descoberta pela vítima. O casal estava junto desde setembro do ano passado e, em novembro, passou a morar junto.
Comentários
Extra
Tenente da reserva da PM é considerado foragido após feminicídio em Rio Branco
Reginaldo de Freitas Rodrigues, de 56 anos, teve prisão decretada após assassinar a esposa, Ionara da Silva Nazaré, na frente dos filhos do casal
O tenente da reserva remunerada da Polícia Militar, Reginaldo de Freitas Rodrigues, de 56 anos, é considerado foragido da Justiça desde a madrugada do último sábado (27). Ele é acusado de matar a esposa, Ionara da Silva Nazaré, de 26 anos, a tiros, dentro da residência da família no bairro Mocinha Magalhães, em Rio Branco.
Segundo as investigações, o feminicídio ocorreu após uma discussão entre o casal. A vítima foi atingida por disparos de arma de fogo na frente dos filhos, de 3 e 7 anos de idade. Logo após o crime, Reginaldo fugiu do local.
Ainda no sábado, a Justiça do Acre decretou a prisão temporária de 30 dias do acusado, após representação feita pelo delegado plantonista da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM).
O caso segue sob investigação da Polícia Civil.
Comentários
Extra
PREFEITURA MUNICIPAL DE EPITACIOLÂNDIA – AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE EPITACIOLÂNDIA
COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CMPL
AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 005/2025.
DATA PARA RETIRADA DO EDITAL: 29/09/2025 à 13/10/2025.
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço.
DATA DA REABERTURA: 14 de outubro de 2025, a partir das 10:00 horas (horário de Brasília-DF), através do site www.comprasnet.gov.br. O edital e seus anexos encontram-se a disposição dos interessados para consulta e aquisição, através dos endereços eletrônicos: [email protected] ewww.comprasnet.gov.br.
OBJETO: Aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Epitaciolândia/AC.
A Prefeitura Municipal de Epitaciolândia reserva-se ao direito de a todo e qualquer tempo, desistir, revogar adiar ou mesmo anular total ou parcialmente esta Licitação, sem que isto represente direito dos interessados a qualquer pedido de indenização, reembolso ou compensação dos valores.
Epitaciolândia/AC, 29 de setembro de 2025.
Agleison Rodrigues dos Santos
Pregoeiro Oficial
Decreto n° 072/2025
Comentários
Extra
América Expedições leva o Acre para o mundo com aventuras sobre quatro rodas
Projeto idealizado por Felliphe Saadi oferece roteiros pela América do Sul e projeta novas rotas até a Patagônia e África
Em um momento em que viajar se tornou sinônimo de liberdade e conexão cultural, o acreano Felliphe Saadi transformou a paixão pelas estradas em um projeto profissional que já cruza fronteiras: a América Expedições. A empresa é especializada em roteiros de expedições 4×2 e 4×4 pela América do Sul, unindo aventura, segurança e experiências únicas.
Do Acre para os Andes
Partindo muitas vezes de Rio Branco e Brasileia, Felliphe conduz grupos por destinos emblemáticos do continente. Os roteiros incluem o Deserto do Atacama, o Salar de Uyuni, o Parque Nacional Eduardo Avaroa, vulcões ativos e lagunas altiplânicas, muitas vezes em rotas pouco exploradas, fora dos mapas de GPS.
“Nosso objetivo é mostrar que é possível sair do Acre e viver experiências internacionais por terra, com conforto, segurança e emoção”, destaca Saadi.
Estradas com segurança
Mais que uma simples viagem turística, as expedições exigem preparo físico e planejamento técnico. Por isso, a empresa garante suporte médico e mecânico emergencial, mapas offline e paradas estratégicas em hotéis previamente selecionados.
“Nós não vendemos apenas viagens, vendemos experiências transformadoras. É a chance de viver intensamente cada quilômetro percorrido”, afirma o guia.
Cultura overlander ganha força no Acre
Enquanto países como Chile e Argentina já consolidaram o overlanding (viagens por terra de longa distância), no Acre a prática ainda é recente. Felliphe, no entanto, acredita no potencial local:
“As pessoas têm medo do desconhecido, mas a maior aventura é sair de casa. Nossos grupos voltam com histórias únicas, amizades fortes e memórias que carregam para sempre.”
Próximos destinos
Além das rotas tradicionais, a América Expedições prepara novos projetos. Em breve, os aventureiros poderão explorar a Patagônia argentina, com montanhas imponentes e glaciares cinematográficos.
A longo prazo, Felliphe também sonha em levar grupos ao continente africano, explorando desde o deserto de Marrocos até as paisagens da Namíbia.
Mais que viagens, experiências
Para o idealizador, o maior risco não está na estrada, mas em deixar a vida passar. “Viajar é a melhor maneira de entender que somos pequenos diante da imensidão da natureza, mas grandes quando nos permitimos viver o novo”, conclui.
📌 Serviço
Mais informações sobre expedições estão disponíveis no Instagram @america_expedicoes_ ou pelo contato direto com Felliphe Saadi: 📱 (68) 99220-7625.
Ver essa foto no Instagram
Você precisa fazer login para comentar.