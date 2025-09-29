Tenente aposentado da PM se entrega após feminicídio em Rio Branco

Reginaldo de Freitas Rodrigues, de 56 anos, é acusado de matar a companheira Ionara da Silva Nazaré, de 29, na frente das filhas do casal

O 2º tenente aposentado da Polícia Militar, Reginaldo de Freitas Rodrigues, de 56 anos, foi preso na manhã desta segunda-feira (29) após se apresentar espontaneamente na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), em Rio Branco. Ele é acusado de assassinar a companheira, Ionara da Silva Nazaré, de 29 anos, com três disparos no último sábado (27), dentro da residência onde viviam, no bairro Mocinha Magalhães.

O crime ocorreu na presença das filhas do casal, de 3 e 7 anos de idade, que presenciaram a cena. Conforme a investigação, uma discussão antecedeu os disparos feitos com uma pistola calibre .40. Após o homicídio, o militar fugiu e foi visto caminhando em via pública portando a arma.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas a vítima já estava sem vida quando a equipe chegou. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).

A Justiça do Acre havia decretado a prisão temporária de Reginaldo no mesmo dia do crime, e desde então ele era procurado pelas polícias Civil e Militar.

Reginaldo se aposentou em 2018 como 2º tenente, após mais de 30 anos de serviço, mas em 2022 retornou de forma administrativa ao Quartel do Comando-Geral da PM-AC, por meio do Corpo de Voluntários da Reserva Remunerada.

Familiares de Ionara relataram que o crime pode ter sido motivado por uma suposta traição descoberta pela vítima. O casal estava junto desde setembro do ano passado e, em novembro, passou a morar junto.

