Tenente aposentado da PM se entrega após feminicídio em Rio Branco

Publicado

4 horas atrás

em

Reginaldo de Freitas Rodrigues, de 56 anos, é acusado de matar a companheira Ionara da Silva Nazaré, de 29, na frente das filhas do casal

O 2º tenente aposentado da Polícia Militar, Reginaldo de Freitas Rodrigues, de 56 anos, foi preso na manhã desta segunda-feira (29) após se apresentar espontaneamente na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), em Rio Branco. Ele é acusado de assassinar a companheira, Ionara da Silva Nazaré, de 29 anos, com três disparos no último sábado (27), dentro da residência onde viviam, no bairro Mocinha Magalhães.

O crime ocorreu na presença das filhas do casal, de 3 e 7 anos de idade, que presenciaram a cena. Conforme a investigação, uma discussão antecedeu os disparos feitos com uma pistola calibre .40. Após o homicídio, o militar fugiu e foi visto caminhando em via pública portando a arma.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas a vítima já estava sem vida quando a equipe chegou. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).

A Justiça do Acre havia decretado a prisão temporária de Reginaldo no mesmo dia do crime, e desde então ele era procurado pelas polícias Civil e Militar.

Reginaldo se aposentou em 2018 como 2º tenente, após mais de 30 anos de serviço, mas em 2022 retornou de forma administrativa ao Quartel do Comando-Geral da PM-AC, por meio do Corpo de Voluntários da Reserva Remunerada.

Familiares de Ionara relataram que o crime pode ter sido motivado por uma suposta traição descoberta pela vítima. O casal estava junto desde setembro do ano passado e, em novembro, passou a morar junto.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EPITACIOLÂNDIA – AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO

Publicado

7 horas atrás

em

29 de setembro de 2025

Por

ESTADO DO ACRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE EPITACIOLÂNDIA

COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CMPL

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 005/2025.

DATA PARA RETIRADA DO EDITAL: 29/09/2025 à 13/10/2025.

TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço.

DATA DA REABERTURA: 14 de outubro de 2025, a partir das 10:00 horas (horário de Brasília-DF), através do site www.comprasnet.gov.br. O edital e seus anexos encontram-se a disposição dos interessados para consulta e aquisição, através dos endereços eletrônicos: [email protected] ewww.comprasnet.gov.br.

OBJETO: Aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Epitaciolândia/AC.

A Prefeitura Municipal de Epitaciolândia reserva-se ao direito de a todo e qualquer tempo, desistir, revogar adiar ou mesmo anular total ou parcialmente esta Licitação, sem que isto represente direito dos interessados a qualquer pedido de indenização, reembolso ou compensação dos valores.

Epitaciolândia/AC, 29 de setembro de 2025.

Agleison Rodrigues dos Santos

Pregoeiro Oficial

Decreto n° 072/2025

América Expedições leva o Acre para o mundo com aventuras sobre quatro rodas

Publicado

18 horas atrás

em

28 de setembro de 2025

Por

Projeto idealizado por Felliphe Saadi oferece roteiros pela América do Sul e projeta novas rotas até a Patagônia e África

Em um momento em que viajar se tornou sinônimo de liberdade e conexão cultural, o acreano Felliphe Saadi transformou a paixão pelas estradas em um projeto profissional que já cruza fronteiras: a América Expedições. A empresa é especializada em roteiros de expedições 4×2 e 4×4 pela América do Sul, unindo aventura, segurança e experiências únicas.

Do Acre para os Andes

Partindo muitas vezes de Rio Branco e Brasileia, Felliphe conduz grupos por destinos emblemáticos do continente. Os roteiros incluem o Deserto do Atacama, o Salar de Uyuni, o Parque Nacional Eduardo Avaroa, vulcões ativos e lagunas altiplânicas, muitas vezes em rotas pouco exploradas, fora dos mapas de GPS.

“Nosso objetivo é mostrar que é possível sair do Acre e viver experiências internacionais por terra, com conforto, segurança e emoção”, destaca Saadi.

Estradas com segurança

Mais que uma simples viagem turística, as expedições exigem preparo físico e planejamento técnico. Por isso, a empresa garante suporte médico e mecânico emergencial, mapas offline e paradas estratégicas em hotéis previamente selecionados.

“Nós não vendemos apenas viagens, vendemos experiências transformadoras. É a chance de viver intensamente cada quilômetro percorrido”, afirma o guia.

Cultura overlander ganha força no Acre

Enquanto países como Chile e Argentina já consolidaram o overlanding (viagens por terra de longa distância), no Acre a prática ainda é recente. Felliphe, no entanto, acredita no potencial local:
“As pessoas têm medo do desconhecido, mas a maior aventura é sair de casa. Nossos grupos voltam com histórias únicas, amizades fortes e memórias que carregam para sempre.”

Próximos destinos

Além das rotas tradicionais, a América Expedições prepara novos projetos. Em breve, os aventureiros poderão explorar a Patagônia argentina, com montanhas imponentes e glaciares cinematográficos.
A longo prazo, Felliphe também sonha em levar grupos ao continente africano, explorando desde o deserto de Marrocos até as paisagens da Namíbia.

Mais que viagens, experiências

Para o idealizador, o maior risco não está na estrada, mas em deixar a vida passar. “Viajar é a melhor maneira de entender que somos pequenos diante da imensidão da natureza, mas grandes quando nos permitimos viver o novo”, conclui.

📌 Serviço
Mais informações sobre expedições estão disponíveis no Instagram @america_expedicoes_ ou pelo contato direto com Felliphe Saadi: 📱 (68) 99220-7625.

 

