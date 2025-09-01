Temporal provocou destruição em Sena Madureira e causa transtornos na capital

Fortes ventos destelharam casas no interior e derrubaram árvore que interditou rua em Rio Branco

Um forte temporal que atingiu o município de Sena Madureira na tarde de domingo (31), deixou um rastro de destruição e prejuízos. Moradores relataram momentos de tensão, principalmente no Bairro Eugênio Augusto Areal, onde casas tiveram telhados arrancados pelos ventos. Vídeos divulgados nas redes sociais mostram a destruição total e parcial de pelo menos duas residências.

Na capital Rio Branco, o temporal também foi registrado. Segundo a Defesa Civil, a chuva acumulou 14,9 milímetros e os ventos chegaram a 23 km/h, com rajadas de até 40 km/h. Na rua Isaura Parente, uma árvore caiu e interditou o trânsito. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu liberar a via após a retirada da árvore.

Uma moradora de um prédio localizado no Bairro Isaura Parente ficou presa no elevador por cerca de 40 minutos devido o apagão. Ela conseguiu manter a calma e após a chegada da equipe dos bombeiros, a energia foi restabelecida reativando o transformador fazendo com que conseguisse sair ilesa. Serviços de telefonia via celular da operador Vivo também foi afetado deixando milhares sem poder solicitar pedidos de ajuda como nesse caso.

As autoridades municipais seguem monitorando possíveis danos e prestando apoio às famílias afetadas.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários