Tempo segue quente no Acre nesta sexta com possibilidade de chuvas pontuais

Nesta sexta-feira, 18, o tempo quente e abafado continua predominando em boa parte da região Norte e Centro-Oeste do Brasil, além de áreas da Bolívia e do Peru. A previsão indica sol entre nuvens e possibilidade de chuvas pontuais, que podem ser fortes em alguns pontos, especialmente no Acre, Rondônia, Amazonas (sul e sudoeste), Mato Grosso (centro, sul, leste e oeste), Goiás, Distrito Federal, planícies bolivianas e regiões de selva no Peru.

No Acre, o cenário divide entre as microrregiões do estado. No leste e sul, que compreendem cidades como Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, o dia será de tempo quente, com sol, nuvens e possibilidade de chuvas rápidas e isoladas. A chance de temporais é considerada baixa. A umidade relativa do ar deve variar entre 40% e 50% nas horas mais quentes do dia, atingindo até 100% ao amanhecer. Os ventos sopram fracos a calmos, predominantemente do norte, com variações de noroeste e nordeste.

Já no centro e oeste do estado, abrangendo Cruzeiro do Sul e Tarauacá, as condições são semelhantes: sol, calor e possibilidade de pancadas isoladas, com baixa probabilidade de chuvas intensas. A umidade mínima fica entre 45% e 55% à tarde, e a máxima, como no restante do estado, varia entre 90% e 100% nas primeiras horas do dia. Os ventos também serão fracos a calmos, com direção predominante do norte e variações de noroeste e nordeste.

