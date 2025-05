Tempo segue instável, com sol, calor e chuvas pontuais no Acre

A previsão do tempo para este sábado (17) indica um dia quente e abafado em todas as regiões do Acre, com sol entre nuvens e possibilidade de chuvas pontuais, que podem ser intensas em algumas áreas. A previsão indica, também, probabilidade de temporais tanto no leste e sul quanto no centro e oeste do estado.

Nos municípios de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, a umidade relativa do ar deve variar entre 55% e 65% à tarde, chegando a 100% nas primeiras horas do dia. Já em Cruzeiro do Sul e Tarauacá, os índices devem ficar entre 60% e 70% durante a tarde, com máxima de 100% ao amanhecer.

As temperaturas mínimas ficam entre 21ºC e 24ºC, e as máximas variam entre 30ºC e 34ºC. Em Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre, os termômetros devem marcar entre 21ºC e 32ºC. Já em municípios como Tarauacá e Feijó, a máxima pode chegar a 34ºC.

As informações são do portal O Tempo Aqui.

