Tempestades: Inmet mantém alertas ativos em vários estados. Veja onde
Alertas de tempestade do Inmet atingem diferentes regiões do país, com risco de chuva intensa, ventos fortes, granizo e alagamentos
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém para a noite desta segunda-feira (17/11) uma série de alertas de tempestades em diferentes regiões do país. Os avisos incluem áreas sob perigo potencial (alertas amarelo) e perigo (alertas laranja), indicando risco de chuva intensa, ventos fortes e transtornos, como alagamentos e queda de árvores.
Segundo o Instituto, boa parte das regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste está coberta por avisos amarelos, enquanto áreas do Sudeste e Sul aparecem sob alerta laranja, com maior risco de danos.
Alertas amarelos
Os avisos amarelos incluem três tipos: chuvas intensas, tempestade e baixa umidade.
O alerta por chuvas intensas abrange áreas de Tocantins, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Pará e Bahia, além de uma faixa contínua na Amazônia – incluindo Vale do Acre, centro, norte e sudoeste do Amazonas, Vale do Juruá e leste de Rondônia. O alerta vale até as 10h desta terça-feira (18/11).
O Inmet prevê chuva entre 20 e 30 mm/h, com acumulados de até 50 mm/dia, além de ventos entre 40 e 60 km/h. O risco é considerado baixo, mas há possibilidade de queda de galhos, interrupção de energia, descargas elétricas e alagamentos pontuais.
Também até 10h desta terça, o Inmet mantém o aviso de perigo potencial de tempestade para áreas de Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo, Mato Grosso, Rondônia, Bahia e Distrito Federal. A previsão repete volumes de até 50 mm/dia, ventos de 40 a 60 km/h e chance de granizo.
O alerta amarelo por baixa umidade atinge, até a noite desta segunda, áreas do Nordeste, Norte, Centro-Oeste e Sudeste, incluindo Ceará, Bahia, Rio Grande do Norte, Piauí, Maranhão, Pernambuco, Paraíba, Tocantins, Goiás e Minas Gerais. O aviso prevê umidade entre 20% e 30%, o que aumenta o risco de problemas respiratórios e incêndios florestais.
Alertas laranja
O alerta laranja de perigo para tempestade permanece até as 10h desta terça e cobre uma faixa extensa do país, passando por locais das regiões Centro-Oeste, Sudeste, Sul, Norte e parte do Nordeste. O risco é elevado para alagamentos, danos estruturais, queda de árvores e interrupção no fornecimento de energia.
As chuvas podem variar entre 30 e 60 mm/h, com acumulados de 50 a 100 mm/dia. Os ventos chegam de 60 a 100 km/h e há possibilidade de granizo. A previsão inclui risco alto para estragos em plantações, rolamento de pedras e queda de estruturas frágeis.
O alerta cobre regiões como centro e norte de Goiás, Triângulo Mineiro, Zona da Mata, Grande BH, noroeste e norte do Espírito Santo, Vale do Rio Doce, Litoral Norte capixaba, interior da Bahia, além de áreas de Mato Grosso, Rondônia, Paraná, Santa Catarina, São Paulo e Mato Grosso do Sul.
Também inclui polos urbanos importantes, como Ribeirão Preto, Campinas, Presidente Prudente, Grande Florianópolis, Vale do Paraíba e sul fluminense.
As orientações incluem: evitar abrigo sob árvores, não estacionar veículos próximos a torres ou placas metálicas, desligar aparelhos elétricos e, se possível, o quadro geral de energia durante a tempestade.
Gilmar Mendes suspende julgamento de Gladson Cameli no STJ sobre a Operação Ptolomeu
Decisão do ministro atende pedido da defesa, que aponta irregularidades na obtenção de provas e pede acesso aos documentos usados pela investigação.
O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta segunda-feira (17) a suspensão da sessão de julgamento do governador Gladson Cameli, que ocorreria na quarta-feira (19) no Superior Tribunal de Justiça (STJ), no âmbito da Operação Ptolomeu.
A decisão atende a um pedido da defesa, que impetrou um habeas corpus questionando supostas irregularidades na condução do inquérito pela Polícia Federal. Os advogados alegam que a investigação teve direcionamento, uma vez que o caso tramitava inicialmente na Justiça Federal de Cruzeiro do Sul e, após surgirem indícios envolvendo o governador, teriam sido realizadas diligências não autorizadas — entre elas, a obtenção de relatórios do COAF.
Em trecho da decisão, Gilmar Mendes afirmou que há indícios de cerceamento do direito da defesa ao acesso às provas consideradas essenciais para o julgamento da ação penal, o que justificaria a atuação da Suprema Corte.
Além de suspender o julgamento, o ministro determinou que o MPF, o COAF e a Polícia Federal façam a imediata juntada aos autos dos documentos que comprovem a forma como foram obtidas as provas questionadas.
Com a suspensão, o processo segue parado até que os órgãos cumpram as determinações e a Corte volte a avaliar o andamento do caso.
Gefron e Polícia Civil apreendem 18 quilos de maconha abandonados por suspeito na Resex Chico Mendes, em Xapuri
Homem fugiu para a mata após avistar policiais e deixou mochila com droga e motocicleta para trás; ocorrência segue em investigação
Durante uma ação de rotina na área da Reserva Extrativista Chico Mendes (Resex), em Xapuri, os investigadores da Polícia Civil em parceria com o Grupamento Especial de Fronteira (Gefron) conseguiram apreender, nesta segunda-feira (17), cerca de 18 quilos de maconha. O entorpecente estava dividido em 18 pacotes de aproximadamente um quilo cada.
A apreensão ocorreu no Ramal São João do Guarani. Segundo o trabalho investigativo da Polícia Civil de Xapuri, que foi repassado as informacões para a equipe, os policiais fazeram patrulhamento quando avistaram um homem em uma motocicleta carregando uma mochila. Ao notar a aproximação dos agentes, o suspeito abandonou o veículo e correu para dentro da mata, deixando a mochila para trás.
Pouco depois, os policiais encontraram o material descartado e os pacotes de droga. O suspeito conseguiu escapar e ainda não foi localizado.
De acordo com o coordenador do Gefron, coronel Assis, a ocorrência continua em andamento. A motocicleta e a droga apreendidas serão encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil de Xapuri para os procedimentos legais.
VEJA VÍDEO
Vídeo mostra grupo de faccionados trocando ameaças e comemorando morte de jovem em Rio Branco
Gravação revela criminosos envolvidos em homicídios no Taquari; um deles foi preso e outro morreu em confronto com a polícia na sexta-feira (14)
Passou a circular nas redes sociais, na manhã deste domingo (16), um vídeo em que membros das facções Bonde dos 13 (B13) e Comando Vermelho (CV) aparecem em uma videochamada trocando ameaças e comentando assassinatos ocorridos em Rio Branco. Nas imagens, os criminosos Eduardo Queiroz Veríssimo, 23 anos, conhecido como “Caboco”, preso durante uma intervenção policial, e Yago Silva e Silva, 16 anos, o “Sinistro”, morto na mesma ação ao apontar uma arma para policiais, surgem ao lado de comparsas celebrando a morte do jovem ativista Micaias Santos Almeida, de 18 anos, ocorrida em fevereiro deste ano no bairro Taquari.
No vídeo, integrantes do B13 exibem armas de fogo e fazem ameaças ao grupo rival. Em resposta, um faccionado identificado como “Cabuloso”, do Comando Vermelho, rebate as provocações e acusa o B13 de ter executado um inocente.
Histórico dos criminosos
Apesar da pouca idade, Eduardo e Yago acumulavam extensa ficha criminal e eram apontados pela polícia como responsáveis por diversos homicídios registrados em Rio Branco.
Eduardo, o “Caboco”, é investigado como autor das mortes do ativista Micaias e de André Silva Santos, ambas no bairro Taquari. Ele também teria participado do assassinato de Janaira Andresa de Souza, 15 anos, esquartejada e lançada no Rio Acre em 2023.
Yago, por sua vez, além de envolvimento na morte de Micaias, era investigado por dois homicídios cometidos em 22 de junho de 2024, quando um grupo armado invadiu uma distribuidora e mercearia na Rua Baguari, no Taquari, e executou Luiz Afonso da Cunha, 47 anos, e Adálio de Águiar Fernandes, 48 anos.
Como ocorreu a ação policial
A intervenção que resultou na morte de Yago e na prisão de Eduardo aconteceu entre a noite de quinta-feira (13) e a madrugada de sexta-feira (14). Policiais receberam a informação de que indivíduos armados circulavam na Rua Passeio, no bairro Taquari, e reforçaram o patrulhamento na região devido ao risco de confronto entre CV e B13.
Por volta de 1h, a guarnição avistou dois suspeitos em uma esquina usada como ponto de tráfico. Ambos estavam armados. Um tentou esconder a arma e fugiu ao perceber a aproximação policial; o outro, Yago, sacou o armamento e apontou em direção a um dos agentes, que reagiu com um tiro para cessar a ameaça.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, mas Yago não resistiu aos ferimentos e morreu dentro da unidade de suporte avançado. Com ele foram encontrados cartuchos de calibre 28 e drogas.
Eduardo, que se rendeu, confessou que ambos faziam a segurança do local. Ele recebeu voz de prisão por porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e associação para o tráfico, sendo conduzido à Delegacia de Flagrantes (DEFLA).
A Polícia Técnica, a DHPP e o Comando de Patrulha acompanharam toda a ocorrência.
