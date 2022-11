‘Temos que vencer ou vencer’, diz Messi após tropeço da Argentina

Atuais campeões do mundo começaram a caminhada pelo tri com o pé direito; o lateral da equipe saiu lesionado no primeiro tempo

Xô, zica! Após sofrer com lesões que tiraram estrelas do time da Copa do Mundo, a França goleia a Austrália de virada, por 4 a 1, no encerramento da primeira rodada do grupo D, nesta terça-feira (22).

Com gols de Rabiot, Giroud (2 vezes) e do craque do time, Kylian Mbappé, os atuais campeões do mundo começam a competição no Catar com pé direito. A Austrália marcou com Goodwin, mas não conseguiu manter o ritmo, e viu os franceses atropelarem.

Ao final da primeira rodada, a França está isolada na liderança do grupo D, com três pontos. Tunísia e Dinamarca estão empatadas com um ponto, mas o time árabe fica na frente pelos critérios de desempate. Os Socerroos, como a seleção australiana é carinhosamente apelidada, está na lanterna, sem pontuar.

O jogo

Os primeiros 45 minutos da partida foram eletrizantes.

A Austrália começou melhor, com uma forte compactação defensiva, e com o veterano Aaron Mooy comandando as ações do meio-campo.

E logo aos nove minutos, os australianos resolveram aprontar. Em belo lançamento vindo da defesa, Mathew Leckie dominou com categoria, deixou o marcador francês e cruzou na área, onde encontrou Craig Goodwin sozinho, que fuzilou as redes de Lloris.

Para “melhorar” ainda mais a vida dos franceses, o lateral titular, Lucas Hernández teve de ser substituído logo após o lance, após sentir fortes dores no joelho.

Os atuais campeões do mundo, por sua vez, não se abateram. Logo após o gol tomado, o time cresceu, mas ainda era muito dependente de Mbappé nas ações ofensivas, quase sempre pelo lado esquerdo do campo.

Aos 27 minutos, Theo Hernández, irmão de Lucas, que saiu lesionado, cruzou uma bola com maestria para a área, e encontrou Rabiot livre de marcação para empatar a partida.

Já nervosa, a Austrália resolveu brincar na saída de bola em tiro de meta. Mbappé, com toda esperteza, roubou a bola, Rabiot completou a interceptação e encontrou Giroud sem marcação e com gol aberto.

Em cinco minutos, a França colocou panos quentes na partida e empurrou a zebra. Nos acréscimos, porém, ainda houve tempo para os australianos assustarem e quase empatarem o jogo após cabeçada na trave de Jackson Irvine.

Na etapa complementar, os Les Bleus fizeram uma partida de segurança. Não deram espaço para os rivais, que pouco ofereceram perigo durante os 45 minutos finais.

Após pecar nas finalizações durante o jogo, a estrela Mbappé enfim desencantou, e marcou o primeiro gol dele nesta edição da Copa, chegando a cinco gols em sua carreira em Mundiais.

O terceiro gol, marcado aos 23 minutos, veio após bela jogada individual de Dembelé, que puxou a marcação, encontrou o espaço para cruzar com maestria para Mbappé guardar.

Três minutos depois, o camisa dez francês retribuiu o presente, mas agora, para Giroud. Novo cruzamento, novo gol de cabeça, para fechar o caixão.

Do lado australiano, as notícias animadoras vieram dos bons momentos durante a primeira etapa, em que a equipe conseguiu desempenhar bom futebol.

A França liga o alerta após a lesão de Lucas Hernández, que saiu de maca do campo. Perder mais um jogador após os cortes de Benzema, Nkunku, Kanté, Pogba e Kimpembe seria um desastre. No entanto, a seleção mostrou ter uma escalação inicial muito forte, que a coloca como uma das favoritas para mais um título.

Próximos jogos

Na segunda rodada do Grupo D, a seleção da França entra em campo contra a Dinamarca, no sábado (26), às 13h (de Brasília), no Stadium 974. Os australianos enfrentam a Tunísia, também no sábado, às 7h, no Al Janoub Stadium.

FICHA TÉCNICA

Local: Estádio Al Janoub

Data e hora: Terça-feira (22), às 16h (Brasília)

Árbitro: Victor Gomes (RSA)

Assistentes: Zakhele Siwela(RSA) Souru Phatsoane (LSO)

Gols: Craig Goodwin (AUS)/ Adrien Rabiot, Olivier Giroud (2) e Kylian Mbappé (FRA)

França: Hugo Lloris, Benjamin Pavard, Dayot Upamecano, Ibrahima Konaté, Lucas Hernández (Theo Hernández), Aurelien Tchouameni (Youssouf Fofana), Adrien Rabiot, Antoine Griezmann, Olivier Giroud, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé (Kingsley Coman)

Técnico: Didier Deschamps

Austrália: Mathew Ryan, Nathaniel Atkinson, Harry Souttar, Kye Rowles, Aziz Behich, Jackson Irvine, Aaron Mooy, Riley McGree (Awer Mabil), Craig Goodwin (Garang Kuol), Mathew Leckie, Mitchell Duke (Jason Cummins)

Técnico: Graham Arnold

