Tecnologia inédita no Brasil: Corpo de Bombeiros do Amazonas usa drone contra incêndio em Manaus

Aeronave remotamente pilotada foi usada pela primeira vez em ocorrência real na Zona Norte da capital; equipamento alcança até 30 metros de altura e transporta mangueira pressurizada diretamente ao foco das chamas

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) empregou, pela primeira vez no Brasil, um drone desenvolvido exclusivamente para o combate a incêndios. A estreia do equipamento ocorreu nesta sexta-feira (11), durante uma ocorrência em um estabelecimento comercial localizado na Zona Norte de Manaus. A iniciativa marca um avanço significativo nas operações de emergência no estado.

A ação mobilizou oito viaturas e cerca de 40 mil litros de água foram utilizados no combate às chamas. Segundo o comandante-geral do CBMAM, coronel Orleiso Ximenes Muniz, o uso das Aeronaves Remotamente Pilotadas de Combate a Incêndio (ARPs) oferece um suporte estratégico às equipes terrestres, sobretudo em áreas de difícil acesso ou com risco elevado.

Adquiridos em maio pelo Governo do Amazonas, os drones são capazes de atingir até 30 metros de altura — equivalente a um prédio de dez andares — e foram projetados para transportar mangueiras pressurizadas diretamente até o foco do incêndio. Com capacidade para carregar até 90 quilos e autonomia de voo de 30 minutos, o equipamento recebe o abastecimento de água a partir das viaturas em solo, garantindo o combate contínuo.

As aeronaves são robustas, equipadas com motores de alto desempenho e indicadas para enfrentar incêndios florestais, industriais e outros cenários complexos. Um dos diferenciais da tecnologia é o sistema FPV (First Person View), que permite ao operador acompanhar em tempo real o combate ao fogo por meio de óculos com câmera integrada, oferecendo mais precisão nas manobras.

O drone opera com duas baterias simultâneas e conta com um terceiro conjunto sobressalente. As trocas podem ser feitas em até dois minutos, e o tempo de recarga das baterias é de apenas 15 minutos, otimizando a continuidade das operações.

