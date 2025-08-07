Acre
Tecnologia de última geração revoluciona tratamento de TDAH e autismo em crianças brasileiras
A utilização de tecnologias de ponta na reabilitação neurológica tem se tornado uma alternativa inovadora e eficaz no tratamento de crianças com diferentes distúrbios neurológicos. Equipamentos modernos que utilizam estimulação cerebral têm possibilitado avanços significativos no desenvolvimento cognitivo e comportamental. Especialistas têm utilizado essa abordagem para alcançar resultados significativos que contribuem para a qualidade de vida dessas crianças e de suas famílias.
De acordo com o Censo de 2022, divulgado em maio de 2025 pelo IBGE, cerca de 2,4 milhões de brasileiros foram diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista (TEA), representando 1,2% da população do país. A prevalência do diagnóstico é maior entre crianças de 5 a 9 anos, com 2,6%, seguida pelas faixas etárias de até 4 anos (2,1%), de 10 a 14 anos (1,9%) e de 15 a 19 anos (1,3%). Já entre os adultos, os índices variam entre 0,8% e 1%, situando-se abaixo da média nacional, o que evidencia uma maior concentração de casos identificados nas idades mais precoces.
As tecnologias de neuromodulação e estimulação sensorial oferecem benefícios significativos para o desenvolvimento cognitivo, emocional e motor de pacientes com diferentes diagnósticos. Os mais modernos procedimentos conseguem agir diretamente no cérebro, promovendo melhorias na atenção, memória, linguagem, sono e controle da ansiedade. Essas tecnologias são especialmente eficazes no tratamento de crianças com TDAH, TEA, distúrbios de linguagem, seletividade alimentar, traumatismo cranioencefálico e atrasos no desenvolvimento neuropsicomotor.
Em Salvador, a Clínica Day Fono atende crianças com diferentes distúrbios neurológicos com tecnologia avançada por meio de dispositivos de neuromodulação, como o Pulsetto, que estimula o nervo vago para promover relaxamento e equilíbrio do sistema nervoso autônomo, e o BrainTap, que combina luz, som e frequências binaurais para melhorar o foco mental e a qualidade do sono. Outro aparelho que se destaca é o capacete fotobiomodulação transcraniana, desenvolvido por pesquisadores de Harvard, que atua na reabilitação sensório-motora, especialmente em pacientes com autismo, distúrbios da linguagem ou histórico de traumatismo craniano.
Para a Dra. Joseane Bouzon, os novos procedimentos são capazes de reduzir níveis de estresse e ansiedade, potencializando os resultados das terapias convencionais. Seus efeitos positivos também beneficiam adolescentes, adultos e idosos que enfrentam transtornos neurológicos, dificuldades cognitivas, estresse crônico e desequilíbrios emocionais, tornando-se um recurso terapêutico valioso em diferentes fases da vida.
Deracre inicia operação de limpeza no Rio Acre, em Rio Branco
O governo do Estado do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), iniciou nessa quarta-feira, 6, a operação de limpeza no Rio Acre, em Rio Branco. A ação integra a campanha “Limpa Rio Acre: salvando nossas águas”, que tem como objetivo retirar resíduos acumulados no leito e nas margens do rio, melhorar o fluxo das águas e preservar o meio ambiente.
“Cumprindo determinação do governador Gladson Camelí, iniciamos a limpeza do Rio Acre para garantir o fluxo das águas, a proteção ambiental e o bem-estar da população de Rio Branco”, afirmou a presidente do Deracre, Sula Ximenes.
A operação aproveita o período de estiagem para facilitar o trabalho das equipes. A estrutura conta com três caçambas, escavadeira hidráulica, pá carregadeira, caminhão prancha, barco de apoio e dez trabalhadores dedicados à remoção dos resíduos. Em 2024, a campanha retirou mais de 600 toneladas de entulhos e 800 pneus, muitos submersos, que exigiram esforço especial das equipes para remoção
A limpeza ocorre em pontos estratégicos da capital, como os bairros Base, Gameleira, Mercado Elias Mansour e região da Quarta Ponte.
Com informações da Agência de Notícias do Acre
Brasileia e Porto Acre vão receber mais de R$ 1,7 milhão para compra de equipamentos
O Ministério da Saúde autorizou, por meio da Portaria GM/MS nº 7.879, publicada nesta quinta-feira, 07, a transferência de recursos financeiros para estados, municípios e o Distrito Federal com o objetivo de fortalecer a infraestrutura da saúde pública por meio da aquisição de equipamentos e materiais permanentes. No Acre, os municípios de Brasileia e Porto Acre estão entre os beneficiados.
De acordo com o anexo da portaria, Brasileia vai receber R$ 999.858,00 para investimentos no Fundo Municipal de Saúde. Já Porto Acre foi contemplado com duas propostas distintas: uma no valor de R$ 355.372,00 e outra de R$ 384.249,00, proveniente da emenda. Com isso, o valor total destinado a Porto Acre chega a R$ 739.621,00.
Somados, os recursos federais que serão transferidos aos dois municípios acreanos ultrapassam R$ 1,73 milhão, a serem repassados em parcela única ao Fundo Municipal de Saúde, conforme prevê a legislação. As propostas foram processadas por meio da plataforma InvestSUS, do Fundo Nacional de Saúde.
A prestação de contas deverá ser feita por meio do Relatório Anual de Gestão (RAG), aprovado pelos respectivos Conselhos Municipais de Saúde, conforme determina a Lei Complementar nº 141, de 2012.
Decreto que reconhece situação de emergência por seca severa em Rio Branco é publicado
A Prefeitura de Rio Branco publicou em edição extra do Diário Oficial o Decreto nº 2.512/2025, que reconhece situação de emergência no município devido à seca extrema que já afeta o abastecimento de água, a produção agrícola e a saúde da população. A medida tem por base parecer técnico da Defesa Civil Municipal e atende a exigências legais para viabilizar ações emergenciais.
De acordo com o decreto assinado pelo prefeito Tião Bocalom, os baixos índices de chuvas desde maio, somados à tendência de estiagem prolongada até novembro, têm provocado a queda acentuada do nível do rio Acre e de igarapés, comprometendo o fornecimento de água potável, sobretudo nas zonas rurais. A situação já afeta comunidades inteiras e amplia os riscos à saúde pública, à pecuária, à agricultura e à segurança alimentar.
A declaração de emergência é fundamentada no Código Brasileiro de Desastres (COBRADE 1.4.1.2.0 – Seca) e na Instrução Normativa nº 36/2020 do Ministério do Desenvolvimento Regional. O decreto reconhece que o cenário atual exige medidas urgentes para prevenir o colapso hídrico e ampliar as ações de assistência às comunidades atingidas.
Além do impacto nas zonas rurais, o decreto lista dezenas de bairros urbanos que enfrentam risco iminente de desabastecimento nas Estações de Tratamento de Água (ETA I e ETA II), que abastecem praticamente toda a cidade, incluindo o Segundo Distrito, os conjuntos do Calafate, a Cidade do Povo, o bairro Palheiral, e regiões como o Oscar Passos, Tancredo Neves, Rui Lino, Santa Helena e Santo Afonso.
A medida autoriza o município a intensificar ações de resposta à crise hídrica, como a mobilização de caminhões-pipa, perfuração de poços, distribuição emergencial de água, aquisição de insumos e equipamentos, além de campanhas de conscientização sobre o uso racional da água.
Com o reconhecimento da emergência, o município poderá buscar apoio estadual e federal, além de acessar recursos extraordinários e agilizar contratações para minimizar os efeitos da seca junto à população.
