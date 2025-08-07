Tecnologia de última geração revoluciona tratamento de TDAH e autismo em crianças brasileiras

A utilização de tecnologias de ponta na reabilitação neurológica tem se tornado uma alternativa inovadora e eficaz no tratamento de crianças com diferentes distúrbios neurológicos. Equipamentos modernos que utilizam estimulação cerebral têm possibilitado avanços significativos no desenvolvimento cognitivo e comportamental. Especialistas têm utilizado essa abordagem para alcançar resultados significativos que contribuem para a qualidade de vida dessas crianças e de suas famílias.

De acordo com o Censo de 2022, divulgado em maio de 2025 pelo IBGE, cerca de 2,4 milhões de brasileiros foram diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista (TEA), representando 1,2% da população do país. A prevalência do diagnóstico é maior entre crianças de 5 a 9 anos, com 2,6%, seguida pelas faixas etárias de até 4 anos (2,1%), de 10 a 14 anos (1,9%) e de 15 a 19 anos (1,3%). Já entre os adultos, os índices variam entre 0,8% e 1%, situando-se abaixo da média nacional, o que evidencia uma maior concentração de casos identificados nas idades mais precoces.

As tecnologias de neuromodulação e estimulação sensorial oferecem benefícios significativos para o desenvolvimento cognitivo, emocional e motor de pacientes com diferentes diagnósticos. Os mais modernos procedimentos conseguem agir diretamente no cérebro, promovendo melhorias na atenção, memória, linguagem, sono e controle da ansiedade. Essas tecnologias são especialmente eficazes no tratamento de crianças com TDAH, TEA, distúrbios de linguagem, seletividade alimentar, traumatismo cranioencefálico e atrasos no desenvolvimento neuropsicomotor.

Em Salvador, a Clínica Day Fono atende crianças com diferentes distúrbios neurológicos com tecnologia avançada por meio de dispositivos de neuromodulação, como o Pulsetto, que estimula o nervo vago para promover relaxamento e equilíbrio do sistema nervoso autônomo, e o BrainTap, que combina luz, som e frequências binaurais para melhorar o foco mental e a qualidade do sono. Outro aparelho que se destaca é o capacete fotobiomodulação transcraniana, desenvolvido por pesquisadores de Harvard, que atua na reabilitação sensório-motora, especialmente em pacientes com autismo, distúrbios da linguagem ou histórico de traumatismo craniano.

Para a Dra. Joseane Bouzon, os novos procedimentos são capazes de reduzir níveis de estresse e ansiedade, potencializando os resultados das terapias convencionais. Seus efeitos positivos também beneficiam adolescentes, adultos e idosos que enfrentam transtornos neurológicos, dificuldades cognitivas, estresse crônico e desequilíbrios emocionais, tornando-se um recurso terapêutico valioso em diferentes fases da vida.