Técnicos do Ministério da Saúde estiveram reunidos nesta segunda-feira, 25, com uma equipe do Setor de Assistência à Saúde, da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), que apresentou a linha do tempo do cenário da pandemia ocasionada pelo vírus Sars-CoV-2, o coronavírus.

O objetivo é que o Ministério tenha ciência do cenário epidemiológico da Covid-19 no estado, bem como as ações desenvolvidas desde o surgimento dos primeiros casos, como os decretos e aquisição de materiais e equipamentos para o enfrentamento da doença.

“Nós apresentamos tanto a evolução epidemiológica, desde os casos positivos a óbitos; a estrutura assistencial desde o início da pandemia e, também, falamos sobre as nossas necessidades em relação a recursos humanos e equipamentos, bem como apresentamos o cenário de imunização no estado”, pontuou a representante do Centro de Operações Emergenciais (COE) à Covid-19, Marília Carvalho.

Na oportunidade, a equipe da Sesacre também elencou as necessidades do estado em relação à pasta. “Esta visita está sendo realizada em todos os estados, com o objetivo principal de traçar um diagnóstico na Covid-19 no Brasil. Hoje eles estão em Rio Branco e amanhã vão para Cruzeiro do Sul, para ver quais demandas que o governo federal pode fortalecer aqui na região”, explicou o superintendente do Ministério da Saúde no Acre, Éden Miranda.

Em Rio Branco, os técnicos visitam o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC), o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Unidade Básica de Saúde Maria Barroso. Em Cruzeiro do Sul, a equipe visitará o Hospital de Campanha.

