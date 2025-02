Técnico em refrigeração é esfaqueado ao defender patrões de ex-presidiário em Rio Branco

Prefeitos, secretários e servidores de Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri e Assis Brasil participam de oficinas sobre licitações, prestação de contas e gestão de patrimônio.

Nesta segunda-feira (24) e terça-feira (25), o Tribunal de Contas do Acre (TCE/AC) realiza o Aprimora Gestão – TCE Itinerante, reunindo prefeitos, secretários, servidores estratégicos das gestões municipais, presidentes e assessores das câmaras municipais da regional do Alto Acre (Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri e Assis Brasil). O evento acontece no auditório do SENAC, em Brasileia, e tem como objetivo fortalecer o conhecimento e a prática da gestão pública municipal.

A programação inclui cinco oficinas com temas essenciais para a administração pública:

A Despesa de Pessoal e a Gestão Municipal O Novo Sistema de Licitações e Contratos do TCE/AC – LICON 2.0 Prestação de Contas: Principais Irregularidades Instrumentos de Planejamento e Gestão Pública Controle de Patrimônio

A presidente do TCE/AC, conselheira Dulcineia Benício, e a conselheira Naluh Golveia destacaram a importância da participação dos gestores da regional do Alto Acre. “Nosso objetivo é orientar e capacitar os gestores para que possam trabalhar de forma correta e prestar contas de maneira transparente ao final de cada mandato”, afirmou Dulcineia.

O Procurador Geral de Contas do Ministério Público, Sérgio Cunha, também participou do evento, reforçando a necessidade de cumprir as normas e utilizar os recursos públicos de forma eficiente. “Queremos manter um canal de diálogo aberto para que os recursos sejam bem aplicados em benefício da população”, disse Cunha.

O Aprimora Gestão – TCE Itinerante é uma iniciativa que promove a transparência, a eficiência e a qualidade na administração pública, contribuindo para o desenvolvimento dos municípios acreanos. A expectativa é que os conhecimentos compartilhados durante as oficinas resultem em melhorias significativas na gestão dos recursos públicos na região do Alto Acre.

Veja entrevistas.



