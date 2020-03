A 2ª Vara Criminal de Rio Branco condenou o técnico de enfermagem Kleyton da Silva Oliveira por fraudar prontuário médico para conseguir o remédio morfina no Hospital do Câncer e aplicar, sem autorização médica, em Roney Pinto Campos, que também sofreu condenação pela unidade judiciária. A sentença foi publicada o Diário da Justiça Eletrônico.

Na sentença, a juíza de Direito Maria Rosinete, destacou que “a administração de forma desregular de qualquer medicação causa prejuízo ao paciente, sobretudo um remédio que tem efeitos como a morfina, agindo, assim, de forma completamente negligente”, disse.

De acordo com a sentença, a pessoa que recebeu morfina também foi condenada pelo fato de ter ciência da atitude errada e, mesmo sem receita ou determinação médica, procurou o funcionário do hospital para conseguir a medicação e fazer a aplicação.

O servidor público recebeu pena para prestação de serviços à comunidade, a ser cumprida nos moldes do art. 46 do CP, e ao pagamento da multa no valor de R$ 1.000.

O solicitante do medicamento, Roney Pinto, também foi condenado à prestação de serviços à comunidade, a ser cumprida nos moldes do art. 46 do CP, e limitação de fim de semana, por igual período, a ser cumprida nos moldes do art. 48 do CP.

Comentários