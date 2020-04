Jocastra Leite Dias bateu cabeça em meio fio após perder controle da motocicleta que pilotava. Acidente ocorreu na noite desse domingo (5), em Mâncio Lima.

A secretária conta que a servidora tinha recebido sua motocicleta que estava no lava-jato e foi levar o rapaz de volta ao estabelecimento. No caminho de volta, mesmo pilotando em velocidade baixa, ela caiu do veículo e bateu a cabeça.

A informação foi confirmada pela secretária de Saúde do Município, Joice Gonçalves, que lamentou o ocorrido. Segundo ela, a vítima trabalhava há mais de dois anos na unidade de saúde Sofia Almeida, no bairro são Francisco e era muito querida pelos colegas.

A técnica de enfermagem Jocastra Leite Dias morreu após perder o controle da motocicleta que pilotava e bater a cabeça no meio-fio. O acidente ocorreu na noite de domingo (5) em Mâncio Lima, no interior do Acre.

Apesar da situação complicada na Saúde por conta da pandemia do novo coronavírus, a morte da servidora deixou em luto os demais funcionários e, segundo a secretária, as sete unidades básicas de saúde do município estão com os atendimentos suspensos nesta segunda-feira (6).