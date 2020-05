A medida foi tomada porque no dia 24 de abril a equipe atendeu um paciente com a doença, que morreu dois dias depois.

“Na ocasião, o exame de Sandra, assim como os dos demais profissionais, deu negativo para contaminação pelo novo coronavírus. Na madrugada da segunda-feira,18, no entanto, ela foi levada para a UPA do Segundo Distrito com baixa saturação de oxigênio, variando entre 32% e 34%. Teve de ser entubada e posteriormente foi encaminhada à UTI do Into-AC, onde faleceu”, diz a nota da Sesacre.