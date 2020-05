Ídala trabalha na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Santa Juliana, em Rio Branco, que não atende pacientes com Covid-19, mas, contou que as medidas de proteção neste período foram intensificadas.

“Depois de toda essa obrigatoriedade de óculos, viseira, máscara, via que passava por muitos deles, dava bom dia e ficava naquela dúvida: ‘o senhor está me reconhecendo?’ Acreditava que, no momento, só por educação eles diziam que sim. Então, fiquei pensando no que poderia ser feito e veio a ideia da máscara”, conta.