Técnica de enfermagem é encontrada morta após desaparecer em Rio Branco
Corpo de Raquel Cristina foi localizado em área de mata às margens da BR-364; suspeita é de acidente de trânsito
A técnica de enfermagem Raquel Cristina Muniz de Lima, de 49 anos, que estava desaparecida desde o último domingo (2), foi encontrada morta na tarde desta segunda-feira (3) em uma área de mata no bairro Amapá, às margens da BR-364 (Via Verde), no Segundo Distrito de Rio Branco.
De acordo com informações de testemunhas, Raquel participava de uma confraternização na chácara Ipê, quando deixou o local em uma motocicleta Biz vermelha, com destino à sua residência no bairro Vila Acre. No trajeto, ela teria batido em um quebra-molas, perdido o controle da direção e caído em uma ribanceira ao lado da rodovia.
Durante a queda, o capacete, que não estava afivelado, se soltou, e a vítima provavelmente sofreu uma fratura no pescoço. Populares que passavam pela região avistaram o corpo e acionaram a Polícia Militar, que isolou o local até a chegada do Samu e da Polícia Rodoviária Federal (PRF).
Por se tratar de uma rodovia federal, a PRF assumiu a ocorrência, e o Instituto Médico Legal (IML) realizou a remoção do corpo para exames cadavéricos.
A Equipe de Pronto Emprego (EPE) já havia iniciado buscas pela técnica, após o registro do desaparecimento na Delegacia de Flagrantes (Defla). O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que deve confirmar se a morte foi acidental.
Família é expulsa de casa por facções criminosas tem objetos roubados em Brasiléia
Moradores vivem clima de medo em bairros periféricos; Polícia Militar prestou apoio e recuperou bens da vítima
Uma família de Brasiléia, viveu momentos de terror após ser ameaçada e expulsa de casa por facções criminosas que disputam território na região de fronteira. O caso registrado nesta segunda-feira (3) e mobilizou equipes do 5º Batalhão da Polícia Militar do Alto Acre, que foram acionadas para resgatar os pertences da família.
De acordo com informações registradas na delegacia, a família já havia sido alvo de uma invasão na semana passada, quando um grupo armado — disfarçado de policiais — invadiu a residência. O objetivo seria executar um jovem morador, mas o plano falhou após a arma de um dos criminosos falhar durante a ação.
Durante a tentativa de defesa, o patriarca da família foi baleado na perna e no pé. Desde então, os criminosos teriam ordenado que todos deixassem o bairro, sob ameaça de morte caso permanecessem no local.
Com medo, os moradores abandonaram a casa e os pertences, que foram posteriormente localizados por terceiros — entre eles, uma geladeira e um fogão levados pelos criminosos. Os objetos foram restituídos à família com apoio da Polícia Militar.
O caso foi registrado na delegacia de Brasiléia e está sendo investigado pela Polícia Civil, que busca identificar e prender os envolvidos.
A situação reforça o clima de insegurança e intimidação imposto por facções criminosas que atuam na fronteira entre Brasiléia e Cobija, na Bolívia.
Acre recebe edição do programa Exporta Mais Amazônia com foco nos cafés robustas da região
Evento da ApexBrasil reúne produtores, especialistas e compradores internacionais em Rio Branco
O programa Exporta Mais Amazônia, promovido pela ApexBrasil, realizou nesta segunda-feira (3), em Rio Branco, mais uma edição voltada à valorização dos cafés produzidos na Amazônia, com destaque para os robustas do Acre.
O evento contou com uma sessão de cupping — degustação técnica internacional — no Restaurante Mata Nativa, onde especialistas analisaram os atributos sensoriais dos cafés locais, etapa fundamental para abrir portas em novos mercados e atrair compradores globais.
Durante o encontro, a presidente da Associação Brasileira de Cafés Especiais (BSCA), Carmen Lúcia “Ucha”, destacou o potencial dos cafés acreanos.
“Os robustas do Acre entregam perfis sensoriais únicos, encantadores e impactantes. Esses são os cafés especiais do Brasil”, afirmou.
O presidente da Coopercafé, Jonas Lima, celebrou os avanços da cafeicultura na região do Juruá, que superou 10 mil sacas colhidas em 2025, com previsão de ultrapassar 25 mil sacas nos próximos ciclos.
“Estamos construindo um novo caminho. Esse evento mostra o potencial do nosso café para o mercado internacional”, disse.
O presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, destacou o papel do café na economia e anunciou novidades para o setor. Entre elas, o lançamento do “Oscar do Café Especial”, concurso internacional com R$ 5 milhões em investimentos, dentro de um convênio de R$ 20 milhões voltado ao fortalecimento da cadeia produtiva amazônica.
“A cada três xícaras de café consumidas no mundo, uma é do Brasil. Queremos que o Acre se consolide nesse mapa da qualidade e da exportação”, ressaltou Viana.
Além disso, ele anunciou o lançamento de um curso de provadores de café, em parceria com a Embrapa, previsto para fevereiro de 2026.
O encontro reuniu empresários, produtores e compradores internacionais (EUA, Chile, Espanha, Croácia, Japão, China), interessados em firmar novos negócios com os cafés acreanos, reforçando o papel estratégico do Acre na exportação de produtos amazônicos sustentáveis.
Brasileiro é baleado em atentado na cidade boliviana de Cobija, na fronteira com o Acre
Raúl José, de 34 anos, foi atingido por tiros próximo a uma discoteca e passou por cirurgia de urgência; caso reforça alerta sobre a violência na fronteira do Acre
Um cidadão brasileiro, identificado como Raúl José S.D.A., de 34 anos, foi vítima de um atentado a tiros na madrugada desta segunda-feira (3), na cidade de Cobija, na Bolívia, que faz fronteira com Epitaciolândia e Brasiléia, no Acre.
O ataque aconteceu nas proximidades da discoteca Mandala, no bairro Mapajo, região considerada estratégica e de alta tensão social, que faz divisa com os bairros Centro, Eldorado e Sumaúma, já do lado brasileiro.
De acordo com informações do promotor de Pando, Ludwing Cayoja, Raúl foi atingido no ombro direito e socorrido em estado grave ao Hospital Roberto Galindo Teran, onde passou por cirurgia de urgência. Apesar da gravidade dos ferimentos, ele não corre risco de morte.
A Polícia Departamental de Pando assumiu as investigações para apurar as circunstâncias do crime e identificar os autores do atentado. O caso volta a expor a fragilidade da segurança na faixa de fronteira, onde ações violentas frequentemente envolvem cidadãos dos dois países.
Autoridades brasileiras também estão em alerta, diante da reincidência de crimes armados e atividades ilícitas na região que conecta Cobija a Brasiléia e Epitaciolândia.
