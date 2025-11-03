Técnica de enfermagem é encontrada morta após desaparecer em Rio Branco

Corpo de Raquel Cristina foi localizado em área de mata às margens da BR-364; suspeita é de acidente de trânsito

A técnica de enfermagem Raquel Cristina Muniz de Lima, de 49 anos, que estava desaparecida desde o último domingo (2), foi encontrada morta na tarde desta segunda-feira (3) em uma área de mata no bairro Amapá, às margens da BR-364 (Via Verde), no Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações de testemunhas, Raquel participava de uma confraternização na chácara Ipê, quando deixou o local em uma motocicleta Biz vermelha, com destino à sua residência no bairro Vila Acre. No trajeto, ela teria batido em um quebra-molas, perdido o controle da direção e caído em uma ribanceira ao lado da rodovia.

Durante a queda, o capacete, que não estava afivelado, se soltou, e a vítima provavelmente sofreu uma fratura no pescoço. Populares que passavam pela região avistaram o corpo e acionaram a Polícia Militar, que isolou o local até a chegada do Samu e da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Por se tratar de uma rodovia federal, a PRF assumiu a ocorrência, e o Instituto Médico Legal (IML) realizou a remoção do corpo para exames cadavéricos.

A Equipe de Pronto Emprego (EPE) já havia iniciado buscas pela técnica, após o registro do desaparecimento na Delegacia de Flagrantes (Defla). O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que deve confirmar se a morte foi acidental.

Relacionado

Comentários