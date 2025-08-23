“Eu achei maravilhoso esse movimento aqui que teve na escola, juntando as escolas do km 84, foi de grande importância, achei muito importante a palestra também que teve, a participação das secretarias e também em relação à Secretaria da Mulher. Esse é o mês do Agosto Lilás, então isso nos ajudou muito, conscientizou. As mulheres que vivem sofrendo de violência vão saber a quem procurar. Gratidão e espero que retornem mais vezes a nossas comunidades”, relatou a professora Angela Maria Bento de Mesquita, uma das mulheres alcançadas pela atividade.
TCU aponta indícios de fraude em seguro-defeso: Acre tem mais de 10 mil pescadores registrados sem produção de peixe
Auditoria revela cidades no Acre, Maranhão e Pará com milhares de beneficiários sem atividade pesqueira comprovada; governo muda regras e promete pente-fino no setor.
Uma auditoria do Tribunal de Contas da União (TCU) identificou indícios de fraude no pagamento do seguro-defeso em diversos municípios do Acre, Maranhão e Pará. No Acre, por exemplo, mais de 10 mil pessoas estão registradas como pescadores, mesmo em cidades onde não há produção de peixe ou mercado capaz de absorver essa mão de obra.
O seguro-defeso é um benefício pago pelo INSS a pescadores artesanais durante o período de proibição da pesca para preservação ambiental. Somente em 2024, o gasto chegou a R$ 5,9 bilhões em todo o país. Porém, dados cruzados pelo TCU com levantamentos do IBGE apontam distorções, incluindo cidades com mais pescadores cadastrados do que a produção de pescado permitiria.
No Maranhão e no Pará, 107 municípios registraram médias inferiores a dez quilos de peixe por ano para cada pescador supostamente ativo. Os números sugerem que há mais pessoas recebendo o benefício do que efetivamente pescando.
Diante das suspeitas, o governo federal iniciou uma auditoria, transferiu a fiscalização do benefício para o Ministério do Trabalho e Emprego e impôs novas regras, como a homologação pelas prefeituras — medida criticada por entidades do setor. Atualmente, o Registro Geral da Pesca contabiliza 2 milhões de pescadores, o dobro do registrado em 2022, enquanto os pagamentos seguem em alta.
O Ministério da Pesca informou que aguarda a conclusão de uma parceria com a Controladoria-Geral da União (CGU) para realizar um pente-fino nos cadastros.
Adolescente suspeito de assaltos morre após perseguição policial em Rio Branco
Outro jovem de 18 anos ficou ferido e será encaminhado à delegacia após receber alta médica
Na tarde deste sábado (23), um adolescente de 16 anos morreu durante um acompanhamento policial no ramal da Judia, bairro Belo Jardim 1, em Rio Branco.
Segundo informações da polícia, a dupla teria roubado uma motocicleta Yamaha Crosser de cor cinza e foi localizada por uma guarnição do 2º Batalhão. Durante a perseguição, o garupa teria sacado um revólver calibre .38 e apontado contra os militares, que reagiram efetuando disparos.
Os suspeitos perderam o controle da motocicleta e caíram em frente a uma residência. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou socorro. O adolescente, identificado pelas iniciais P.R.A. de L., de 16 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu dentro da ambulância.
De acordo com a médica Janaína Gonçalves, ele apresentava sinais de traumatismo craniano encefálico (TCE) provocado pela queda da moto, sem indícios aparentes de ferimentos por disparos, mas a causa da morte só será confirmada após laudo cadavérico.
O outro envolvido, identificado como Elenildo de Oliveira Dantas, de 18 anos, foi atingido por um tiro no ombro e sofreu fratura exposta no braço esquerdo. Ele permanece internado em estado estável e será levado para a Delegacia Central de Flagrantes (Defla) após receber alta.
De acordo com a polícia, os dois jovens seriam integrantes de uma facção criminosa e suspeitos de realizar diversos assaltos na capital. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
Ônibus Lilás da Semulher promove orientação psicológica, jurídica e social para comunidade rural de Brasileia
A Secretaria de Estado da Mulher (Semulher) promoveu, nesta sexta-feira, 22, ação do Ônibus Lilás para a comunidade da Escola Santa Luzia, localizada no Seringal Guanabara, km 84, na zona rural de Brasileia.
Foram ofertadas orientações psicológicas, jurídicas e sociais, além da palestra Feminicídio Zero, roda de conversa e entrega de material informativo com abordagens educativas. As atividades ocorreram durante os jogos escolares da região. Na oportunidade, também participaram do evento, a Secretaria Extraordinária de Esporte e Lazer (Seel) e a Secretaria Municipal de Educação de Brasileia, que proporcionaram momentos de lazer e fizeram entrega de materiais escolares.
A técnica da Semulher que atua em Rio Branco, Talita Thomaz, disse que essa é mais uma reafirmação do compromisso da pasta em chegar até as comunidades mais afastadas. “Essa conscientização é muito necessária e útil para todos”, disse.
A ação acontece integra o Agosto Lilás, campanha anual de enfrentamento à violência em que a Semulher intensifica os serviços e amplia as agendas para alcançar mais pessoas nos 22 municípios do Acre.
A técnica do Centro de Referência da Mulher Brasileira do Alto Acre, Simaria Maia, ressaltou o apoio que o núcleo oferece aos municípios de Epitaciolândia, Brasileia, Xapuri e Assis Brasil. “A equipe Semulher sempre está à disposição para atender as mulheres tanto da área urbana, quanto rural. Essa também é uma forma de divulgar nosso trabalho.”
ANA aprova declaração de situação de emergência em todo o estado em decorrência da estiagem em rios do Acre
Medida busca identificar impactos sobre os usos da água e propor medidas de mitigação dos efeitos da seca em articulação com os setores usuários de recursos hídricos.
Durante a 940ª Reunião Deliberativa Ordinária, realizada nesta quinta-feira, 21 de agosto, a Diretoria Colegiada (DIREC) da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) aprovou a Declaração de Situação Crítica de Escassez Quantitativa dos Recursos Hídricos nos Rios Juruá, Purus e seus Afluentes, Rio Acre e Rio Iaco até 31 de outubro deste ano. A Resolução da ANA sobre o tema – que ainda será publicada e passará a valer na data de sua publicação no Diário Oficial da União – tem o objetivo de identificar os impactos sobre usos da água e propor medidas de mitigação dos efeitos da escassez hídrica nessa região da Amazônia de forma articulada com os setores usuários de recursos hídricos.
Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), as bacias dos rios Juruá, Purus e Acre vêm registrando chuvas abaixo da média desde 2023. Prognósticos climáticos do INPE e do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (CENSIPAM) indicam que os volumes de precipitações até outubro devem ficar abaixo da média. Prognóstico climático do CENSIPAM aponta para chuvas acima da média apenas em outubro com uma perspectiva de reverter a situação atual de escassez hídrica na região.
De acordo com dados da Rede Hidrometeorológica Nacional, as bacias dos rios Purus e Juruá estão no período de vazante e com níveis d’água muito abaixo da média esperada para esse período do ano. As medições indicam vazões abaixo da média, variando entre as classes extrema e leve, com predominância do maior número de estações enquadradas na classe severa. Com base nessas e em outras informações hidrometeorológicas, a ANA decidiu por emitir a Declaração.
Com esse documento a ANA também busca permitir que entidades reguladoras e prestadores de serviços de saneamento adotem mecanismos tarifários de contingência para cobrir custos adicionais ocasionados pela escassez hídrica, conforme determina a Lei nº 11.445/2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política federal de saneamento básico.
Além disso, a Declaração visa a permitir à Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico estabelecer e fiscalizar o cumprimento de regras excepcionais de uso da água nos rios Juruá (AC/AM), Purus (AC/AM) e seus afluentes, Acre (AC/AM) e Iaco (AC). Outro objetivo é sinalizar aos setores usuários a necessidade de acionamento de seus planos de contingência e adoção de medidas especiais durante a escassez hídrica na região que abrange áreas do Acre e do Amazonas.
Por meio da Declaração, a ANA também tem os intuitos de assegurar o monitoramento hidrometeorológico desses rios amazônicos para identificar impactos sobre os usos da água e propor medidas de prevenção e mitigação dos impactos da seca, por meio das Reuniões de Avaliação das Condições Hidrometeorológicas da Região Norte. Esses encontros contarão com representantes dos órgãos gestores dos recursos hídricos do Acre e do Amazonas.
A Declaração objetiva, ainda, possibilitar que processos de declaração de situação de calamidade ou emergência por seca pelos municípios ou estados do Acre e do Amazonas de modo que o Poder Executivo federal possa agilizar ou antecipar o reconhecimento e auxílio nas situações de calamidade ou emergência em articulação com o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil.
Segundo a Lei nº 9.984/2000, que criou a Agência, compete à ANA “declarar a situação crítica de escassez quantitativa ou qualitativa de recursos hídricos nos corpos hídricos que impacte o atendimento aos usos múltiplos localizados em rios de domínio da União, por prazo determinado, com base em estudos e dados de monitoramento”. As águas da União são as interestaduais, transfronteiriças e os reservatórios federais.
Rio Juruá
O rio Juruá nasce na Serra da Contamana, no Peru, e depois de percorrer 380km esse curso d’água entra no Brasil no município de Marechal Thaumaturgo (AC). Dos 3.280km, exatamente 2.900km do Juruá são percorridos em território brasileiro até sua foz no rio Solimões no município de Juruá (AM).
Rio Purus
O rio Purus nasce no Peru, onde percorre aproximadamente 600km até entrar no Brasil em Santa Rosa do Purus (AC). Em seus 3.341km, o Purus tem cerca de 2.741km em território nacional até sua foz no rio Solimões nas proximidades dos município amazonenses de Anori e Anamã.
Rio Acre
Afluente do rio Purus pela sua margem direita, o rio Acre nasce no território peruano e faz fronteira com o Brasil com o Estado do Acre. Esse curso d’água se encontra com o Purus no município de Boca do Acre (AM).
Rio Iaco
O rio Iaco é proveniente do território peruano e é afluente do rio Purus pela sua margem direita. O Iaco se encontra com o Purus no território do Acre no município de Sena Madureira.
Assessoria Especial de Comunicação Social (ASCOM)
Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA)
(61) 2109-5129/5495/5103
