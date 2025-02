TCU abre consulta pública para avaliar qualidade e segurança das pontes em rodovias do país

Cidadãos podem contribuir com sugestões e relatos sobre condições de pontes em viagens ou trajetos diários até o dia 30 de novembro.

O Tribunal de Contas da União (TCU) está coletando sugestões da população sobre a qualidade e a segurança das pontes em rodovias brasileiras. A consulta pública, disponível até 30 de novembro, busca ouvir a experiência de quem utiliza essas estruturas no dia a dia, seja em viagens ou no trajeto para o trabalho. O questionário está disponível na página do TCU e solicita informações como estado, município e rodovia onde a ponte está localizada.

Os participantes podem detalhar aspectos como iluminação, sinalização, largura das vias, presença de rachaduras e outros problemas que afetam a segurança. O objetivo é entender se os usuários se sentem seguros ao trafegar pelas pontes do país.

As respostas coletadas serão usadas para embasar uma fiscalização do TCU sobre a administração e manutenção da malha rodoviária federal, responsabilidade do Ministério dos Transportes, do Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) e da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres). A iniciativa visa garantir maior transparência e eficiência na gestão da infraestrutura rodoviária do Brasil.

A auditoria será feita tanto nas rodovias administradas diretamente pela União quanto nos trechos concedidos à iniciativa privada.

Para responder ao questionário, basta acessar a página da consulta pública e preencher os campos. Todas as informações fornecidas serão analisadas pela equipe do TCU.

