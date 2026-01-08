Tchê lamenta morte de Baixinho, pioneiro no Juruá: “Acreditava no café. Acreditava no Acre”

Por Wanglézio Braga –ACRE MAIS

O secretário de Agricultura do Acre, José Luis Tchê, lamentou a morte do produtor rural Gildenilson Feliciano, conhecido como Baixinho, vítima de infarto. Produtor de café robusta amazônico em Cruzeiro do Sul, ele era considerado uma referência para a cafeicultura do Vale do Juruá e para o fortalecimento do agro no estado. Ele morreu esta quinta-feira (08).

Em mensagem de pesar, Tchê destacou o perfil simples, alegre e humilde do produtor, ressaltando que Baixinho acreditava no café, no Acre e no trabalho feito com seriedade. Segundo o secretário, o produtor tinha o sonho de ver o café acreano ganhar o mundo, objetivo que começou a se concretizar com sua participação na missão do café do Acre à Itália.

Baixinho foi um dos nomes que ajudaram a abrir caminho para a produção de café robusta amazônico na região, incentivando outros produtores a investir na cultura e a enxergar o potencial econômico do café no Juruá. Seu trabalho deixou marcas na terra e no desenvolvimento da cadeia produtiva local.

O secretário finalizou destacando que Baixinho seguirá presente na história do agro acreano, no café que ajudou a construir e nos sonhos que plantou ao longo de sua trajetória. A morte do produtor gerou comoção entre agricultores, técnicos e lideranças do setor rural.

“Com muito pesar, nos despedimos do nosso querido Gildenilson Feliciano, o nosso “Baixinho”. Produtor de café robusta amazônico de Cruzeiro do Sul, homem simples, alegre e de uma humildade que marcava quem cruzava seu caminho. Baixinho acreditava no café, acreditava no Acre e acreditava que o trabalho feito com verdade podia ir longe. Tinha um sonho bonito: ver o seu café ganhar o mundo. E teve a alegria de dar esse passo, participando da missão do café do Acre na Itália. Deus, na sua sabedoria, permite encontros e caminhos que a gente nem imagina. Nosso Baixinho nos deixou. Que o céu o receba com muita luz… e com café. Fica a gratidão, o carinho e a memória viva de quem caminhou com ele, aprendeu com ele e viu de perto sua alegria de viver. Nossos sentimentos à família, aos amigos e a todos que tiveram o privilégio de compartilhar essa história. Baixinho seguirá presente nos nossos corações, na terra que cuidou, no café que ajudou a construir e principalmente nos sonhos que plantou. Para sempre!”, escreveu.