TCE transfere ponto facultativo do Dia do Servidor para sexta (31)

O tempo segue instável nesta sexta-feira (24) em todas as regiões do Acre, com sol, nuvens e possibilidade de chuvas pontuais, que podem ser fortes em algumas áreas, segundo informações do portal O Tempo Aqui. A instabilidade também atinge o sul e sudoeste do Amazonas, Rondônia, noroeste do Mato Grosso, além das planícies da Bolívia e do centro e norte da selva peruana.

Condições por região

Leste e Sul do Acre (Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira)

O dia será quente e abafado, com sol entre nuvens e chuvas isoladas, que podem ocorrer com intensidade em alguns pontos. A umidade relativa do ar mínima varia entre 45% e 55% à tarde, e a máxima, entre 90% e 100% pela manhã.

Os ventos sopram fracos a calmos, com rajadas ocasionais vindas do norte, variando entre noroeste e nordeste.

Centro e Oeste do Acre (Cruzeiro do Sul e Tarauacá)

A previsão indica tempo instável, com sol, nuvens e alta probabilidade de chuvas fortes. A umidade mínima fica entre 60% e 70%, e a máxima chega a 100% nas primeiras horas do dia.

Os ventos serão fracos, predominando da direção norte, com variações de noroeste e nordeste.

Temperaturas previstas

Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre: mínimas entre 22°C e 24°C, máximas entre 29°C e 31°C;

Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba e Assis Brasil: mínimas de 21°C a 23°C, máximas de 30°C a 32°C;

Plácido de Castro e Acrelândia: mínimas entre 22°C e 24°C, máximas de 29°C a 31°C;

Sena Madureira, Manuel Urbano e Santa Rosa do Purus: mínimas de 22°C a 24°C, máximas entre 29°C e 31°C;

Tarauacá e Feijó: mínimas entre 22°C e 24°C, máximas de 30°C a 32°C;

Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves: mínimas de 22°C a 24°C, máximas de 29°C a 31°C;

Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão: mínimas entre 22°C e 24°C, máximas de 29°C a 31°C.

