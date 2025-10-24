Acre
TCE transfere ponto facultativo do Dia do Servidor para sexta (31)
O Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE) anunciou por meio da Portaria Normativa nº 83 publicada nesta sexta-feira, 24, a transferência do ponto facultativo referente ao Dia do Servidor Público, originalmente previsto para terça-feira, 28 de outubro.
Segundo a portaria, assinada pela presidente do TCE-AC, conselheira Dulcinéa Benício de Araújo Barbosa, a data passa a ser comemorada na sexta-feira, 31 de outubro de 2025. A medida segue determinações da Portaria Normativa nº 66/2025 e do Decreto Estadual nº 11.768, que regulamentam o calendário de feriados e pontos facultativos no estado.
A mudança visa adequar o expediente da instituição sem prejuízo ao funcionamento do tribunal, garantindo que os servidores públicos possam aproveitar a data de forma concentrada ao final da semana.
Acre entra em alerta por risco de chuvas intensas com ventos de até 60 km/h
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta sexta-feira, 24, um alerta de chuvas intensas com grau de severidade de “perigo potencial” para todo o território acreano. O aviso segue até às 10h de sábado, 25, abrangendo todos os municípios do estado.
De acordo com o boletim meteorológico, a previsão indica chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 milímetros por dia, acompanhadas de ventos intensos entre 40 e 60 km/h. O alerta foi classificado na cor amarela, indicando risco de alagamentos pontuais, descargas elétricas e queda de galhos de árvores.
O Centro Integrado de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental (CIGMA), vinculado à Secretaria de Meio Ambiente do Acre (Sema), acompanha a situação em conjunto com a Defesa Civil Estadual, que orienta a população a evitar áreas de alagamento, não se abrigar debaixo de árvores e desligar aparelhos elétricos durante as tempestades.
O aviso reforça a atenção principalmente para os municípios de Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Sena Madureira, Feijó e Brasiléia, onde o acumulado de chuva deve ser mais expressivo.
A Defesa Civil recomenda que a população redobre os cuidados e, em caso de emergência, entre em contato pelos números 193 (Corpo de Bombeiros) ou 199 (Defesa Civil).
Sexta-feira será de sol entre nuvens e chuvas pontuais em todo o Acre
O tempo segue instável nesta sexta-feira (24) em todas as regiões do Acre, com sol, nuvens e possibilidade de chuvas pontuais, que podem ser fortes em algumas áreas, segundo informações do portal O Tempo Aqui. A instabilidade também atinge o sul e sudoeste do Amazonas, Rondônia, noroeste do Mato Grosso, além das planícies da Bolívia e do centro e norte da selva peruana.
Condições por região
Leste e Sul do Acre (Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira)
O dia será quente e abafado, com sol entre nuvens e chuvas isoladas, que podem ocorrer com intensidade em alguns pontos. A umidade relativa do ar mínima varia entre 45% e 55% à tarde, e a máxima, entre 90% e 100% pela manhã.
Os ventos sopram fracos a calmos, com rajadas ocasionais vindas do norte, variando entre noroeste e nordeste.
Centro e Oeste do Acre (Cruzeiro do Sul e Tarauacá)
A previsão indica tempo instável, com sol, nuvens e alta probabilidade de chuvas fortes. A umidade mínima fica entre 60% e 70%, e a máxima chega a 100% nas primeiras horas do dia.
Os ventos serão fracos, predominando da direção norte, com variações de noroeste e nordeste.
Temperaturas previstas
Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre: mínimas entre 22°C e 24°C, máximas entre 29°C e 31°C;
Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba e Assis Brasil: mínimas de 21°C a 23°C, máximas de 30°C a 32°C;
Plácido de Castro e Acrelândia: mínimas entre 22°C e 24°C, máximas de 29°C a 31°C;
Sena Madureira, Manuel Urbano e Santa Rosa do Purus: mínimas de 22°C a 24°C, máximas entre 29°C e 31°C;
Tarauacá e Feijó: mínimas entre 22°C e 24°C, máximas de 30°C a 32°C;
Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves: mínimas de 22°C a 24°C, máximas de 29°C a 31°C;
Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão: mínimas entre 22°C e 24°C, máximas de 29°C a 31°C.
Governador sanciona leis que autorizam empréstimos de R$ 280 milhões no AC
O governador Gladson Cameli (Progressistas) sancionou nesta sexta-feira, 24, duas leis que autorizam o Estado do Acre a contratar operações de crédito que somam R$ 280 milhões com a Caixa Econômica Federal e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Os recursos serão destinados à transformação digital dos serviços públicos e ao fortalecimento de cadeias produtivas estratégicas, como turismo, cultura, energia, agroflorestas e produtos da floresta.
As normas — Lei nº 4.655 e Lei nº 4.656, publicadas no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (23)** — foram aprovadas pela Assembleia Legislativa e têm como objetivo viabilizar investimentos estruturantes nas áreas de tecnologia, inovação e desenvolvimento sustentável.
Pela Lei nº 4.655/2025, o governo está autorizado a contratar até R$ 30 milhões com a Caixa Econômica Federal, no âmbito do programa FINISA – Transformação Digital. O financiamento será aplicado na modernização da infraestrutura tecnológica do Estado, com foco em melhorar a eficiência e acessibilidade dos serviços públicos oferecidos à população. A iniciativa busca digitalizar processos administrativos, integrar sistemas e ampliar o acesso a plataformas de atendimento online.
Já a Lei nº 4.656/2025 autoriza a contratação de até R$ 250 milhões junto ao BNDES, voltados ao fortalecimento das cadeias produtivas e ao desenvolvimento sustentável. O crédito financiará ações nas áreas de turismo, cultura, eficiência energética, gestão pública, plantio de espécies nativas, sistemas agroflorestais e integração lavoura-pecuária-floresta. Parte dos recursos também será aplicada em projetos de desenvolvimento urbano resiliente e em cadeias produtivas de produtos madeireiros e não madeireiros.
Ambas as leis preveem que o pagamento dos empréstimos será garantido por receitas constitucionais do Estado, como as previstas nos artigos 157 e 159 da Constituição Federal. Também determinam que os valores captados sejam devidamente incluídos no orçamento estadual e que as despesas com amortização e encargos sejam previstas em dotações específicas.
