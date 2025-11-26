Acre
TCE do Acre prorroga prazo para envio das remessas do 5º bimestre
O Tribunal de Contas do Acre (TCE-AC) publicou, nesta terça-feira (25), a Portaria Normativa nº 85/2025, que prorroga até o próximo dia 26 de dezembro o prazo de envio das remessas contábeis, financeiras e patrimoniais referentes ao 5º bimestre deste ano.
A medida altera a data originalmente prevista na Resolução nº 87, de 28 de novembro de 2013, e tem como *objetivo assegurar que os gestores públicos tenham tempo adequado para concluir o envio das informações*, garantindo a regularidade dos registros junto à Corte de Contas.
A portaria é assinada pela presidente do TCE-AC, conselheira Dulce Benício, com fundamento nas atribuições previstas na Lei Complementar nº 38/1993, no Regimento Interno do Tribunal e na Instrução Normativa nº 26/2023.
O que diz a Portaria Normativa nº 85/2025
• Fica prorrogado para 26 de dezembro de 2025 o prazo de envio das remessas contábeis, financeiras e patrimoniais referentes ao 5º bimestre.
• A alteração atende ao art. 2º, §1º, da Resolução nº 87/2013.
• A portaria entra em vigor na data de sua publicação.
O TCE-AC reforça a importância de que pessoas, instituições ou entidades estaduais e municipais que prestam contas à instituição observem atentamente o novo prazo, evitando inconsistências ou atrasos que possam comprometer o acompanhamento das contas públicas e o cumprimento das normas de transparência e responsabilidade fiscal.
Acre regulamenta critérios para certificação com base no Encceja 2025
A Secretaria de Estado de Educação e Cultura do Acre (SEE) publicou, na edição desta quarta-feira, 26, a Portaria nº 2.728/2025, que estabelece as competências, critérios e procedimentos para emissão de certificados de conclusão do Ensino Fundamental e Médio e de declarações parciais de proficiência com base no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2025.
A medida segue as diretrizes do Edital nº 15/2025 do Inep, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/1996) e da Portaria nº 458/2020, que regulamenta o Encceja em âmbito nacional.
Emissão de certificados será responsabilidade das escolas da rede estadual
De acordo com a portaria, a emissão de Histórico Escolar, Certificado de Conclusão e Declaração Parcial de Proficiência será de responsabilidade das Unidades Escolares Certificadoras da Rede Pública Estadual, listadas no Anexo I do documento.
Essas unidades ficam autorizadas a certificar candidatos que alcancem o desempenho necessário no Encceja 2025 para conclusão do Ensino Fundamental ou Médio.
Requisitos para certificação
O interessado deverá atender aos seguintes critérios:
Para o Ensino Fundamental:
Ter 15 anos completos até o dia da prova.
Obter mínimo de 100 pontos em cada área de conhecimento.
Alcançar nota igual ou superior a 5 na redação.
Para o Ensino Médio:
Ter 18 anos completos na data do exame.
Pontuação mínima de 100 pontos em cada área avaliada.
Nota mínima de 5 pontos na redação.
A portaria também detalha as áreas de conhecimento e componentes curriculares exigidos para cada nível de ensino, conforme a matriz do Encceja.
O texto autoriza o Centro de Educação de Jovens e Adultos (CEJA), em Rio Branco, e a Escola Hugo Carneiro, em Cruzeiro do Sul, a realizarem Exames Especiais de Certificação, destinados aos candidatos que não atingirem a nota mínima em determinadas áreas — com exceção da redação.
Além disso, o candidato poderá aproveitar resultados de edições anteriores do Encceja, a partir de 2010, bem como estudos formais já realizados, para completar sua certificação, conforme prevê a Lei de Diretrizes e Bases (LDB).
Alunos reprovados também podem ser beneficiados
Segundo a portaria, alunos que estejam reprovados ou com pendências no Ensino Fundamental ou Médio poderão utilizar o Encceja para regularizar sua situação escolar, desde que cumpram os requisitos legais e a idade mínima exigida. A regra segue os parâmetros estabelecidos pela Resolução CEE/AC nº 353/2023.
A Portaria nº 2.728/2025 também aprova, em anexo, os modelos de declaração parcial de proficiência e certificado de conclusão, que serão utilizados pelas escolas autorizadas.
Assis Brasil vive dia histórico com a liberação do primeiro crédito rural indígena do Acre
Nesta terça-feira(25), no Banco do Brasil, o prefeito Jerry Correia participou de um momento histórico para Assis Brasil e para todo o Acre: a liberação do primeiro crédito rural indígena do estado, destinado ao indígena Sabá, liderança da Aldeia Alves Rodrigues.
O ato representa um marco no fortalecimento da autonomia produtiva das comunidades indígenas e no avanço das políticas de desenvolvimento sustentável dentro do município.
Estiveram presentes no momento da assinatura e liberação do crédito o gerente da SEAGRI, Wilke, o representante da EMATER, Marquinhos, além da equipe da empresa Proatec, responsável pela elaboração e gestão do projeto que permitiu que o crédito fosse aprovado. Representantes do Banco do Brasil também acompanharam o ato, incluindo o gerente local, Rafael.
O prefeito Jerry Correia destacou a importância desse avanço para o município:
“Esse é o caminho. O desenvolvimento está chegando em todo o nosso município, inclusive nas terras indígenas. É uma conquista que mostra que nossas políticas de incentivo à produção têm alcançado todos os povos e todas as áreas de Assis Brasil.”
A Prefeitura de Assis Brasil reforça seu compromisso com o desenvolvimento rural, a inclusão produtiva e o fortalecimento das comunidades tradicionais, garantindo mais oportunidades, dignidade e autonomia para todas as famílias do município.
Vereadora Izabelle Araújo solicita vistoria na Ponte Wilson Pinheiro, e Deracre garante ações de prevenção
A vereadora Izabelle Araújo levou à tribuna da Câmara Municipal uma preocupação envolvendo a Ponte Wilson Pinheiro, que liga Brasiléia à cidade boliviana de Cobija. A parlamentar solicitou uma vistoria técnica do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre) após identificar sinais de erosão na cabeceira da ponte, o que poderia representar riscos à segurança de quem utiliza a via diariamente.
Atendendo prontamente ao requerimento, o Deracre enviou ao local uma equipe formada pelo diretor Júlio Martins e pelo engenheiro civil Johnatan Lisboa. Durante a inspeção, foi confirmada a presença de erosão no solo da cabeceira, porém, segundo o relatório técnico, a estrutura principal da ponte permanece estável, sem qualquer indício de comprometimento.
Apesar da segurança estrutural estar garantida, a equipe do Deracre enfatizou a necessidade de ações preventivas. O órgão se colocou à disposição para realizar os serviços de contenção e reparo da área afetada, a fim de evitar que a erosão avance e cause danos futuros.
A vereadora Izabelle Araújo agradeceu a resposta rápida ao seu requerimento e reforçou a importância da manutenção constante do local, que é uma das principais portas de acesso entre o Brasil e a Bolívia. “Estamos acompanhando de perto e aguardando que o Deracre realize os serviços necessários, garantindo a segurança de todos”, destacou.
A Ponte Wilson Pinheiro é utilizada diariamente por moradores, estudantes, trabalhadores e comerciantes, sendo fundamental para o fluxo entre as duas cidades. A expectativa é de que as ações preventivas sejam iniciadas em breve, assegurando a trafegabilidade e a estabilidade da via.
