TCE aponta irregularidades em planos de carreira do magistério no Acre
Auditoria identificou descumprimento do piso nacional, falta de concursos e excesso de contratos temporários em redes de ensino
O Tribunal de Contas do Estado do Acre identificou fragilidades e irregularidades nos Planos de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR) do magistério das redes estadual e municipais de ensino. As constatações fazem parte do Processo nº 149.457, resultado de um levantamento realizado no âmbito da Ação Unificada Nacional da Educação coordenada pelo Instituto Rui Barbosa.
A auditoria analisou a estrutura das carreiras docentes, a remuneração, a jornada de trabalho e a conformidade legal das redes de ensino. O trabalho contou com a participação da Secretaria de Estado de Educação e Cultura do Acre e das prefeituras de todos os municípios acreanos.
Entre os principais problemas identificados pelo tribunal estão o descumprimento do piso nacional do magistério, a manutenção do ingresso de professores com formação de nível médio, a ausência do mínimo de hora-atividade previsto em lei e a elevada dependência de vínculos temporários nas redes de ensino. O relatório também apontou longos períodos sem realização de concursos públicos para a carreira docente.
A decisão foi tomada durante sessão do plenário do tribunal, com relatoria da conselheira Naluh Maria Lima Gouveia, responsável por apresentar o relatório técnico elaborado pela unidade de controle externo da corte.
Municípios notificados
O tribunal determinou a comunicação aos gestores e secretários municipais de educação de diversas cidades. Foram apontados casos de descumprimento da Lei nº 11.738 de 2008 — que institui o piso nacional do magistério — em municípios como Acrelândia, Capixaba, Porto Acre, Rodrigues Alves, Sena Madureira, Senador Guiomard e Tarauacá.
Além disso, o tribunal recomendou que municípios como Assis Brasil, Cruzeiro do Sul, Epitaciolândia, Manoel Urbano, Porto Walter e Santa Rosa do Purus adequem seus planos de carreira e a organização da jornada docente, garantindo a reserva mínima de um terço da carga horária para atividades extraclasse.
Falta de concursos públicos
Outro ponto destacado pelo tribunal foi o longo período sem realização de concursos públicos em algumas cidades. Segundo o levantamento, municípios como Brasiléia, Mâncio Lima, Plácido de Castro, Xapuri e Marechal Thaumaturgo estão há mais de dez anos sem realizar concurso público para professores.
O TCE recomendou que esses municípios adotem cronogramas periódicos de concursos, com o objetivo de reduzir a precarização dos vínculos e garantir a continuidade pedagógica nas redes de ensino.
Determinações e acompanhamento
A corte também determinou que alguns municípios elaborem, no prazo de 90 dias, planos de ação para regularizar o pagamento do piso nacional do magistério. As medidas devem incluir estudo de impacto orçamentário, análise de viabilidade financeira e cronograma de implementação.
O tribunal decidiu ainda encaminhar cópia do relatório ao Ministério Público do Estado do Acre para análise da conduta dos gestores quanto ao possível descumprimento da legislação.
Após o cumprimento das formalidades, o processo foi arquivado, mas permanecerá sob acompanhamento da Secretaria de Controle Externo do TCE, que deverá monitorar o cumprimento das determinações e recomendações feitas aos municípios.
Governo do Acre assina termo de cooperação com a Funai para oferecer suporte aéreo aos povos indígenas do estado
O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), assinou na noite desta quinta-feira, 5, em Brasília (DF), um termo de cooperação com a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai). O acordo estabelece o compartilhamento do uso de aeronaves de asa rotativa do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) para apoiar ações de proteção e promoção dos direitos dos povos indígenas isolados e de recente contato no estado.
O convênio de regime simplificado tem como objetivo fortalecer a cooperação entre os órgãos para ampliar a capacidade de atuação em áreas de difícil acesso do território acreano. As ações previstas poderão ser executadas, especialmente, pela Frente de Proteção Etnoambiental Envira (CFPE-EVA), criada pela Funai por meio da Portaria nº 983/Pres, de 2 de agosto de 2012, com a missão de proteger e promover os direitos dos povos indígenas isolados e de recente contato na região do Acre.
Durante a assinatura, o secretário de Justiça e Segurança Pública do Acre, José Américo Gaia, destacou que o convênio reforça uma parceria que já vinha ocorrendo na prática por meio das ações do governo estadual. “Esse convênio representa um passo importante para fortalecer a proteção dos povos originários do nosso estado. A Sejusp, por meio do Centro Integrado de Operações Aéreas, já vinha realizando atendimentos nas regiões indígenas, auxiliando no transporte de pessoas que precisam de atendimento médico, realizando sobrevoos em buscas por pessoas desaparecidas e apoiando diversas demandas nessas áreas. Mesmo antes da formalização desse termo, já existia uma preocupação do governo do Estado em prestar esse apoio e dar uma atenção especial aos povos originários do Acre”, afirmou.
Também participaram da assinatura do documento o secretário adjunto de Segurança Pública, Evandro Bezerra, e o coordenador do Ciopaer no Vale do Juruá, Sérgio Albuquerque, que também assinou o convênio. Para Albuquerque, a iniciativa fortalece o trabalho já desenvolvido na região. “É uma grande satisfação poder atender essa demanda e contribuir para ampliar a presença do Estado em áreas tão importantes e de difícil acesso. O apoio aéreo é fundamental para garantir rapidez nas ações e dar suporte às equipes que atuam diretamente na proteção dos povos indígenas”, ressaltou.
A presidente da Funai, Joenia Wapichana, destacou a importância da parceria e ressaltou que a cooperação com outros órgãos é essencial para ampliar a proteção territorial nas regiões onde vivem povos indígenas isolados.
Segundo a gestora, a Funai tem buscado fortalecer o diálogo e as parcerias institucionais para avançar na proteção desses territórios. Joenia explicou que as equipes da fundação atuam em conjunto com órgãos como Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Polícia Federal, Força Nacional e Exército Brasileiro, especialmente em ações de vigilância e monitoramento. A presidente também destacou os desafios logísticos enfrentados na região amazônica, onde a navegação pelos rios e o deslocamento terrestre são complexos, o que torna o suporte aéreo fundamental para garantir agilidade nas ações de fiscalização e proteção.
“O apoio das aeronaves ajudará a enfrentar problemas como desmatamento, presença de pessoas não autorizadas e ameaças relacionadas ao narcotráfico, contribuindo para o trabalho do Estado brasileiro na proteção desses territórios”, ressaltou.
Recentemente, Joenia Wapichana esteve em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, em visita institucional à Coordenação Regional do Juruá. Durante a agenda, foram realizadas reuniões com lideranças indígenas e servidores da unidade regional, fortalecendo o diálogo com os povos indígenas da região. Na ocasião, a Funai reafirmou o compromisso com a defesa dos direitos indígenas, especialmente a proteção dos territórios tradicionais e a articulação de ações concretas perante outros órgãos públicos.
Estado abre leilão eletrônico de máquinas nesta sexta
Por Maria Lídia Souza
O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead), em parceria com o Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), realiza um leilão eletrônico com um lote de 20 máquinas classificadas como reutilizáveis e sucata.
O certame será realizado exclusivamente de forma online, pelo Sistema Eletrônico de Leilões do Estado (SEL/Acre). Os lances poderão ser feitos a partir das 8h desta sexta-feira, 6, com encerramento previsto para as 13h do dia 13 de março.
Os interessados poderão realizar visitação prévia aos bens até dois dias úteis antes da abertura do leilão, das 8h às 14h, na Rua Honório Alves, nº 243, bairro Quinze, em Rio Branco.
Para participar, é necessário realizar cadastro prévio no SEL/Acre e apresentar a documentação exigida no edital. Pessoas físicas e jurídicas podem participar do leilão, desde que devidamente habilitadas.
Mais informações podem ser obtidas junto à Comissão Permanente de Alienação de Bens Móveis da Sead, na Rua do Aviário, nº 253, bairro Aviário, em Rio Branco, das 7h30 às 13h30, ou pelo e-mail [email protected].
Prefeitura de Assis Brasil sanciona orçamento de R$ 78,9 milhões para 2026
Educação, saúde e urbanismo concentram os maiores volumes de recursos previstos na Lei Orçamentária Anual
