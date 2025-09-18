fbpx
Conecte-se conosco

Acre

TCE-AC veta nomeação de aprovados da Sefaz devido a LRF

Publicado

1 hora atrás

em

Foto: Sérgio Vale

O Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC) decidiu, em sessão plenária realizada em 20 de agosto de 2025, que não há possibilidade jurídica para a nomeação de candidatos aprovados no concurso da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) enquanto o Poder Executivo estadual permanecer acima do limite prudencial de gastos com pessoal previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). A decisão consta no Diário Eletrônico da instituição.

Segundo o relator do processo, conselheiro José Ribamar Trindade de Oliveira, a carreira fazendária não se enquadra nas exceções legais autorizadas pela LRF, que restringem novas contratações às áreas de educação, saúde e segurança pública.

De acordo com a decisão, qualquer ato de provimento de cargo que aumente a despesa com pessoal fora dessas condições é considerado nulo de pleno direito, sem gerar efeitos jurídicos válidos.

Divergências no julgamento

A decisão foi aprovada por maioria, mas houve divergências. Os conselheiros Antonio Jorge Malheiro e Antonio Cristóvão Correia de Messias defenderam a inclusão de um alerta ao governo sobre eventuais procedimentos semelhantes ao adotado na Procuradoria-Geral do Estado (PGE), que poderiam ensejar a mesma interpretação do TCE.

Já os conselheiros Ronald Polanco Ribeiro e Valmir Gomes Ribeiro votaram pela possibilidade de nomeação parcial e gradativa, em caráter excepcional, condicionada à comprovação da necessidade.

O concurso da Sefaz

Em fevereiro deste ano, o governo do Acre homologou o resultado final do concurso público da Sefaz, realizado em 2024, que ofertou 164 vagas para cargos de níveis médio e superior. O certame contou com mais de 22 mil inscritos, com validade até 2027.

As vagas são destinadas a cargos como auditor fiscal da Receita Estadual, especialista e técnico da Fazenda Estadual e contador. Segundo o governo, a contratação de todos os aprovados teria impacto anual estimado em R$ 31,1 milhões nas contas públicas.

Comentários

Tópicos Relacionados
Continue lendo

Acre

Petecão garante mais de R$ 3 milhões para a ampliação da Unidade Oncologia em Rio Branco

Publicado

40 segundos atrás

em

18 de setembro de 2025

Por

Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

O sistema público de saúde do Acre recebeu um importante reforço financeiro com a liberação da primeira parcela de mais de R$ 3 milhões destinada à ampliação da Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon), em Rio Branco. O recurso federal, já disponível para a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), é proveniente de um convênio junto ao Programa Calha Norte (PCN), vinculado ao Ministério da Defesa.

O anúncio foi feito nesta quinta-feira (18), pelo senador Sérgio Petecão (PSD-AC), que confirmou a liberação do recurso. O secretário estadual de Saúde, dr. Pedro Pascoal, será responsável pela gestão e aplicação dos valores. Explicou que o convênio é fruto de indicação da ex-deputada federal Jéssica Sales, por meio de emenda da bancada federal acreana, totalizando mais de R$ 15,3 milhões.

“Com meu apoio, conseguimos avançar na liberação dos recursos, garantindo mais infraestrutura e qualidade no atendimento à saúde da população”, afirmou.

A ampliação desse complexo de saúde representa um avanço significativo na oferta de serviços oncológicos no estado, permitindo maior capacidade de atendimento, melhores condições para os profissionais da saúde e mais dignidade aos pacientes em tratamento. Trata-se de um investimento essencial para fortalecer a rede pública de saúde especializada no Acre.

Para Petecão, a liberação dos recursos é resultado de um trabalho intenso e direto junto aos órgãos federais, garantindo que o investimento seja aplicado de forma efetiva e rápida, beneficiando pacientes que dependem do sistema público de saúde.

Comentários

Continue lendo

Acre

Carlinhos do Pelado viabiliza linha de crédito para energia solar aos servidores

Publicado

17 minutos atrás

em

18 de setembro de 2025

Por

Secom/ Prefeitura de Brasileia

O prefeito de Brasiléia, Carlinhos do Pelado, anunciou uma conquista para os servidores efetivos do município: uma linha de crédito especial do Banco da Amazônia destinada à compra de sistemas de energia solar.

O pedido foi feito pelo gestor durante a visita de cortesia dos representantes da instituição bancária, que apresentaram o novo gerente da agência local, Natanael Silva. Segundo Carlinhos, a proposta visa oferecer aos funcionários da prefeitura condições diferenciadas de financiamento para investir em uma energia mais limpa e econômica.

Secom/ Prefeitura de Brasileia

Durante o encontro, o prefeito destacou a importância da parceria. “Aproveito a visita de vocês para pedir que o Banco da Amazônia abra uma linha de crédito especial para aquisição de placas solares direcionadas aos servidores efetivos da prefeitura de Brasiléia, com condições especiais a todos eles”, afirmou Carlinhos.

O Banco da Amazônia atendeu de imediato ao pedido, ressaltando que a iniciativa está alinhada com os objetivos da instituição, que busca ampliar o acesso a soluções de crédito com impacto social e sustentável.

O gerente adjunto, André Fontenele, reforçou a parceria. “Prefeito, quero lhe agradecer pela reunião e por estar nos recebendo aqui no seu gabinete. Saiba que o senhor e sua equipe têm nossa admiração e estamos juntos para fazer Brasiléia crescer cada dia mais”, ressaltou.

Secom/ Prefeitura de Brasileia

Já o novo gerente da agência, Natanael Silva, enfatizou o compromisso do banco com a cidade. “Quero dizer que o Banco da Amazônia é parceiro e estamos aqui para atender no que for possível, com soluções de crédito para todos os clientes, para os servidores públicos em especial. Contem conosco,” disse.

Atualmente, a prefeitura possui cerca de 700 servidores efetivos, que poderão solicitar o crédito, desde que cumpram os critérios exigidos pelo banco. Informações e orientações podem ser obtidas diretamente na agência de Brasiléia.

Secom/ Prefeitura de Brasileia

Veja os benefícios da energia solar:

A medida também reforça a importância da energia solar, que se apresenta como uma das alternativas mais vantajosas no cenário energético atual.

Ambiental: é uma fonte renovável, silenciosa, não polui e possui vida útil de cerca de 25 anos.

Econômico: pode reduzir a conta de energia em até 90%, valorizar o imóvel e garantir retorno do investimento em cinco anos.

Social: contribui para a geração de empregos e renda, é de fácil instalação e pode atender regiões isoladas sem acesso à rede elétrica.

Ao aproximar servidores de uma solução energética sustentável, a prefeitura e o Banco da Amazônia fortalecem o compromisso com o desenvolvimento econômico, ambiental e social de Brasiléia.

Comentários

Continue lendo

Acre

Saerb informa atraso em reparo de bomba e abastecimento retorna até o fim de semana

Publicado

24 minutos atrás

em

18 de setembro de 2025

Por

Foto: Reprodução

O Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb) comunicou nesta quinta-feira, 18, que o conserto da bomba principal da Estação de Tratamento de Água 2 (ETA 2), responsável pelo abastecimento das regionais do Segundo Distrito, Calafate e Tucumã, sofreu atraso.

A manutenção, inicialmente prevista para ser concluída na quarta-feira, 17, foi adiada devido às chuvas e a uma intervenção emergencial em um duto de polietileno de alta densidade (PEAD) na ETA 1, serviço que já foi finalizado.

De acordo com o órgão, a previsão é de que os reparos na ETA 2 sejam concluídos até o meio-dia desta quinta-feira (18). No entanto, a regularização do fornecimento de água em todas as áreas afetadas deve ocorrer apenas até o final de semana.

Comentários

Continue lendo