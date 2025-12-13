TCE-AC nega pedido da Acreprevidência para usar sobras financeiras e alerta para déficit de R$ 17,7 bilhões nos próximos 35 anos

Corte de contas afirma que recursos devem retornar ao Tesouro Estadual; regime próprio tem 18.779 beneficiários e projeção de desequilíbrio bilionário

O Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC) negou um pedido da presidência da Acreprevidência para utilizar sobras financeiras da autarquia. A decisão, tomada em plenário, entendeu que a proposta não tinha respaldo técnico nem coerência orçamentária, e determinou que as sobras devem retornar ao Tesouro Estadual, já que a folha da previdência é custeada com recursos públicos.

A Corte também analisou a distribuição de dividendos de recursos administrados para outros poderes – Assembleia Legislativa, Ministério Público, Tribunal de Contas e Defensoria –, reforçando que esses valores devem seguir regras próprias de repasse aos cofres de origem.

Atualmente, a Acreprevidência paga benefícios a 18.779 servidores inativos, e o Fundo Previdenciário receberá um aporte de R$ 1,33 bilhão em 2026. Contudo, o déficit atuarial projetado para os próximos 35 anos ultrapassa R$ 17,7 bilhões, revelando a fragilidade financeirado regime próprio estadual.

Para o TCE, tentar compensar custos com recursos do próprio Estado não resolve o desequilíbrioe reforça a necessidade de medidas estruturais para garantir a sustentabilidade do sistemaprevidenciário no longo prazo.

Situação financeira da previdência estadual

Acreprevidência: Paga 18.779 servidores inativos (aposentados e pensionistas)

Aporte 2026: R$ 1,33 bilhão previsto

Arrecadação 2025: R$ 1,23 bilhão

Contribuições (ativos + patronal): R$ 83 milhões (insuficiente)

Déficit por poder

Executivo: R$ 15,6 bilhões

Judiciário: R$ 1,08 bilhão

Legislativo: R$ 441,2 milhões

Ministério Público: R$ 261,8 milhões

Tribunal de Contas: R$ 201,9 milhões

Defensoria Pública: R$ 105,4 milhões

Fundamentação do TCE

Folha custeada pelo Tesouro: Sobras devem retornar ao Estado

Sem respaldo técnico: Pedido não tem coerência orçamentária

Alerta: Compensação com recursos estaduais não resolve desequilíbrio estrutural

A decisão expõe a grave crise financeira do regime próprio de previdência do Acre, que depende massivamente de transferências do Tesouro para honrar compromissos. O déficit bilionário sinaliza necessidade urgente de reformas estruturais para evitar colapso do sistema, em cenário que afeta todos os poderes do estado.

Relacionado

Comentários