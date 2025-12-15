Acre
TCE-AC estabelece novas regras para execução de emendas parlamentares a partir de 2026
Resolução amplia exigências de transparência, rastreabilidade e controle social sobre o uso de recursos públicos
Hemoacre suspende atendimento para manutenção nesta segunda
Nesta segunda-feira, o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Acre (Hemoacre) não terá atendimento ao público. A suspensão ocorre em razão da realização de serviços de dedetização e manutenção elétrica na unidade.
De acordo com o Hemoacre, as intervenções fazem parte do cronograma de manutenção preventiva e têm como objetivo garantir a segurança, as condições sanitárias e a qualidade dos serviços prestados à população.
O atendimento será retomado normalmente na terça-feira, com funcionamento no horário habitual, das 7h às 18h.
Feijó decreta recesso administrativo de final de ano
A Prefeitura de Feijó publicou o Decreto nº 257, de 11 de dezembro de 2025, que estabelece o recesso administrativo de final de ano no âmbito da Administração Pública Municipal. A medida tem como objetivo organizar o funcionamento dos órgãos municipais durante o período festivo, garantindo o planejamento interno e a continuidade dos serviços essenciais. O documento foi publicado na edição do Diário Oficial nesta segunda-feira, 15.
De acordo com o decreto, o recesso seguirá o seguinte calendário: 24 de dezembro, ponto facultativo; 25 de dezembro, feriado nacional de Natal; 26 de dezembro (sexta-feira), ponto facultativo; 29 e 30 de dezembro, ponto facultativo; 31 de dezembro, ponto facultativo; 1º de janeiro, feriado nacional de Confraternização Universal; e 2 de janeiro (sexta-feira), ponto facultativo. Nos dias 27 e 28 de dezembro, assim como 3 e 4 de janeiro, por se tratarem de sábado e domingo, não haverá expediente administrativo. O retorno das atividades normais está previsto para o dia 5 de janeiro de 2026.
O decreto ressalta que, durante o período de recesso, não haverá paralisação dos serviços essenciais, que deverão funcionar normalmente conforme escalas definidas pelos respectivos secretários municipais.
Ainda conforme o documento, as secretarias municipais deverão organizar escalas de trabalho para assegurar o atendimento mínimo necessário e evitar prejuízos ao andamento dos processos administrativos.
Cruzeiro do Sul solicita licenças ambientais para obras de abastecimento de água
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul tornou público que requereu junto ao Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac) pedidos de Licença Prévia (LP) para a implantação de sistemas de abastecimento de água em duas comunidades do município. O documento foi publicado na edição do Diário Oficial desta segunda-feira, 15.
O primeiro pedido refere-se à construção do Sistema de Abastecimento de Água na Comunidade Canela Fina, localizada no Ramal do Bombeiro, na zona rural de Cruzeiro do Sul. A obra tem como objetivo ampliar o acesso à água potável e melhorar as condições de saúde e qualidade de vida da população local.
O segundo requerimento diz respeito à construção do Sistema de Abastecimento de Água no Ramal da Mariana, com instalação prevista na área da antiga creche do município. Assim como no outro projeto, a iniciativa busca fortalecer a infraestrutura hídrica da região.
