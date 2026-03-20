TCE-AC e CGU capacitam jornalistas no uso de dados públicos para fortalecer transparência e controle social

O Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC), em parceria com a Controladoria-Geral da União (CGU), realiza nesta sexta-feira, 20 de março de 2026, o curso “Pesquisa em dados abertos – conhecendo painéis do TCE-AC e CGU”, voltado a jornalistas acreanos. A capacitação acontece das 14h às 18h, na Sala de Capacitação da Escola de Contas, em Rio Branco.

A atividade reúne profissionais da imprensa com o objetivo de ampliar o acesso às informações públicas e qualificar a produção jornalística a partir do uso de dados oficiais. Durante o curso, os participantes têm acesso prático a ferramentas digitais que permitem consultar e analisar informações sobre emendas parlamentares, gastos públicos, educação, entre outros temas relevantes para a sociedade.

Estão presentes na abertura do evento a presidente do TCE-AC, conselheira Dulce Benício, e o vice-presidente, conselheiro Ronald Polanco, reforçando o compromisso institucional com a transparência e o fortalecimento do controle social por meio da informação qualificada.

Durante a abertura, a presidente do TCE-AC destacou a relevância da iniciativa para a consolidação de uma gestão pública mais transparente e participativa.

“Capacitar jornalistas para o uso de dados públicos é investir diretamente na transparência e no fortalecimento do controle social. Quando a informação é acessível e bem utilizada, ela se transforma em ferramenta de cidadania e participação. A imprensa exerce um papel fundamental nesse processo, atuando como um importante mecanismo de controle social, ao levar informação de qualidade à população e contribuir para o aprimoramento das políticas públicas”, afirmou Dulce Benício.

A capacitação conta ainda com a participação do superintendente da CGU no Acre, Osmar Nilo, além de técnicos e auditores do Tribunal, como o secretário-adjunto de Tecnologia da Informação, Vander Nicácio, e os auditores de controle externo Cláudio Pontes, Laura Mamed, Marlen Drumond, Gustavo Maia e Fernando Gallo. Eles são responsáveis por apresentar as funcionalidades dos painéis e orientar os jornalistas na interpretação dos dados disponíveis.

A iniciativa integra um conjunto de ações desenvolvidas pelos órgãos de controle com foco na promoção da transparência pública e no incentivo ao uso estratégico de dados abertos. Ao aproximar instituições e imprensa, o curso contribui para uma cobertura mais qualificada, baseada em evidências, e fortalece o papel do jornalismo no acompanhamento das políticas públicas.

A atividade conta ainda com a parceria do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Acre (Sinjac) e reforça a importância da colaboração entre instituições para ampliar o acesso à informação e fortalecer a cidadania.

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