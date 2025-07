TCE-AC convoca aprovados em concurso para inspeção médica e posse

A presidente do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC), conselheira Dulcinéa Benício de Araújo, publicou o Edital de Convocação nº 4/2025, nesta terça-feira, 8, convocando candidatos aprovados no concurso público para os cargos de nível superior e médio. A convocação é destinada à realização de inspeção médica, entrega de documentos e posse dos nomeados.

A convocação ocorre com base nos resultados finais dos concursos homologados por meio dos editais nº 14/2024 e nº 17/2024, publicados no Diário Eletrônico de Contas. A chamada contempla candidatos classificados nos cargos de Analista Ministerial, Auditor de Controle Externo e Técnico de Controle Externo, conforme lista abaixo.

Candidatos convocados

Nível Superior

Analista Ministerial – Administração

2º lugar (Ampla Concorrência): Thicia Cristina do Nascimento Araújo Ganum

Analista Ministerial – Direito

1º lugar (Pessoa com Deficiência): Maria Risoleta Guatu Miranda

Auditor de Controle Externo – Direito

4º lugar (Ampla Concorrência): Lara Alessandra Batista Serato

Nível Médio

Técnico Administrativo

2º lugar (Ampla Concorrência): Maria Carolina Edith da Silva Monte

Técnico de Controle Externo – Informática

2º lugar (Ampla Concorrência): Daniel Elias Santos Sousa

Inspeção médica

Os candidatos deverão realizar os seguintes exames médicos:

Avaliação cardiológica com ECG e Raio-X de tórax (com laudos);

Avaliação neurológica;

Avaliação oftalmológica com exame de acuidade visual;

Avaliação infectológica com sorologias para hepatite A e B;

Avaliação psiquiátrica.

Após obterem todos os laudos, os convocados deverão comparecer à Junta Médica Oficial do Estado, localizada na Rua Benjamin Constant, nº 351, bairro Cerâmica (sede do Acreprevidência), em Rio Branco, no dia 23 de julho de 2025, das 8h às 11h, munidos de documento oficial com foto e todos os exames.

A ausência de laudos médicos ou a apresentação incompleta pode inviabilizar a posse. Exames entregues fora do prazo não serão aceitos.

Entrega de documentos

A entrega da documentação deverá ser feita nos dias 24 e 25 de julho de 2025, das 8h às 12h, na sede do TCE-AC, localizada na Avenida Ceará, nº 2.994, bairro 7º BEC, CEP 69918-111. Os documentos devem ser entregues em envelope identificado com nome completo, número de inscrição e cargo.

Entre os documentos exigidos estão:

Duas fotos 3×4 recentes;

Documentos de identidade e CPF (original e cópias);

Título de eleitor e comprovante de quitação eleitoral;

Certificado de reservista (para homens);

Comprovante de endereço;

Comprovante de escolaridade (médio ou superior);

Registro no conselho de classe (quando aplicável)

Declarações diversas (acumulação de cargos, herdeiros, dependentes, bens etc.);

Atestado de sanidade física e mental emitido pela Junta Médica Oficial;

Comprovante de conta corrente no Banco do Brasil.

Posse

A cerimônia de posse será realizada no dia 5 de agosto de 2025, às 9h, na sede do Tribunal de Contas do Estado do Acre, localizada na Avenida Ceará, nº 2.994, bairro 7º BEC. Dúvidas podem ser esclarecidas diretamente com a Coordenadoria de Gestão de Pessoas do TCE-AC, por meio do telefone (68) 3025-2027, das 8h às 12h, ou pelo e-mail: [email protected].

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários