TCE/AC contrata empresa de viagens e hospedagens por mais de R$ 1,5 milhão
O Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE/AC) formalizou a contratação da empresa Ferreira e Sobrinho Ltda, especializada em agenciamento de viagens e hospedagens, incluindo reservas, emissões, remarcações, cancelamentos, endossos, entrega de bilhetes ou ordens de passagens, tanto em âmbito nacional quanto internacional.
O contrato, registrado sob o número 20/2025 e publicado no Diário Eletrônico de Contas nesta quarta-feira, 15, tem valor estimado em R$ 1.574.310,00 e vigência de 12 meses, podendo ser prorrogado automaticamente caso o objeto não seja concluído dentro do período estipulado.
De acordo com o documento, os serviços ainda contemplam autorização para envio de excesso de bagagem e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, com o objetivo de suprir as necessidades do TCE/AC, conforme definido no Termo de Referência.
As despesas serão custeadas com recursos próprios, consignados no orçamento geral da União para o exercício de 2025, especificamente no programa de trabalho voltado à gestão e manutenção das atividades de controle externo. A contratação se ampara no artigo 92, §1º, da Lei nº 14.133/2021, e foi assinada pela presidente do TCE/AC, conselheira Dulcinéa Benício de Araújo, e pelo representante da empresa contratada, Thiago Ferreira de Souza.
Jovem que viralizou vendendo jujubas no Acre é preso pela segunda vez por tráfico de drogas em Florianópolis
Cosmo da Silva Correia Júnior, de 21 anos, voltou aos noticiários nesta quarta-feira (15), mas por um motivo bem diferente daquele que o tornou conhecido nas redes sociais em 2023. O jovem natural do Acre foi preso pela segunda vez em menos de um ano em Florianópolis, flagrado vendendo drogas ao lado de dois venezuelanos e de uma adolescente de 15 anos de idade, na Praça XV de Novembro, no Centro da capital.
Prisão em meio a crianças
A abordagem foi realizada por guarnições da ROCAM da Polícia Militar, que realizavam patrulhamento tático pela região. A cena chamou atenção pelo contexto: no momento do flagrante, várias crianças participavam de uma atividade pedagógica ao ar livre, no mesmo local onde a venda de drogas ocorria livremente.
Com o grupo, foram apreendidas porções de maconha, crack, cocaína, ecstasy, além de dinheiro e embalagens para fracionamento.
Reincidente e já conhecido nas redes
Cosmo já havia sido preso anteriormente por tráfico de drogas em Florianópolis há alguns meses, na mesma Praça XV, também por envolvimento com entorpecentes.
Antes disso, em fevereiro de 2023, o acreano chegou a viralizar nas redes sociais após aparecer em um vídeo comovente publicado pelo projeto social “Dia de Retornar”, onde vendia jujubas nas ruas de Rio Branco (AC). Ao ser surpreendido por um homem que comprou metade dos doces, Cosmo pediu apenas “um abraço” em retribuição. O gesto sensibilizou milhares de pessoas nas redes sociais, gerando comentários sobre superação e fé.
A prisão desta quarta-feira coloca Cosmo em mais um capítulo de reincidência no crime. A Polícia Militar encaminhou o grupo à Delegacia de Polícia Civil. O menor de idade será apresentado ao Ministério Público e ao Conselho Tutelar. Já os dois venezuelanos presos poderão ser investigados pela Polícia Federal quanto à situação migratória.
A praça, que é ponto turístico da capital, virou palco de uma triste contradição: enquanto crianças brincavam sob orientação de professores, traficantes negociavam drogas ao lado — um reflexo alarmante da ousadia e naturalização do crime em espaços públicos.
Fonte: Jornal Razão
Deputadas Antônia Lúcia e Socorro Neri batem boca na Câmara Federal: “se enforca”
Uma discussão intensa entre as deputadas federais pelo Acre, Socorro Neri (PP) e Antônia Lúcia (Republicanos), agitou o ambiente da Comissão de Educação na Câmara dos Deputados nesta quarta-feira (15). O episódio, presenciado por outros parlamentares e assessores, repercutiu nos corredores da Casa e gerou comentários sobre o clima político entre representantes do estado.
Segundo relatos de pessoas presentes, o desentendimento entre as deputadas teria começado por divergências quanto aos temas debatidos durante a reunião da comissão. Vídeos e áudios que circulam nas redes sociais mostram o momento tenso em que as parlamentares trocam acusações.
Nas imagens, é possível ouvir a deputada Antônia Lúcia afirmando “então suma da Câmara, que aqui é lugar de quem comunica”, direcionando-se a Socorro Neri, que aparece de costas e responde de forma inaudível. A cena continua com Antônia Lúcia disparando: “Então se enforca”, em um tom que causou perplexidade em quem acompanhava a discussão.
A reportagem do ac24horas procurou as duas parlamentares em busca de esclarecimentos sobre o ocorrido. A assessoria de Socorro Neri informou que a deputada está concentrada na relatória de um importante projeto na Comissão de Finanças e Tributação, que trata do piso salarial dos profissionais do magistério — um tema central no debate educacional atual. Já Antônia Lúcia não respondeu às tentativas de contato feitas por meio de seu número pessoal.
Veja o vídeo:
Detran publica diretrizes do curso de formação para novos agentes de trânsito
O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) publicou no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira, 15, a Portaria nº 989/2025, que define as diretrizes pedagógicas e os critérios de avaliação do curso de formação para o cargo de agente de autoridade de trânsito, etapa final do concurso público do órgão.
De acordo com o documento, o curso tem caráter eliminatório e duração total de 200 horas/aula, realizadas em regime integral, de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h, podendo ocorrer também aos finais de semana e feriados, conforme a necessidade administrativa. O objetivo é preparar os candidatos aprovados nas etapas anteriores do certame para o exercício das funções inerentes à carreira.
A formação inclui disciplinas como Legislação de Trânsito, Ética e Cidadania, Psicologia Aplicada, Operação e Fiscalização de Trânsito, e Prática Operacional, além de conteúdos sobre Engenharia de Tráfego, Língua Portuguesa e o papel educativo do agente de trânsito. As aulas serão presenciais e envolverão atividades teóricas, práticas, palestras, seminários e estágios supervisionados.
A portaria também detalha que cada módulo terá avaliações objetivas com dez questões de múltipla escolha. Para ser aprovado, o candidato deverá obter nota mínima de 7,0 em cada disciplina e frequência mínima de 75% da carga horária total
Os alunos serão avaliados não apenas pelo desempenho acadêmico, mas também pela conduta. Faltas leves ou médias poderão resultar em redução na média final, e casos de indisciplina grave podem levar à eliminação imediata do curso. Situações de fraude durante as provas implicarão reprovação automática e abertura de procedimento disciplinar.
Os candidatos terão direito a recorrer das notas em até dois dias após a divulgação do gabarito oficial, conforme os prazos e procedimentos definidos pela Coordenação-Geral do Curso. A Média Final do Curso (MFC) será calculada com base no desempenho acadêmico e na conduta do aluno.
Será considerado aprovado o candidato que alcançar 70% de aproveitamento nas avaliações teóricas e práticas e atender aos critérios de assiduidade e disciplina.
