TCE-AC aprova, com ressalvas, as contas de Gladson Cameli referentes ao exercício de 2021
O Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC) aprovou, com ressalvas, as contas do governador Gladson de Lima Cameli, referentes ao exercício de 2021, durante a sessão ordinária desta quinta-feira, 16 de outubro de 2025. A decisão foi unânime entre os membros do colegiado.
O processo nº 142.638/2022, que trata da Prestação de Contas Anual do Governo do Estado do Acre, teve como relatora a conselheira Dulcinéa Benício de Araújo, que apresentou parecer favorável à aprovação com ressalvas, destacando cinco pontos de atenção a serem observados pela gestão estadual:
Despesa com pessoal, que ultrapassou o limite legal; não cumprimento de emendas impositivas; registros contábeis que exigem maior transparência; necessidade de aprimorar a publicidade e clareza das informações orçamentárias; desequilíbrio atuarial do regime próprio de Previdência.
Durante a leitura do voto, a relatora enfatizou que, apesar das ressalvas e das recomendações técnicas, não foram constatadas irregularidades capazes de comprometer as contas, motivo pelo qual foi emitido parecer prévio pela aprovação com ressalvas.
Participaram da sessão o vice-presidente Ronald Polanco, os conselheiros Antonio Jorge Malheiro, Cristovão Messias, Naluh Gouveia e Ribamar Trindade, além da própria relatora Dulcinéa Benício e da conselheira substituta Maria de Jesus Carvalho. O Ministério Público de Contas foi representado pela procuradora Anna Helena de Azevedo, e a Secretaria das Sessões teve condução do servidor Luciano Melo.
A apreciação das contas do chefe do Poder Executivo é uma das competências constitucionais do TCE-AC, que analisa os aspectos de legalidade, legitimidade, economicidade e conformidade da execução orçamentária, financeira, patrimonial e contábil do governo. O parecer prévio emitido pelo Tribunal será encaminhado à Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), responsável pelo julgamento político-administrativo final.
Carroceiro é preso após espancar e torturar mulher durante 6 horas no DF
A vítima apresentava vários ferimentos e um quadro sugestivo de traumatismo cranioencefálico. O autor tem extensa ficha criminal
Segundo a Polícia Militar do DF (PMDF), uma equipe foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica e, no local, constatou que a vítima, de 41 anos, apresentava hematomas no rosto, inchaço ao redor dos olhos, sangramento pelos ouvidos, fratura no úmero esquerdo e luxação no ombro esquerdo.
Uma equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) informou aos policiais que o quadro clínico era sugestivo de traumatismo cranioencefálico.
A mulher relatou que vinha sendo agredida desde a meia-noite pelo companheiro e que foi uma vizinha que acionou a PMDF, após ouvir os pedidos de socorro. A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT), onde permanece internada, aguardando procedimento cirúrgico.
O Metrópoles teve acesso ao boletim de ocorrência. No documento, foi relatado que a vítima mal conseguia abrir os olhos e falava com extrema dificuldade, descrevendo que foi submetida a “espancamento prolongado e reiterado” por Pedro Henrique.
O agressor foi localizado e preso em via pública, na EQNM 36/38. Segundo o boletim de ocorrência, no momento da prisão, Pedro apresentou atitude agressiva e resistência, além de ter negado a autoria do espancamento. Segundo a PMDF, ele tem extensa ficha criminal, com antecedentes por violência doméstica — contra a mesma vítima — além de homicídio e roubo.
O autor foi conduzido à 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul), onde foi autuado em flagrante pelo crime de tentativa de feminicídio, agravada pela tortura.
Lula escolhe ministro Jorge Messias, da AGU, para vaga de Barroso no STF
Com 45 anos, Messias poderá ficar 30 anos no Supremo; nomeação preteriu senador Rodrigo Pacheco e atendeu a preferência de setores do PT
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu indicar o atual ministro da Advocacia-Geral da União (AGU), Jorge Messias, para ocupar a vaga do ministro aposentado Luís Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal (STF). A informação foi confirmada por cinco fontes do governo nesta quinta-feira (16).
Messias, de 45 anos, é procurador da Fazenda Nacional desde 2007 e ocupava a AGU desde janeiro de 2023. Pela idade, poderá permanecer no STF pelos próximos 30 anos. A indicação – que deve ser anunciada oficialmente nas próximas horas – atendeu a setores do PT e preteriu o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), apoiado pelos ministros Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes.
Perfil do indicado
- Jorge Messias: 45 anos, procurador da Fazenda Nacional desde 2007
- Tempo previsto no STF: 30 anos (pelas regras atuais)
- Trajetória: Ministro da AGU desde 2023; subchefe para Assuntos Jurídicos no governo Dilma
Processo de indicação
Nome passará por sabatina no Senado
Messias era o candidato da cúpula do PT
Lula preteriu o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), apoiado por Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes
Transição no STF
Vaga era de Luís Roberto Barroso, que se aposentou aos 67 anos (tinha direito a ficar até os 75)
Indicação fortalece perfil técnico-jurídico na Corte
O nome seguirá para sabatina no Senado, onde precisará ser aprovado para ingressar na Corte. A escolha consolida a aposta de Lula em um nome de confiança e alinhamento político para a vaga.
A escolha define o perfil do STF para as próximas três décadas e reflete a preferência de Lula por nomes de confiança com trajetória no serviço público federal, em detrimento de figuras políticas como Pacheco.
TJAC abre inscrições para processo seletivo de estágio remunerado em todo o Acre
Oportunidade é para estudantes de graduação de diversas áreas; inscrições ficam abertas de 16 a 31 de outubro através de site oficial
O Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) divulgou a abertura de processo seletivo virtual para formação de cadastro de reserva para estágio remunerado destinado a estudantes de graduação. As inscrições estarão abertas no período de 16 a 31 de outubro de 2025, através do endereço eletrônico https://link.tjac.jus.br/estagio-superior-25.
A iniciativa contempla diversas áreas de formação e está disponível para candidatos de todos os municípios acreanos. O processo seletivo simplificado visa formar cadastro de reserva para oportunidades de estágio remunerado no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado.
SAIBA MAIS AQUI
O processo seletivo é destinado a estudantes regularmente matriculados em instituições de ensino superior reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC) e conveniadas com o TJAC, incluindo universidades, centros universitários e faculdades públicas ou privadas que atuam no estado e em âmbito nacional, nas modalidades presencial ou a distância.
Poderão participar do processo seletivo estudantes de graduação nas áreas de: Administração, Arquitetura, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Direito, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Fisioterapia, Gestão Jurídica e Notarial, História, Jornalismo, Letras, Logística, Matemática, Nutrição, Marketing e Publicidade, Pedagogia, Psicologia, Recursos Humanos, Serviço Social e Sistemas de Informação.
Não poderão participar estudantes que sejam policiais civis ou militares; que possuam mandato eletivo federal, estadual, distrital ou municipal; que estejam vinculados a outro estágio, exceto nos casos de estágio obrigatório (curricular); ou que integrem o quadro de servidores do Poder Judiciário do Acre.
O processo seletivo simplificado será realizado em etapa única, por meio de análise curricular, de caráter classificatório e eliminatório. As candidatas e os candidatos serão ranqueados em ordem decrescente, conforme o coeficiente de rendimento acadêmico (CRA), que deverá ser superior a dois.
