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TCE-AC alerta para aumento do risco hidrológico em Rio Branco
Tribunal recomenda monitoramento do Rio Acre, vistorias em barramentos e ações preventivas para evitar impactos de possíveis enchentes
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Idoso de 82 anos é encontrado morto em via pública na Baixada da Sobral, em Rio Branco
Vítima foi localizada caída no meio da avenida; perícia não identificou sinais de violência e caso será investigado
O aposentado Francisco Gomes de Andrade, de 82 anos, foi encontrado morto na noite deste domingo (15), em via pública na Avenida Amadeo Barbosa, no bairro Areial, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.
Segundo informações de populares, uma família retornava de um lanche nas proximidades quando se deparou com o idoso caído no meio da via. Ao se aproximarem para verificar a situação, perceberam que ele não apresentava sinais vitais.
Diante da cena, a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados. Uma ambulância de suporte avançado esteve no local, mas a equipe médica apenas pôde constatar o óbito.
De acordo com relato de uma familiar, Francisco morava sozinho no bairro Recanto dos Buritis e costumava passar boa parte do tempo recolhendo latinhas pela região.
Policiais militares isolaram a área para os trabalhos da perícia criminal. Durante a análise inicial, o perito não identificou sinais aparentes de violência no corpo da vítima.
Entre as hipóteses levantadas estão a possibilidade de atropelamento ou morte por causas naturais. Imagens de câmeras de segurança instaladas nas proximidades devem auxiliar na elucidação do caso.
Após os procedimentos no local, o corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde serão realizados exames cadavéricos para determinar a causa da morte.
O caso será investigado pela Polícia Civil.
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Polícia Civil identifica e prende autores de roubo à loja Bemol em Cruzeiro do Sul
A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio do Núcleo Especializado de Investigação de Crimes Patrimoniais (Nepatri), prendeu em flagrante, na manhã desta segunda-feira, 16, dois suspeitos de envolvimento no roubo ocorrido na loja Bemol, localizada no shopping de Cruzeiro do Sul. Foram detidos L.F.S., maior de idade, e o menor A.S.S., apontados como autores do crime praticado no último sábado, 14, por volta das 14h30.
De acordo com as investigações, os suspeitos entraram no estabelecimento comercial, renderam os seguranças da loja e subtraíram pelo menos seis aparelhos celulares. A ação criminosa ocorreu em plena tarde, em um momento de grande movimentação de clientes no shopping, o que gerou preocupação entre frequentadores e comerciantes do local.
Assim que tomou conhecimento do crime, a Polícia Civil mobilizou imediatamente a equipe do Nepatri, que iniciou as diligências ainda na tarde de sábado. Ao longo de todo o fim de semana, os investigadores realizaram levantamentos, análise de informações e trabalho de campo que permitiram identificar e qualificar os envolvidos na ação criminosa.
Com a autoria estabelecida, os policiais localizaram os suspeitos nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira, por volta das 9h, quando realizaram uma abordagem rápida e tática em suas residências, evitando qualquer possibilidade de fuga. Durante a ação, os agentes também encontraram uma pequena quantidade de entorpecentes em posse dos suspeitos.
A rápida elucidação do caso demonstra a eficiência do trabalho investigativo realizado pelo Nepatri no combate aos crimes patrimoniais na região do Juruá. Os envolvidos foram conduzidos à delegacia para os procedimentos legais, e responderão pelo delito conforme as medidas previstas na legislação.
Fonte: Conteúdo republicado de POLÍCIA CIVIL - GERAL
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MPAC investiga possível omissão da Prefeitura de Tarauacá em caso de tratamento compulsório
Procedimento preparatório apura falta de resposta das secretarias municipais diante de pedido de tratamento para homem com dependência química e transtornos psiquiátricos
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