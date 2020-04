Por Antonia Nascimento

No intuito de se precaver do novo coronavírus, os taxistas de Assis Brasil suspenderam o transporte de passageiros de outras cidades para o município. Além disso, a empresa de ônibus também não está fazendo sua rota de Rio Branco para Assis Brasil e vice-versa, ou seja, todos estão unidos para que o coronavírus não chegue na pequena cidade.

Segundo o taxista Campos, “a medida se deu para que não entrasse na cidade pessoas vindas de outras cidades principalmente e com possível suspeitas de covid-19,” disse.

Mas de acordo com ele, os taxistas de Brasileia estão desrespeitando a medida e trazem constantemente passageiros “clandestinamente” para o município.

Com isso o STAB (Sindicato dos Taxistas de Assis Brasil), denuncia a prática de tais corridas feitas pelos taxistas de Brasileia e pede ação da polícia frente ao caso, no sentido de coibi-las.

“Queremos que haja uma ação seja da Polícia civil, Polícia Militar, Gefron, Polícia Federal, Força Nacional ou do exército, (aquela que estiver na competência), para que seja coibido essa prática, tendo em vista que nós, taxistas de Assis Brasil não estamos trabalhando para que não haja essas idas e vindas e consequentemente para que o município não corra o risco de contrair a doença, então é de suma importância que os taxistas de Brasileia tampouco possam fazer tais corridas,” solicitou o taxista Campos, em nome do STAB.

Por fim, outro taxista justificou que no início, quando chegaram diversos grupos de haitianos, a população do município generalizou e criticou dizendo que (além do ônibus), eram os taxistas de Assis que estavam trazendo, sendo que na verdade eram os taxistas de Brasileia que estavam trazendo, pois os taxistas de Assis já haviam parado as corridas.

Comentários