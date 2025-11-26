Taxista e passageiros escapam de sequestro na fronteira; dois suspeitos são presos e dois seguem foragidos

Uma tentativa de sequestro envolvendo um táxi lotação mobilizou forças policiais do Brasil e da Bolívia na tarde desta quarta-feira (26), na região de fronteira entre Epitaciolândia (AC) e Cobija (BO). Quatro homens que estavam no veículo teriam anunciado o assalto e obrigado o motorista, identificado apenas como Gadelha, a atravessar a ponte em direção ao território boliviano.

Ao chegar à barreira de controle em Cobija, o taxista conseguiu acionar as autoridades locais, que interceptaram o veículo ainda sobre a ponte internacional. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que um dos suspeitos é detido por policiais bolivianos, enquanto o motorista aparece visivelmente abalado após a ação.

De acordo com as primeiras informações, dois envolvidos fugiram em direção à mata. Um deles foi capturado no meio da ponte após apoio de policiais da Rotam, que estavam próximos ao local e foram acionados com rapidez. Dois participantes do crime conseguiram escapar e continuam sendo procurados.

Os suspeitos foram identificados preliminarmente como:

Caio , 19 anos

, 19 anos Jeuso , 24 anos

, 24 anos Willian , 26 anos

, 26 anos Júlio, 23 anos

O motorista e os passageiros não sofreram ferimentos e conseguiram deixar o carro em segurança. O detido foi entregue às autoridades brasileiras e encaminhado para a delegacia de Epitaciolândia, onde o caso será formalmente investigado.

As circunstâncias da ação criminosa, bem como a motivação, ainda estão sendo apuradas.

Novas informações poderão ser divulgadas a qualquer momento.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Relacionado

Comentários