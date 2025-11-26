Extra
Taxista e passageiros escapam de sequestro na fronteira; dois suspeitos são presos e dois seguem foragidos
Uma tentativa de sequestro envolvendo um táxi lotação mobilizou forças policiais do Brasil e da Bolívia na tarde desta quarta-feira (26), na região de fronteira entre Epitaciolândia (AC) e Cobija (BO). Quatro homens que estavam no veículo teriam anunciado o assalto e obrigado o motorista, identificado apenas como Gadelha, a atravessar a ponte em direção ao território boliviano.
Ao chegar à barreira de controle em Cobija, o taxista conseguiu acionar as autoridades locais, que interceptaram o veículo ainda sobre a ponte internacional. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que um dos suspeitos é detido por policiais bolivianos, enquanto o motorista aparece visivelmente abalado após a ação.
De acordo com as primeiras informações, dois envolvidos fugiram em direção à mata. Um deles foi capturado no meio da ponte após apoio de policiais da Rotam, que estavam próximos ao local e foram acionados com rapidez. Dois participantes do crime conseguiram escapar e continuam sendo procurados.
Os suspeitos foram identificados preliminarmente como:
- Caio, 19 anos
- Jeuso, 24 anos
- Willian, 26 anos
- Júlio, 23 anos
O motorista e os passageiros não sofreram ferimentos e conseguiram deixar o carro em segurança. O detido foi entregue às autoridades brasileiras e encaminhado para a delegacia de Epitaciolândia, onde o caso será formalmente investigado.
As circunstâncias da ação criminosa, bem como a motivação, ainda estão sendo apuradas.
Novas informações poderão ser divulgadas a qualquer momento.
Comentários
Extra
Prefeito Jerry Correia anuncia empenho de recurso para construção da 2ª etapa da Orla do Rio Acre em Assis Brasil
O prefeito Jerry Correia confirmou nesta terça-feira (25) o empenho de R$ 1.266.000,00 (um milhão duzentos e sessenta e seis mil reais) junto ao Ministério do Turismo para a construção da 2ª etapa da Orla do Rio Acre em Assis Brasil. O recurso é fruto de indicação parlamentar do Senador Sérgio Petecão, que tem contribuído para importantes investimentos no município.
Segundo o prefeito Jerry, o projeto da obra já estava concluído e foi encaminhado para análise do Ministério do Turismo, que agora autorizou o empenho do valor. A expectativa é que a obra seja licitada ainda este ano, garantindo o início dos trabalhos o quanto antes.
A nova etapa será fundamental para fortalecer o turismo local, criando mais espaços de lazer, convivência e valorização do cartão-postal mais emblemático de Assis Brasil.
A 1ª etapa da Orla, que consistiu na execução da contenção, foi realizada na gestão do prefeito Jerry Correia, com investimento de R$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais), por meio de emenda da ex deputada federal Vanda Milani. A obra já está totalmente concluída e com prestação de contas aprovada.
Com o empenho já garantido e previsão de pagamento até o fim do ano, a Prefeitura de Assis Brasil avança para consolidar a 2ª etapa da Orla, uma obra que representa desenvolvimento, incentivo ao turismo e mais qualidade de vida para a população.
A administração municipal reafirma seu compromisso com o crescimento da cidade e agradece o apoio dos parlamentares que seguem contribuindo para o progresso de Assis Brasil.
Comentários
Extra
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas / Sebrae – AVISO DE LICITAÇÃO
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas / Sebrae
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico SRP nº 30/2025
1. OBJETO
Registro de Preços para fornecimento de alimentação, sob demanda, em atendimento aos eventos específicos realizados pelo Órgão Gerenciador do Registro de Preços na Regional do Alto Acre – ERAA, conforme especificações constantes neste edital e seus anexos.
2. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS.
Local da realização: www.redeempresas.com.br;
Término do prazo para envio de propostas: 04 de dezembro de 2025 às 10h45min;
Início da sessão de disputa de preço: 04 de dezembro de 2025 às 11:00h.
Será sempre considerado o horário de Brasília.
3. ESCLARECIMENTOS DE DÚVIDAS.
Questionamentos poderão ser encaminhados ao SEBRAE/AC, somente por escrito pelo e-mail: [email protected], aos cuidados da Comissão de Licitação, até 02 (dois) dias úteis antes da data de abertura da sessão pública.
Rio Branco-AC, 25 de novembro de 2025.
Comentários
Extra
Colono é assassinado com nove tiros na zona rural de Brasileia
Levi Brito Alves, de 52 anos, foi morto a tiros dentro da própria propriedade no ramal do km 10, próximo da BR-317; família encontrou o corpo momentos após o crime.
O colono Levi Brito Alves, de 52 anos, foi assassinado na tarde desta terça-feira (25) em sua propriedade localizada no ramal do km 10, com acesso pela BR-317 (Estrada do Pacífico), na zona rural de Brasileia.
Conforme as primeiras informações levantadas no local, Levi descansava em uma rede na área da casa quando um homem armado com uma pistola calibre .380 se aproximou e realizou vários disparos à queima-roupa.
A vítima ainda tentou fugir após pular da rede, usando os braços para se defender. Ele foi atingido diversas vezes no antebraço e em uma das mãos. A suspeita é de que o tiro fatal tenha atingido a região do abdômen.
Levi percorreu alguns metros até a sala da residência, onde caiu e morreu antes de receber socorro. O corpo foi encontrado pela família, que chegou momentos depois e acionou as autoridades.
Antes da chegada da equipe da Polícia Técnica/IML, foram recolhidas várias cápsulas de calibre .380 e contabilizadas nove perfurações no corpo da vítima.
O caso segue em investigação pela Polícia Civil, enquanto o corpo foi transferido para o IML de Rio Branco para exames periciais.
Você precisa fazer login para comentar.