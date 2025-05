Taxista de 60 anos morre após mal súbito dentro de carro em Rio Branco

Willian Roberto, de 23 anos, foi filmado quebrando o estabelecimento com pedras; deputado já havia alertado sobre seu comportamento e há suspeitas de transtorno mental

Um jovem de 23 anos, identificado como Willian Roberto, foi preso na madrugada deste sábado (24) após destruir uma casa lotérica no centro de Sena Madureira, próximo à Praça 25 de Setembro. As câmeras de segurança registraram o momento em que ele arremessava pedras contra a porta e a cobertura de lona do estabelecimento.

Os danos foram descobertos apenas na manhã seguinte, quando a proprietária chegou ao local e se deparou com o vandalismo. Com base nas imagens, a Polícia Militar do 8º Batalhão localizou e prendeu Willian na Rua Benjamin Constant, nas proximidades do “Bar da Andressa”.

Apesar de ser claramente identificado nos vídeos, o acusado negou a autoria do crime, afirmando que foi vítima de um ataque com pedras. Mesmo assim, ele foi encaminhado à Unidade de Segurança Pública para as providências cabíveis.

O deputado estadual Tanízio Sá já havia alertado sobre o comportamento do jovem, que até então não havia sido detido por falta de mandado judicial. Há indícios de que ele sofra de transtornos mentais, circunstância que será avaliada durante o processo.

