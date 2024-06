Taxista baleado durante corrida na BR-317 é socorrido às pressas ao PS de Rio Branco

Criminoso fugiu em direção ao Peru após disparo à queima-roupa e operação de resgate envolveu helicóptero e múltiplas equipes de emergência.

O taxista Leandro Rudas Campos, de 50 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio na tarde desta terça-feira (18) na BR-317, no município de Assis Brasil, interior do Acre. Leandro, que estava trabalhando normalmente, pegou um passageiro para uma corrida até a cidade de Ampare, no Peru.

De acordo com informações da polícia, a viagem transcorreu sem incidentes até que, inesperadamente, o cliente sacou uma arma e disparou à queima-roupa contra o abdômen de Leandro. Após o disparo, o criminoso fugiu do veículo e correu em direção ao Peru.

Ferido, Leandro conseguiu dirigir de volta a Assis Brasil, chegando à sua residência, onde pediu ajuda à esposa. Ela o conduziu até a Unidade Mista de Saúde local, onde sua condição foi estabilizada. Devido à gravidade do ferimento, foi necessário o apoio do helicóptero do Governo do Acre, que partiu de Rio Branco com uma equipe de suporte avançado.

No entanto, condições climáticas adversas forçaram o helicóptero a pousar em Xapuri. A equipe do Samu de Capixaba foi acionada e transportou Leandro de ambulância até o pronto-socorro de Rio Branco. Ele deu entrada no hospital em estado estável e será submetido a uma cirurgia para avaliar os danos internos causados pelo projétil.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Assis Brasil, que busca entender a motivação do crime e capturar o responsável pelo ataque.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários