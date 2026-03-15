Cotidiano
Táxi lotação entre Manoel Urbano e Rio Branco terá reajuste para R$ 140 a partir de 6 de abril
Categoria alega quatro anos sem aumento e elevação nos custos com combustível e manutenção; nova tarifa vale para todas as viagens após a data
O valor da passagem de táxi na modalidade auto lotação entre os municípios de Manoel Urbano e Rio Branco passará por reajuste a partir do dia 6 de abril de 2026. Segundo comunicado divulgado pelo grupo de taxistas que atua na rota, a nova tarifa será de R$ 140,00 por passageiro.
De acordo com os profissionais da categoria, o aumento ocorre após quatro anos sem reajuste nos valores cobrados pelo serviço. A decisão foi tomada levando em consideração o aumento nos custos operacionais, incluindo combustível, manutenção dos veículos e despesas gerais necessárias para manter o transporte em funcionamento.
Contexto do reajuste
Ainda conforme a nota divulgada pelos taxistas, o novo preço também acompanha reajustes registrados em outras rotas de transporte e na tarifa de ônibus, o que teria tornado inevitável a atualização do valor da corrida.
Importância do serviço
O serviço de táxi auto lotação é um dos principais meios de transporte utilizados por moradores que precisam se deslocar entre Manoel Urbano e a capital acreana, principalmente para consultas médicas, compromissos administrativos e atividades comerciais.
Com a mudança, todas as viagens realizadas a partir do dia 6 de abril já passarão a ser cobradas pelo novo valor anunciado pela categoria.
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Governo entrega espaço provisório para idosos do Lar Vicentino em Rio Branco durante reforma de R$ 2,4 milhões
Antigo Hotel Epílogo, no centro da capital, passa a abrigar residentes enquanto sede oficial passa por revitalização; vice-governadora Mailza Assis acompanha entrega
Para oferecer mais condições de bem-estar aos residentes do Lar Vicentino Dona Maria Raimunda Odília, em Rio Branco, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), em parceria com a Sociedade de São Vicente de Paulo (SSVP), realiza neste domingo (15) a entrega do prédio provisório que abrigará os idosos da instituição. O espaço está localizado no antigo Hotel Epílogo, no centro da capital.
A entrega do espaço representa o fortalecimento da rede socioassistencial e a valorização da pessoa idosa, assegurando acesso a cuidados adequados, convivência social e proteção integral.
Compromisso com a pessoa idosa
A vice-governadora Mailza Assis, que também é secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, destacou a importância da iniciativa para garantir mais dignidade e cuidado às pessoas idosas atendidas pela instituição.
“Cuidar dos nossos idosos é um compromisso que representa respeito à história de cada um deles. A entrega desse espaço provisório garante que os moradores do Lar Vicentino continuem sendo acolhidos com segurança, conforto e dignidade enquanto a sede oficial passa por melhorias importantes. Nosso governo trabalha para fortalecer a rede de assistência social e assegurar que a pessoa idosa tenha qualidade de vida, atenção e um ambiente adequado para viver bem”, explicou Mailza.
Espaço adaptado
O novo espaço será entregue revitalizado e adaptado para atender de forma adequada às necessidades dos idosos, garantindo mais conforto, segurança e qualidade de vida aos residentes.
Reforma da sede oficial
A sede oficial de acolhimento dos idosos, localizada atualmente na Avenida Nações Unidas, passará por reforma. A intervenção na unidade é necessária para a realização de adaptações estruturais no local.
O projeto de reforma do Lar Vicentino conta com um investimento de R$ 2,4 milhões. Desse total, R$ 2,1 milhões são oriundos de recursos da vice-governadora Mailza Assis durante seu mandato como senadora, e R$ 300 mil do governo federal.
O projeto arquitetônico encontra-se finalizado pela Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop) e prevê:
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Melhorias na acessibilidade
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Substituição das instalações elétricas e hidrossanitárias
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Troca de portas, janelas e pisos
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Revestimento das paredes dos dormitórios
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Criação de novas áreas de convivência destinadas aos idosos
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Inverno amazônico eleva mortes por SRAG no Acre; estado já registra 16 óbitos em 2026
Maioria das vítimas fazia parte de grupos de risco, como idosos e crianças; Sesacre reforça alerta para vacinação e cuidados preventivos
O estado do Acre enfrenta um cenário epidemiológico preocupante neste início de ano. De acordo com boletim divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), já foram registradas 16 mortes decorrentes de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) apenas nas primeiras semanas de 2026. O número acende o sinal amarelo para a circulação de vírus respiratórios no estado, especialmente durante o período de chuvas intensas, o chamado “inverno amazônico”.
Perfil das vítimas
Os dados mostram que a maioria das vítimas fatais apresentava comorbidades ou fazia parte de grupos de risco, como idosos e crianças pequenas. O aumento dos casos está relacionado ao período de chuvas intensas no estado, que favorece a propagação de vírus como Influenza A e o Vírus Sincicial Respiratório (VSR).
Em fevereiro, o Acre já havia registrado duas mortes por SRAG no município de Feijó, interior do estado — uma mulher de 59 anos e uma criança indígena de 6 anos, vítimas de influenza A e rinovírus.
Cenário nacional e regional
Levantamento do Boletim InfoGripe da Fiocruz, divulgado no final de fevereiro, apontou que o Acre está entre os estados da região Norte com incidência de SRAG em nível de risco. Os principais vírus identificados no estado são influenza A e VSR, que seguem em circulação.
Em nível nacional, o rinovírus responde por 36,5% dos casos positivos, seguido pelo Sars-CoV-2 (20,4%) e influenza A (18,9%). A incidência de SRAG é mais elevada entre crianças e adolescentes, enquanto a mortalidade se concentra principalmente nos idosos.
Recomendações das autoridades
A Sesacre reforça que o monitoramento é contínuo e que as unidades de saúde estão em alerta para o manejo clínico desses pacientes. As autoridades em saúde fazem um apelo à população:
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Vacinação: Manter o cartão de vacina atualizado contra a gripe e outras doenças respiratórias. A coordenadora do Programa Nacional de Imunizações no Acre (PNI), Renata Quiles, alertou que a cobertura vacinal contra gripe no estado está em apenas 22%.
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Higiene: Lavar as mãos frequentemente e usar álcool em gel.
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Sintomas: Em caso de febre persistente, tosse seca e dificuldade para respirar, procurar imediatamente uma unidade de saúde (UPA ou posto).
Especialistas destacam que o VSR é o principal causador de doenças respiratórias em crianças, sobretudo nas menores de cinco anos, podendo provocar quadros como laringite e bronquiolite. A vacinação da gestante é uma estratégia importante para proteger os recém-nascidos contra o VSR.
O jornal oaltoacre.com segue acompanhando os boletins semanais para informar a população sobre a evolução desses números.
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Bocalom confirma inauguração do viaduto Mamédio Bittar para 20 de março e se prepara para desincompatibilização
Prefeito de Rio Branco divulga fase final das obras em vídeo nas redes sociais; prazo para deixar o cargo vai até 4 de abril
O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (sem partido), afirmou que as obras do viaduto Mamédio Bittar, localizado em frente à sede da AABB, estão na fase final e devem ser concluídas para inauguração prevista no próximo dia 20 de março.
A declaração foi feita em um vídeo publicado nas redes sociais. Nas imagens, o prefeito passa de carro pelo local enquanto trabalhadores atuam na finalização da obra.
“Minha gente, olha o pessoal está trabalhando aqui nesse sábado para aprontar tudo para a gente poder inaugurar, se Deus quiser, dia 20, sexta-feira que vem, o nosso viaduto Mamédio Bittar aqui na AABB”, afirmou Bocalom na gravação.
Desincompatibilização
O prefeito também se prepara para deixar o cargo no início de abril, prazo limite estabelecido pela legislação eleitoral. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), gestores ordenadores de despesas que pretendam disputar as eleições deste ano devem se afastar dos cargos até o dia 4 de abril.
A medida, chamada de desincompatibilização, busca garantir igualdade de oportunidades ao evitar que futuros candidatos utilizem a estrutura pública e recursos para obter vantagens eleitorais diante dos concorrentes. Caso o afastamento não seja cumprido, esses possíveis candidatos passam a ser considerados inelegíveis.
Cenário político
Mesmo ainda sem partido definido, Bocalom já declarou publicamente que pretende disputar o governo do Acre nas eleições de 2026. O prefeito busca uma nova legenda desde que o Partido Liberal (PL) sinalizou que compreenderia sua possível saída para viabilizar a candidatura ao governo por outra sigla.
Em fevereiro, o PL-AC divulgou carta pública afirmando ter orgulho de contar com Bocalom em seus quadros, mas ressaltando que, caso ele opte por buscar outra legenda, a decisão será compreendida pela direção partidária. O partido reforçou que sua prioridade é apoiar a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência e trabalhar pela reeleição do senador Márcio Bittar.
Bocalom declarou na ocasião que mantém o compromisso com o campo conservador e que seguirá alinhado ao projeto político da direita, independentemente do partido pelo qual venha a disputar a eleição.
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