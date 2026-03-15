Táxi lotação entre Manoel Urbano e Rio Branco terá reajuste para R$ 140 a partir de 6 de abril

Categoria alega quatro anos sem aumento e elevação nos custos com combustível e manutenção; nova tarifa vale para todas as viagens após a data

O valor da passagem de táxi na modalidade auto lotação entre os municípios de Manoel Urbano e Rio Branco passará por reajuste a partir do dia 6 de abril de 2026. Segundo comunicado divulgado pelo grupo de taxistas que atua na rota, a nova tarifa será de R$ 140,00 por passageiro.

De acordo com os profissionais da categoria, o aumento ocorre após quatro anos sem reajuste nos valores cobrados pelo serviço. A decisão foi tomada levando em consideração o aumento nos custos operacionais, incluindo combustível, manutenção dos veículos e despesas gerais necessárias para manter o transporte em funcionamento.

Contexto do reajuste

Ainda conforme a nota divulgada pelos taxistas, o novo preço também acompanha reajustes registrados em outras rotas de transporte e na tarifa de ônibus, o que teria tornado inevitável a atualização do valor da corrida.

Importância do serviço

O serviço de táxi auto lotação é um dos principais meios de transporte utilizados por moradores que precisam se deslocar entre Manoel Urbano e a capital acreana, principalmente para consultas médicas, compromissos administrativos e atividades comerciais.

Com a mudança, todas as viagens realizadas a partir do dia 6 de abril já passarão a ser cobradas pelo novo valor anunciado pela categoria.

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