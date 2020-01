Um relatório mais completo deve ser divulgado ainda na primeira quinzena de janeiro, mas com os dados divulgados já foi registrada uma queda de 25% no registro das mortes violentas no estado.

No período avaliado, em 2018 foram 412 mortes registradas. Já em 2019, o número caiu para 309. As regionais do Baixo Acre e Juruá foram as que tiveram uma baixa significativa, de 44% e 43%, respectivamente.

No Baixo Acre, em 2018 foram 36 mortes violentas. Já este ano, os casos reduziram para 20. No Juruá, a redução foi de 72 para 41 mortes violentas.

Casos por cidade

O relatório aponta ainda que só em Rio Branco foram concentrados 180 casos de mortes violentas. A segunda maior cidade do Acre, Cruzeiro do Sul, também teve o segundo maior número de casos, com 26. Porém, os números em 2018 foram bem maiores, demonstrando assim uma redução importante.

No ano anterior, foram 232 mortes violentas na capital e 60 em Cruzeiro do Sul, uma redução de 22% e 57%, respectivamente. Segundo o relatório, as reduções apontam também uma certa estabilidade nessas cidades.

Mortes violentas por cidades Cidade Mortes violentas em 2018 Mortes violentas em 2019 Rio Branco 232 180 Cruzeiro do Sul 60 26 Tarauacá 17 16 Feijó 18 12 Sena Madureira 10 9 Rodrigues Alves 3 9 Senador Guiomard 10 8 Plácido de Castro 8 8 Brasileia 8 7 Porto Acre 5 6 Mâncio Lima 8 6 Epitaciolândia 1 5 Manoel Urbano 0 3 Acrelândia 4 3 Assis Brasil 7 3 Xapuri 2 3 Bujari 3 3 Capixaba 14 1 Jordão 1 1 Porto Walter 0 0 Marechal Thaumaturgo 1 0 Santa Rosa 0 0

Armas usadas e vítimas

Os homens foram as principais vítimas quando o assunto é morte violenta. De acordo com o MP, 91% das pessoas mortas neste período eram do sexo masculino, ou seja, mais de 180. Já as mulheres são 9% dessas vítimas.

Nas 309 ocorrências, em cerca de 203 foram usadas armas de fogo, 66%. Os outros 25% dos crimes foram cometidos por arma branca e 9% com outros objetos, segundo o relatório.

Motivação

Outra informação revelada pelo relatório do MP é que a maioria das mortes violentas foi motivada por droga ou acerto de contas, sendo 160 dos casos registrados. Além disso, 46 foram por motivo fútil e 41 não tiveram a motivação determinada.