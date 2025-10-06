Tarifa de ônibus via Pix entra em vigor em Rio Branco

Os usuários do transporte coletivo de Rio Branco já podem pagar a passagem de ônibus por meio do Pix. A novidade foi informada pela Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (RBTrans), que afirmou que o pagamento pode ser feito direto na plataforma dos ônibus.

A medida que viabilizou este formato de pagamento foi oficializada com a publicação da Lei Municipal nº 2.574, no Diário Oficial do Estado (DOE) do dia 2 de julho, obrigando as empresas concessionárias e permissionárias a disponibilizarem o sistema instantâneo de pagamento como opção de tarifa.

A legislação, de autoria do vereador Samir Bestene (PP) e sancionada pelo prefeito Tião Bocalom (PL), tem como objetivo modernizar o sistema de bilhetagem e oferecer mais praticidade aos passageiros. A norma garante que o pagamento via Pix esteja disponível em todas as linhas do transporte urbano da capital.

Com a implementação da nova tecnologia, os validadores de ônibus já exibem a opção de pagamento via Pix, tornando o processo mais ágil e seguro para passageiros e operadores do sistema.

