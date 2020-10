A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) vai promover na próxima quinta-feira, dia 15, às 10h, uma audiência pública virtual para debater a solicitação de revisão tarifária da Energisa Acre, a vigorar a partir de 13 de dezembro de 2020.

Para expor opinião ou sugestão durante a audiência, que será transmitida online no canal da Aneel do Youtube, os interessados devem enviar vídeos até às 12h do dia 14 de outubro de 2020 para o e-mail [email protected]

