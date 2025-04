Tadeu Hassem participa da entrega da revitalização do Pelotão Destacado da Polícia Militar em Capixaba

Deputado reafirma compromisso com a segurança pública e com o desenvolvimento do Alto Acre

O deputado estadual Tadeu Hassem (Republicanos) participou, nesta segunda-feira, 28, da cerimônia de entrega da revitalização do prédio do Pelotão Destacado da Polícia Militar do Acre (PMAC) em Capixaba. A reforma das instalações visa proporcionar melhores condições de trabalho aos policiais que atuam na segurança da região.

“Sou o porta-voz do Alto Acre e é gratificante ver o resultado de um trabalho feito com responsabilidade e compromisso com a nossa segurança. Sei da importância de oferecer melhores condições de trabalho para os nossos policiais, que todos os dias arriscam suas vidas para proteger a nossa população”, destacou o parlamentar durante o evento.

Tadeu Hassem reafirmou seu compromisso com o município e com toda a região do Alto Acre, ressaltando que continuará atuando para garantir investimentos em segurança pública e melhorias para a comunidade. “Capixaba, assim como toda nossa região do Alto Acre, merece respeito e atenção. E é por isso que sigo firme, lado a lado do povo, buscando melhorias e lutando por um Acre mais justo e mais seguro para todos nós. Contem sempre comigo”, completou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tadeu Hassem (@tadeuhassem)

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários