Tadeu Hassem destaca novo Refis do ICMS e celebra capacitação de jovens no Acre

O Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre, por meio do Programa DEL Turismo, capacitou membros do Conselho Municipal de Turismo (Comtur) de Epitaciolândia nesta terça-feira, 18.

Participaram do treinamento servidores da prefeitura, representantes da Associação Comercial, Indústria, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa), do artesanato, do Sebrae/AC, da Instância de Desenvolvimento do Acre, dentre outros.

A capacitação foi realizada pelo consultor regional do programa, Estácio Guimarães, para 14 conselheiros na Secretaria de Educação Municipal.

Durante o encontro, foi trabalhado o modelo de governança, o papel do conselheiro, o que é o conselho, a importância de estar no cadastro e no mapa do turismo do Brasil.

“O treinamento é de extrema importância porque vai trazer o modelo de funcionamento da governança do turismo no país, ao nível federal, estadual e municipal.” Os conselheiros devidamente capacitados terão a habilidade e competência de trabalhar em propostas e análise de produtos e serviços de turismo para Epitaciolândia”, explicou o turismólogo Estácio Guimarães.

O secretário de Turismo de Epitaciolândia, Jonas Cavalcante, destacou a importância do treinamento com representantes de diversos setores.

“Tivemos o pessoal do setor privado, público, do terceiro setor, dos hotéis, restaurantes, dentre outros, discutindo a importância do conselho, a deliberação de projetos e foi muito gratificante juntar todos que se envolvem na cadeia do turismo para as próximas tomadas de decisão, junto às câmaras técnicas e à Secretaria de Turismo”.

