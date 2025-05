Tadeu Hassem defende valorização dos profissionais da saúde e celeridade na aprovação do PCCR

Durante a sessão realizada nesta terça-feira (27), na Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), o deputado Tadeu Hassem (Republicanos) destacou a importância da valorização dos profissionais da saúde e cobrou celeridade na aprovação do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR) da categoria.

De forma enfática, o parlamentar reafirmou seu compromisso com a saúde pública e ressaltou que foi eleito diretamente pelo povo acreano, o que reforça sua responsabilidade com as demandas da população. “A saúde é uma causa de todo o povo acreano. Então, pelo povo acreano, eu tenho a convicção de que esse PCCR precisa avançar”, afirmou.

Tadeu Hassem também mencionou que o plano já se encontra no setor jurídico do governo do Estado, e defendeu que o processo seja acelerado. “Nós avançamos em algumas áreas estruturais do governo, mas essa dívida com a saúde já virou uma novela. A gente precisa resolver isso”, disse.

O deputado fez questão de destacar o exemplo do senhor Armandinho, morador de Brasiléia, que acumula 51 anos de dedicação à saúde pública e ainda não se aposentou devido às perdas salariais que enfrentaria. “Isso é uma injustiça. Como contador público e presidente da Comissão de Orçamento, vocês terão o nosso apoio. Vamos esmiuçar esse PCCR”, garantiu.

Crítico à justificativa de que as dificuldades fiscais impedem avanços, Hassem foi direto: “É muito fácil colocar a culpa na questão fiscal, porque não é prioridade. Se fosse prioridade, a gente resolvia”.

Ao final de sua fala, o deputado reforçou seu compromisso com a causa e deixou uma mensagem de incentivo aos servidores: “Contem com o deputado Tadeu Hassem. Vamos juntos vencer, com a saúde cada vez melhor”.

