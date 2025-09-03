Tadeu Hassem celebra ordem de serviço para pavimentação de ramal em Brasiléia e cobra melhorias em obras do Deracre

Durante a sessão desta quarta-feira (3) na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), o deputado Tadeu Hassem (Republicanos) destacou a assinatura da ordem de serviço para a pavimentação de 13 quilômetros do ramal do km 19, em Brasiléia. O parlamentar participou da solenidade realizada na última terça-feira (2), representando a Aleac, e classificou o ato como “um momento histórico” para a agricultura familiar do município.

Segundo ele, a obra beneficiará diretamente cerca de 3 mil moradores da região, onde estão localizados uma escola municipal e uma unidade de saúde. Hassem ressaltou ainda que a pavimentação não representa apenas melhoria na infraestrutura rural, mas também avanços em áreas essenciais como segurança, educação e saúde.

“Foi um dia histórico para Brasiléia e para os produtores da agricultura familiar. Pela primeira vez o município vai asfaltar um ramal dessa extensão. Esse é um projeto iniciado pela gestão passada, elaborado ainda pela ex-prefeita Fernanda Hassem e sua equipe, e viabilizado por meio de uma emenda de R$ 14 milhões da ex-deputada federal Vanda Milani, a quem agradecemos pelo compromisso com a região”, afirmou.

O deputado também informou que no próximo sábado (6) estará presente na inauguração da chamada “variante” da BR estadual que liga Xapuri à capital Rio Branco. São 17 quilômetros de pavimentação executados pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), que, segundo ele, irão beneficiar toda a região do Alto Acre.

Além de celebrar os investimentos, Tadeu Hassem aproveitou para exercer seu papel fiscalizador e alertar para a necessidade de mais atenção às frentes de trabalho do Deracre. Ele citou como exemplo o ramal da Aurora, no km 75 de Brasiléia, onde as máquinas já estão em atividade, mas a comunidade reivindica melhores condições para a execução do serviço.

“Quero registrar meu abraço à associação dos moradores do ramal da Aurora, ao Nego Viana, , ao Raimundo Moreira, ao senhor Francisco Ribeiro, ao Antônio e a todos daquela comunidade que têm acompanhado os trabalhos. O ramal é muito extenso e é preciso que as obras tenham qualidade. No momento está faltando um caminhão-pipa para dar condições adequadas ao serviço. Faço aqui esse apelo ao Deracre para que atenda essa reivindicação justa”, concluiu.

