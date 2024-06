Tadeu Hassem apoia ALEAC na aprovação do projeto de investimento na Educação Estadual

Otávio Lopes da Silva, de 78 anos, natural do Rio Grande do Norte, faleceu no pronto-socorro de Rio Branco, capital do Acre, após um trágico acidente de motocicleta na tarde desta terça-feira (11), na ‘Curva do Alemão’, localizada no km 48 da BR-317, no município de Capixaba, interior do Acre.

De acordo com informações de populares, Otávio trafegava no sentido Capixaba/Rio Branco em uma motocicleta de alta cilindrada quando perdeu o controle do veículo, saiu da pista e colidiu com um guard rail (defensa metálica). O impacto causou um Traumatismo Craniano Encefálico (TCE) gravíssimo, fratura na face, fratura exposta no braço direito e a amputação da perna direita na altura do joelho.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados para o local. Uma ambulância de suporte básico prestou os primeiros socorros ao idoso, que foi encaminhado ao Hospital Ary Rodrigues, no município de Senador Guiomard. Devido ao estado gravíssimo, ele foi transferido para o pronto-socorro de Rio Branco, onde não resistiu e faleceu minutos depois na Sala do Trauma.

Após a declaração de óbito, o corpo de Otávio foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) para exames cadavéricos, antes de ser liberado para a família realizar o velório e sepultamento.

O local do acidente foi isolado para a realização da perícia, que investigará as causas do acidente. A suspeita preliminar é de que Otávio possa ter passado mal ou adormecido enquanto pilotava a motocicleta. Após os procedimentos de praxe, a motocicleta foi removida por um guincho.

O trágico acidente ressalta a importância da cautela ao dirigir, especialmente em áreas de risco e para pessoas de idade avançada. A comunidade de Capixaba lamenta a perda de Otávio, um morador conhecido e respeitado na região.

