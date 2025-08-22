Flash
Tadeu Hassem acompanha obras no Ramal do km 59, em Brasileia; recursos são de Mailza Assis
O deputado estadual Tadeu Hassem (Republicanos) esteve na última quinta-feira (21) na zona rural de Brasileia para fiscalizar as obras em andamento no Ramal do km 59. A ação, registrada em suas redes sociais, contou com a presença do vereador Leonir Castro, representante da comunidade, e teve como objetivo acompanhar a aplicação de recursos destinados ainda no período em que a atual vice-governadora, Mailza Assis (PP), exercia o mandato de senadora.
De acordo com Hassem, o trabalho está sendo realizado em parceria entre o Deracre, o Governo do Estado, a Prefeitura de Brasileia e seu próprio mandato parlamentar. No local, as equipes já iniciaram a implantação de bueiras, etapa que será seguida pela abertura de valas e, posteriormente, pelo melhoramento de todo o ramal, beneficiando diretamente produtores rurais e famílias da região.
O vereador Leonir Castro destacou a importância da fiscalização feita em conjunto com o deputado, ressaltando a contribuição da vice-governadora Mailza e a atuação de Hassem na destinação de emendas para o município. “Precisamos de representantes comprometidos, que cobram, acompanham e também investem, como tem feito o deputado”, afirmou.
Nas redes sociais, Tadeu Hassem reiterou que acompanhar obras é parte de seu dever como parlamentar e reforçou o compromisso com a população de Brasileia. “Nosso mandato está à disposição da cidade onde nasci e cresci, sempre ao lado do homem e da mulher do campo”, escreveu.
Nesta sexta-feira, 22 de agosto, será aberta a consulta ao quarto lote de restituição de IRPF 2025
No estado do Acre cerca de 3 mil contribuintes terão direito a créditos neste lote.
A partir das 10 horas desta sexta-feira (22), o quarto lote de restituição do IRPF 2025 estará disponível para consulta. Esse lote contempla também restituições residuais de exercícios anteriores.
O crédito bancário das 1.884.035 restituições será realizado ao longo do dia 29 de agosto, no valor total de R$ 2.917.617.001,41. Desse total, R$ 454.613.578,23 serão destinados a contribuintes que possuem prioridade legal, o que corresponde a 13.515 restituições para idosos acima de 80 anos, 72.434 restituições para contribuintes entre 60 e 79 anos, 7.821 restituições para contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave e 22.841 restituições para contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério. Além disso, 312.915 restituições serão destinadas a contribuintes que não possuem prioridade legal, mas que receberam prioridade por terem utilizado a Declaração pré-preenchida e/ou optado por receber a restituição via PIX. Foram contempladas ainda 1.454.509 restituições destinadas a contribuintes não prioritários.
No estado do Acre, o valor total de R$ 5.803.374, 40 será distribuído entre 3.425 contribuintes. Já na 2ª Região Fiscal, composta pelos estados do AC, AM, AP, PA, RO e RR, 69.824 contribuintes terão direito a créditos no valor total de R$ 122.237.441,52.
Para saber se a restituição está disponível, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet (www.gov.br/receitafederal), clicar em “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, em “Consultar a Restituição“. A página apresenta orientações e os canais de prestação do serviço, permitindo uma consulta simplificada ou uma consulta completa da situação da declaração, por meio do extrato de processamento, acessado no e-CAC. Se identificar alguma pendência na declaração, o contribuinte pode retificar a declaração, corrigindo as informações que porventura estejam equivocadas.
A Receita disponibiliza, ainda, aplicativo para tablets e smartphones que possibilita consultar diretamente nas bases da Receita Federal informações sobre liberação das restituições do IRPF e a situação cadastral de uma inscrição no CPF.
A Receita Federal do Brasil (RFB) assume o compromisso de realizar pagamento de restituições apenas em conta bancária de titularidade do contribuinte. Dessa forma, as rotinas de segurança impedem o pagamento caso ocorra erro nos dados bancários informados ou algum problema na conta destino.
Para não haver prejuízo ao contribuinte, a RFB oferece o serviço de reagendamento disponibilizado pelo agente financeiro Banco do Brasil (BB) pelo prazo de até 1 (um) ano da primeira tentativa de crédito. Assim, o contribuinte poderá corrigir os dados bancários para uma conta de sua titularidade. Neste caso, o cidadão poderá reagendar o crédito dos valores de forma simples e rápida pelo Portal BB, acessando o endereço: https://www.bb.com.br/irpf, ou ligando para a Central de Relacionamento BB por meio dos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos). Ao utilizar esse serviço o contribuinte deve informar o valor da restituição e o número do recibo da declaração. Após isso, deve-se aguardar nova tentativa de crédito.
Caso o contribuinte não resgate o valor de sua restituição no prazo de 1 (um) ano, deverá requerê-lo pelo Portal e-CAC, disponível no site da Receita Federal, acessando o menu Declarações e Demonstrativos > Meu Imposto de Renda e clicando em “Solicitar restituição não resgatada na rede bancária”.
Saúde e Conscientização: Prefeitura de Brasiléia promove ação de saúde em alusão ao Agosto Lilás
A Prefeitura de Brasiléia através a Secretaria Municipal de Saúde, realizou uma importante ação em alusão ao Agosto Lilás, mês de conscientização pelo fim da violência contra a mulher. O evento aconteceu na Unidade Básica de Saúde Antônio Monteiro dos Reis e reuniu dezenas de pessoas da comunidade.
A iniciativa ofereceu uma ampla variedade de serviços gratuitos, entre eles: testes rápidos (32), coleta de PCCU (7), vacinação (36), atendimentos médicos (16), de enfermagem (15), psicológico (2), nutricional (6), odontológico (10) e exames de ultrassonografia (23). Além disso, também foram realizados serviços de aferição de pressão arterial (30) e medição de peso e altura (34).No total, foram realizados mais de 200 atendimentos, demonstrando a forte adesão da comunidade.
O vice-prefeito Amaral do Gelo participou da ação e destacou a importância da iniciativa para a comunidade. “Estamos vivendo um mês de reflexão e conscientização sobre a luta contra a violência que atinge tantas mulheres. Unir essa pauta à oferta de serviços de saúde é uma forma de cuidar, acolher e valorizar nossas cidadãs e suas famílias”, afirmou.
Segundo Amaral, a gestão municipal tem buscado aproximar cada vez mais os serviços de saúde da população. “Nosso compromisso é garantir acesso, ampliar atendimentos e promover ações que realmente façam a diferença na vida das pessoas. Ver a comunidade participando de forma tão expressiva é a prova de que estamos no caminho certo”, completou o vice-prefeito.
Com a presença centenas de pessoas, a ação reforça o compromisso da Prefeitura de Brasiléia em trabalhar pela saúde e pelo bem-estar da comunidade, além de somar esforços à causa do Agosto Lilás
Prefeitura de Rio Branco reforça compromisso com a inclusão durante Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla
Nesta semana, em que se celebra a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, a Prefeitura de Rio Branco apresenta a história de superação de Edvaldo Silva, 43 anos, presidente do Centro de Apoio à Pessoa com Deficiência Física do Acre (Capedac), como exemplo de luta, resiliência, inspiração e também de cuidados oferecidos através da saúde para as pessoas com deficiência.
Aos 13 anos, Edvaldo sofreu um acidente que resultou em lesão medular. Foram anos de grandes desafios, adaptações e dificuldades. “No começo, eu não sabia como lidar com a situação. Foi um período de 14 anos em que permaneci dentro de casa, depressivo e totalmente dependente da família”, relembra. Três décadas depois, Edvaldo é referência no movimento social das pessoas com deficiência, atuando na defesa de direitos e na promoção da inclusão.
Assim como na trajetória de Edvaldo, os serviços públicos têm papel fundamental na garantia de dignidade e qualidade de vida. A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, integra a Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência (RCPD) do Sistema Único de Saúde (SUS), criada para ampliar o acesso e qualificar o atendimento, tendo a Atenção Básica como principal porta de entrada.
Além disso, a saúde assegura acompanhamento e atendimento por meio das Unidades Básicas de Saúde, oferecendo consultas médicas em clínica geral, odontologia e pediatria, renovação de prescrições, pontos de retirada de fraldas descartáveis e material médico-hospitalar, além da distribuição de medicamentos mediante receita médica.
A Prefeitura também mantém o programa Medicamento em Casa, que entrega remédios e materiais médicos de uso contínuo diretamente nas residências dos pacientes do SUS, beneficiando principalmente pessoas acamadas, cadeirantes, portadores de doenças crônicas e cidadãos com dificuldade de locomoção.
As ações desenvolvidas durante a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla reforçam a importância dos serviços voltados à inclusão e ao atendimento da população, garantindo os cuidados em saúde e suporte às pessoas com deficiência no município.
